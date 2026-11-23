Ο Χουάνγκ επέστρεψε στα γραφεία της Nvidia και αποθεώθηκε με standing ovation από τους εργαζόμενους: «Τη δεύτερη φορά θα είμαι καλύτερος»
Οι εργαζόμενοι φώναζαν «Σε αγαπάμε, καλωσήλθες» - Λίγες ώρες νωρίτερα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας τον αποκατέστησε στη θέση του και με παρέμβαση Τραμπ
Ντυμένος στα μαύρα με το χαρακτηριστικό δερμάτινο, ο Χουάνγκ έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και επευφημίες από το προσωπικό. Οι εργαζόμενοι φώναζαν «Σε αγαπάμε, καλωσήλθες».
«Όλοι όσοι γνωρίζω στην Nvidia ήθελαν τον Τζένσεν πίσω και αυτό φαίνεται», έγραψε χαρακτηριστικά ο Έλον Μάσκ σε tweet.
Δείτε βίντεο:
if you come for the king, you best not miss https://t.co/yb2eV1d5do— abir (@aburducky) November 23, 2026
Jensen said he’ll be a better CEO the second time around. https://t.co/i0D7opUkut— GeekPark (@GeekParkHQ) November 23, 2026
Scenes from Nvidia headquarters as Jensen comes back. The Nvidia employees wanted him back more than anything. Grateful to the President, everyone in the administration, everyone who signed the petition, everyone who supported Jensen publicly, everyone who called the board, everyone on the board who fought for him, everyone. This is why America is the greatest country on earth. Every part of Jensen’s story would have only been possible in America. And remember that Gandalf the White was even better than Gandalf the Grey in every way. “Let’s get to work.” 🇺🇸— Gavin Baker (@GavinSBaker) November 23, 2026
Σε μια πρώτη δήλωσή του, ο Χουάνγκ υποσχέθηκε στο προσωπικό ότι «τη δεύτερη φορά θα είμαι καλύτερος διευθύνων σύμβουλος».
Jensen’s back https://t.co/xkjBN9Zzf2— Eren Chen (@ErenChenAI) November 23, 2026
Νωρίτερα, σε δήλωσή του μετά την ανακοίνωση της επιστροφής (που έγινε και με παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ) ο Τζένσεν Χουάνγκ τονίζει ότι είναι τιμή του να επιστρέψει στην Nvidia και να ηγηθεί μιας από τις πιο βαρύνουσας σημασίας τεχνολογικές εταιρείες «στην αρχή μιας νέας βιομηχανικής επανάστασης».
«Αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη με τη μέγιστη ταπεινότητα και ανανεωμένη δέσμευση», τονίζει και ευχαριστεί το ΔΣ της εταιρείας «για την εμπιστοσύνη και τη συνετή διαδικασία που ακολούθησε».
Δηλώνει επίσης «βαθιά ευγνώμων στους υπαλλήλους μας, στους μετόχους, στους ηγέτες του κλάδου και στους συνεργάτες μας σε όλο τον κόσμο για την εξαιρετική υποστήριξή τους». Οι υπάλληλοι όμως ενημερώθηκαν για την επιστροφή του Χουάνγκ από τα μέσα ενημέρωσης…
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