if you come for the king, you best not miss https://t.co/yb2eV1d5do — abir (@aburducky) November 23, 2026

Jensen said he’ll be a better CEO the second time around. https://t.co/i0D7opUkut — GeekPark (@GeekParkHQ) November 23, 2026

Scenes from Nvidia headquarters as Jensen comes back. The Nvidia employees wanted him back more than anything. Grateful to the President, everyone in the administration, everyone who signed the petition, everyone who supported Jensen publicly, everyone who called the board, everyone on the board who fought for him, everyone. This is why America is the greatest country on earth. Every part of Jensen’s story would have only been possible in America. And remember that Gandalf the White was even better than Gandalf the Grey in every way. “Let’s get to work.” 🇺🇸 — Gavin Baker (@GavinSBaker) November 23, 2026

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Jensen’s back https://t.co/xkjBN9Zzf2 — Eren Chen (@ErenChenAI) November 23, 2026

Νωρίτερα, σε δήλωσή του μετά την ανακοίνωση της επιστροφής (που έγινε και με παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ ) ο Τζένσεν Χουάνγκ τονίζει ότι είναι τιμή του να επιστρέψει στην Nvidia και να ηγηθεί μιας από τις πιο βαρύνουσας σημασίας τεχνολογικές εταιρείες «στην αρχή μιας νέας βιομηχανικής επανάστασης».

«Αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη

», τονίζει και ευχαριστεί το ΔΣ της εταιρείας «για την εμπιστοσύνη και τη συνετή διαδικασία που ακολούθησε».

Δηλώνει επίσης «βαθιά ευγνώμων στους υπαλλήλους μας, στους μετόχους, στους ηγέτες του κλάδου και στους συνεργάτες μας σε όλο τον κόσμο για την εξαιρετική υποστήριξή τους». Οι υπάλληλοι όμως ενημερώθηκαν για την επιστροφή του Χουάνγκ από τα μέσα ενημέρωσης…