Ελισάβετ Μουτάφη: Με χαρά πλέον θα παρουσίαζα μια εκπομπή ή ένα τηλεπαιχνίδι
Ελισάβετ Μουτάφη: Με χαρά πλέον θα παρουσίαζα μια εκπομπή ή ένα τηλεπαιχνίδι
Όταν ήμουν πιο μικρή, θεωρούσα ότι ήθελα να ασχοληθώ αποκλειστικά με τη μυθοπλασία, τώρα έχουν αλλάξει οι σκέψεις μου, εξήγησε η ηθοποιός
Θετική δηλώνει πλέον στην ιδέα να καταπιαστεί με την παρουσίαση η Ελισάβετ Μουτάφη. Η ηθοποιός ανέφερε πως θα μπορούσε τώρα πια να παρουσιάσει μια εκπομπή ή ένα τηλεπαιχνίδι. Παρόλα αυτά, ξεκαθάρισε πως δεν θα μπορούσε να συμμετέχει ποτέ σε ένα σόου, όπως το «J2US» ή το «Your face sounds familiar», εξαιτίας των δυσκολιών που συναντούν οι διαγωνιζόμενοι.
Η Ελισάβετ Μουτάφη έδωσε συνέντευξη στο ένθετο «Τύπος TV» και ρωτήθηκε για το αν έχει δεχτεί πρόταση για να βρεθεί στο τιμόνι παρουσίασης κάποιας εκπομπής ή να συμμετάσχει σε κάποιο σόου, με την ίδια να απαντά: «Μου έχουν γίνει προτάσεις. Όταν ήμουν πιο μικρή, θεωρούσα ότι ήθελα να ασχοληθώ αποκλειστικά με τη μυθοπλασία. Τώρα έχουν αλλάξει οι σκέψεις μου. Αν υπήρχε κάτι που να με αφορά, εννοείται ότι θα το συζητούσα. Υπάρχουν, βέβαια, πράγματα που δεν θα έκανα, παρόλο που μου έχουν προταθεί».
Επισημαίνοντας τον λόγο που είναι αρνητική στο να συμμετάσχει σε κάποιο σόου, σημείωσε: «Για παράδειγμα, σόου όπως το “Just the 2 of us” ή το “Your face sounds familiar”. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο αυτό που κάνουν οι άνθρωποι που παίρνουν μέρος. Αυτά δεν θα τα έκανα. Αλλά μια εκπομπή, ένα τηλεπαιχνίδι ή κάτι που με αφορά θα το δοκίμαζα πλέον με χαρά».
Στην ίδια συνέντευξη, η ηθοποιός μίλησε για το πώς καταφέρνει να συνδυάζει τις αυξημένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις με τη μητρότητα, τονίζοντας ότι βασική της προτεραιότητα είναι ο γιος της. Όπως εξήγησε, φροντίζει να περνά καθημερινά ποιοτικό χρόνο μαζί του, ακόμη και μετά τα γυρίσματα και τις πρόβες.
Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Είμαι πολύ εκεί. Κοίταξε να δεις, τη Δευτέρα και την Τρίτη που έχουμε ρεπό από τον πρόβα, είμαι μαζί του. Μετά το γύρισμα, θα πάω να παίξουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον πάω. Τις υπόλοιπες μέρες που έχω πρόβα, θα επιστρέψω στο σπίτι και, επειδή δυστυχώς δεν κοιμάται ακόμα νωρίς, θα καθίσουμε μαζί. Θα ζωγραφίσουμε, θα κολλήσουμε αυτοκόλλητα, θα κάνουμε διάφορα πράγματα. Αυτός ο μήνας είναι λίγο ιδιαίτερος, γιατί έχουμε τις πρόβες. Η προτεραιότητα μου είναι ο μικρός, ο Μάνος, αλλά φυσικά και η δουλειά μου, η υποκριτική. Προσπαθώ να τα συνδυάσω όλα και κάπως τα καταφέρνουμε».
Η Ελισάβετ Μουτάφη έδωσε συνέντευξη στο ένθετο «Τύπος TV» και ρωτήθηκε για το αν έχει δεχτεί πρόταση για να βρεθεί στο τιμόνι παρουσίασης κάποιας εκπομπής ή να συμμετάσχει σε κάποιο σόου, με την ίδια να απαντά: «Μου έχουν γίνει προτάσεις. Όταν ήμουν πιο μικρή, θεωρούσα ότι ήθελα να ασχοληθώ αποκλειστικά με τη μυθοπλασία. Τώρα έχουν αλλάξει οι σκέψεις μου. Αν υπήρχε κάτι που να με αφορά, εννοείται ότι θα το συζητούσα. Υπάρχουν, βέβαια, πράγματα που δεν θα έκανα, παρόλο που μου έχουν προταθεί».
Επισημαίνοντας τον λόγο που είναι αρνητική στο να συμμετάσχει σε κάποιο σόου, σημείωσε: «Για παράδειγμα, σόου όπως το “Just the 2 of us” ή το “Your face sounds familiar”. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο αυτό που κάνουν οι άνθρωποι που παίρνουν μέρος. Αυτά δεν θα τα έκανα. Αλλά μια εκπομπή, ένα τηλεπαιχνίδι ή κάτι που με αφορά θα το δοκίμαζα πλέον με χαρά».
Στην ίδια συνέντευξη, η ηθοποιός μίλησε για το πώς καταφέρνει να συνδυάζει τις αυξημένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις με τη μητρότητα, τονίζοντας ότι βασική της προτεραιότητα είναι ο γιος της. Όπως εξήγησε, φροντίζει να περνά καθημερινά ποιοτικό χρόνο μαζί του, ακόμη και μετά τα γυρίσματα και τις πρόβες.
Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Είμαι πολύ εκεί. Κοίταξε να δεις, τη Δευτέρα και την Τρίτη που έχουμε ρεπό από τον πρόβα, είμαι μαζί του. Μετά το γύρισμα, θα πάω να παίξουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον πάω. Τις υπόλοιπες μέρες που έχω πρόβα, θα επιστρέψω στο σπίτι και, επειδή δυστυχώς δεν κοιμάται ακόμα νωρίς, θα καθίσουμε μαζί. Θα ζωγραφίσουμε, θα κολλήσουμε αυτοκόλλητα, θα κάνουμε διάφορα πράγματα. Αυτός ο μήνας είναι λίγο ιδιαίτερος, γιατί έχουμε τις πρόβες. Η προτεραιότητα μου είναι ο μικρός, ο Μάνος, αλλά φυσικά και η δουλειά μου, η υποκριτική. Προσπαθώ να τα συνδυάσω όλα και κάπως τα καταφέρνουμε».
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