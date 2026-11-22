Το εσωτερικό του σπιτιού

Μόλις όμως αποχώρησε το περιπολικό με τα δυο παιδιά πλησίασαν και έγιναν αντιληπτοί από έναν αστυνομικό του Τμήματος Ασφαλείας Αμπελοκήπων ο οποίος τους ζήτησε τα στοιχεία τους. Οι δυο τους αιτιολογήθηκαν ότι δεν πήγαν στο σπίτι τους επειδή είδαν την αστυνομία και κόσμο μαζεμένο και ότι. Στο Τμήμα Ασφαλείας όπου τους πήγαν σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες είπαν διάφορες δικαιολογίες τις πολλές ώρες απουσίας τους και εγκατάλειψης των δυο μικρών παιδιών ενώ και οι δυο ήταν τόσο καλά ντυμένοι «σαν να πήγαιναν στα μπουζούκια».