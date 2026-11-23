Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Πρώτη ξενάγηση στο Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης: Πρεμιέρα για εκατοντάδες ευρήματα που βλέπουν το φως και αναβίωση των Παναθηναίων μέσω AI
Πρώτη ξενάγηση στο Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης: Πρεμιέρα για εκατοντάδες ευρήματα που βλέπουν το φως και αναβίωση των Παναθηναίων μέσω AI
Άνοιξε σήμερα μετά από σχεδόν 19 χρόνια - Φιλοξενεί τέσσερις διαφορετικές εκθέσεις, δύο αρχαιολογικές, μία ψηφιακή και μία σύγχρονη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το σπουδαίο αρχαιοελληνικό παρελθόν συνάντησε το παρόν και το μέλλον, σήμερα, στον Ιερό Λόφο της Ακρόπολης. Εκεί, στα νοτιοανατολικά, πίσω ακριβώς από τον εμβληματικό Παρθενώνα, το ιστορικό Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης, που φιλοξενούσε για περισσότερο από έναν αιώνα τα Γλυπτά του Φειδία, άνοιξε ξανά τις πύλες του, μετά από σχεδόν 19 χρόνια, πλήρως ανακαινισμένο, πανέτοιμο να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην πολιτιστική ζωή της Αθήνας και στην αναβάθμισης της εμπειρίας επίσκεψης στο κορυφαίο ελληνικό μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς.
Το λιτό και διακριτικό κτίσμα που θεμελιώθηκε τον 19ο αιώνα, βρίσκεται, κατά μεγάλο μέρος του, κάτω από την επιφάνεια του λόφου και έστεκε απομονωμένο και σιωπηλό από το 2007, απέκτησε ξανά ζωή, ξεκίνησε έναν νέο, ενδιαφέροντα διάλογο με τον Παρθενώνα, που στέκει απέναντι από την είσοδό του, και είναι πανέτοιμο να προσφέρει στους επισκέπτες της Ακρόπολης νέες εμπειρίες που συνδυάζουν τη γνώση, την έρευνα, το χθες αλλά και σήμερα της τέχνης και του πολιτισμού.
Όπως τόνισε, εξάλλου, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη «δεν πρόκειται απλώς για την αποκατάσταση ενός ιστορικού μουσείου, αλλά για την επανένταξη ενός σημαντικού τόπου αρχαιολογικής μνήμης και γνώσης στην πολιτιστική ζωή της Ακρόπολης καθώς αρχαιολογική έρευνα, η προστασία και συντήρηση των αρχαιοτήτων, η εκθεσιακή δραστηριότητα και η σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία συνυπάρχουν πλέον στον ίδιο τον Ιερό Βράχο».
Λίγη ώρα πριν τα επίσημα εγκαίνιά του από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και το άνοιγμα των πυλών του για το κοινό, είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε πρώτοι το νέο...Παλαιό Μουσείο ή «Μουσείον», όπως λέγεται, και να βιώσουμε, βήμα - βήμα, το συναρπαστικό ταξίδι της Ακρόπολης στους αιώνες, που συνεχίζεται, μέσα από τέσσερις διαφορετικές εκθέσεις.
Το λιτό και διακριτικό κτίσμα που θεμελιώθηκε τον 19ο αιώνα, βρίσκεται, κατά μεγάλο μέρος του, κάτω από την επιφάνεια του λόφου και έστεκε απομονωμένο και σιωπηλό από το 2007, απέκτησε ξανά ζωή, ξεκίνησε έναν νέο, ενδιαφέροντα διάλογο με τον Παρθενώνα, που στέκει απέναντι από την είσοδό του, και είναι πανέτοιμο να προσφέρει στους επισκέπτες της Ακρόπολης νέες εμπειρίες που συνδυάζουν τη γνώση, την έρευνα, το χθες αλλά και σήμερα της τέχνης και του πολιτισμού.
Όπως τόνισε, εξάλλου, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη «δεν πρόκειται απλώς για την αποκατάσταση ενός ιστορικού μουσείου, αλλά για την επανένταξη ενός σημαντικού τόπου αρχαιολογικής μνήμης και γνώσης στην πολιτιστική ζωή της Ακρόπολης καθώς αρχαιολογική έρευνα, η προστασία και συντήρηση των αρχαιοτήτων, η εκθεσιακή δραστηριότητα και η σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία συνυπάρχουν πλέον στον ίδιο τον Ιερό Βράχο».
Λίγη ώρα πριν τα επίσημα εγκαίνιά του από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και το άνοιγμα των πυλών του για το κοινό, είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε πρώτοι το νέο...Παλαιό Μουσείο ή «Μουσείον», όπως λέγεται, και να βιώσουμε, βήμα - βήμα, το συναρπαστικό ταξίδι της Ακρόπολης στους αιώνες, που συνεχίζεται, μέσα από τέσσερις διαφορετικές εκθέσεις.
Στην περιοδική έκθεση με τίτλο «Αθήναι Πόλις Ιδέα» θαυμάσαμε περισσότερα από 750 τεχνουργήματα, από τα 2000 που υπήρχαν συνολικά στις αποθήκες, όπως μάς αποκάλυψε η Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, Έλενα Κουντούρη, προερχόμενα από τις μακροχρόνιες ανασκαφικές έρευνες στα σπλάχνα της αττικής γης, τα περισσότερα από τα οποία, μάλιστα, εκτίθενται για πρώτη φορά.
Γλυπτά, τεράστια αλλά και μικροσκοπικά, επιγραφές, μελανόμορφα και ερυθρόμορφα αγγεία, επιτύμβια μνημεία, νομίσματα, κοσμήματα, πολύτιμα αρχαιολογικά τεκμήρια, που καλύπτουν μια μεγάλη χρονική περίρδρ, από τη Νεολιθική εποχή έως τη μεγάλη ακμή της Αθήνας και τον διαχρονικό απόηχό της, σκιαγραφούν την ιστορική διαδρομή της πόλης, τους θεσμούς της, τις λατρευτικές εκδηλώσεις της, την οικονομική της δραστηριότητα, τους ανθρώπους της, τις πολιτικές και κοινωνικές τους αντιλήψεις.
Στην περιοδική αρχαιολογική έκθεση συμπεριλαμβάνονται και κάποια, λίγα, επιλεγμένα εκθέματα από άλλα μουσεία ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν το εντυπωσιακό μυκηναϊκό δαχτυλίδι του Θησέα, του 15ου αιώνα π.Χ,, δάνειο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, η ερυθρόμορφη αττική υδρία του Ζωγράφου του Προνόμου, από το Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας και μία αρχαία μαρτυρία ελληνικής γραφής σε λίθο, από την Αθήνα του 8ου αιώνα π.Χ, ,προερχόμενη από το Επιγραφικό Μουσείο.
Στο μεταξύ, κατά μήκος των τοίχων των αιθουσών του μουσείου, σε ειδικά διαμορφωμένες ραφιέρες από σίδερο, εκτίθενται περιμετρικά περισσότεροι από 100 ενεπίγραφοι λίθοι από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης αλλά και κείμενα δημοσίου χαρακτήρα, ψηφίσµατα της βουλής και του δήµου, συνθήκες µε άλλες πόλεις, κατάλογοι αρχόντων, αναθέσεις αρχών κ.α. σχηματίζοντας μια δεύτερη, παράλληλη αρχαιολογική έκθεση που παραπέμπει σε έναν καλλιτεχνικά διαμορφωμένο χώρο φύλαξης αρχαιοτήτων στον οποίο έχει πρόσβαση και το κοινό.
Η ζωφόρος του Παρθενώνα ζωντανεύει μέσω ΑΙ - H χορηγία της Μαριάννας Λάτση
Το χθες «συνομιλεί» μοναδικά με το αύριο μέσα από την εντυπωσιακή ψηφιακή έκθεση με τίτλο «Parthenon Alive» η οποία αναπτύχθηκε από διεπιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου Ψηφιακών Μέσων της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης με την υποστήριξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών.
Η ζωοφόρος του Παρθενώνα, το μεγαλειώδες ανάγλυφο μήκους 160 μέτρων, αποκτά πνοή, ρυθμό και κίνηση μέσα από μια ελεύθερη δημιουργική σύνθεση και παρουσίαση επιλεγμένων σκηνών και μορφών της, οι οποίες ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια μας.
Περπατήσαμε ανάμεσα στους Θεούς και γίναμε μέρος της πομπής των Παναθηναίων. Θαυμάσαμε τον Παρθενώνα σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια, αντικρίσαμε το επιβλητικό χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς και ακούσαμε τους αρχαίους Αθηναίους να μιλούν για τη δημοκρατία και τις διαχρονικές της αξίες. Αντικρίσαμε από κοντά και με συγκλονιστικές λεπτομέρειες 100 μνημεία που βρίσκονταν στην Ακρόπολη και τις κλιτύς μέσα από τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση. Απολαύσαμε μια εντυπωσιακή οπτική εμπειρία από 21.000 μοναδικά σκίτσα...
Όπως επισημαίνουν οι δημιουργοί της «σε μια εποχή που η Τεχνητή Νοημοσύνη ωθεί την ψηφιακή αναπαράσταση προς ολοένα και μεγαλύτερο φωτορεαλισμό, η έκθεση διερευνά την αντίθετη κατεύθυνση, τη χρήση της με σκοπό τη μεταφορά του ψηφιακού στο απτό και υλικό.
Χορηγός του εξοπλισμού της ψηφιακής έκθεσης είναι η κ. Μαριάννα Λάτση η οποία έδωσε το παρών στα σημερινά εγκαίνια
Η πρώτη έκθεση σύγχρονης τέχνης στην Ακρόπολης
«Συνομιλία», όμως, και μάλιστα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, αναπτύσσεται και μεταξύ του παρελθόντος και του παρόντος μέσα από την έκθεση του διεθνώς καταξιωμένου Ιρανοαμερικανού καλλιτέχνη Michael Rakowitz, που διοργανώθηκε σε συνεργασία του υπουργείου Πολιτισμού με τον πολιτιστικό οργανισμό «ΝΕΟΝ» ο οποίος ολοκληρώνει τη σημαντική του διαδρομή στα εγχώρια εικαστικά δρώμενα με την πρώτη έκθεση σύγχρονης τέχνης που φιλοξενείται στην Ακρόπολη.
Πρόκειται για το τελευταίο μέρος της τριλογίας «Michael Rakowitz & Ancient Cultures | Παρουσίαση Αρχαίων Πολιτισμών και Σύγχρονης Τέχνης» που δημιούργησε ο καλλιτέχνης στην Ελλάδα, σε επιμέλεια της Ελίνας Κουντούρη, με τον γεμάτο συμβολισμούς τίτλο «Αυτό που μένει πίσω μας δεν είναι μόνο οι επιγραφές» (What you leave behind is not what is engraved), ο οποίος αναφέρεται στον Επιτάφιο του Περικλέους, το 430 π.Χ., για τους πρώτους νεκρούς του Πελοποννησιακού πολέμου.
Η δημιουργία του Rakowitz προσεγγίζει μέσα από υλικά, αντικείμενα και προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων που βίωσαν τη μετανάστευση, ζητήματα μνήμης, ταυτότητας, απώλειας και ξεριζωμού, ζητήματα διαχρονικά και πανανθρώπινα. Από τους μικρασιάτες πρόσφυγες που το 1922 βρήκαν καταφύγιο στον Βράχο της Ακρόπολης μέχρι τους σύγχρονους πρόσφυγες ολόκληρου του κόσμου, ο πόνος αλλά και οι ελπίδες όλων αποτυπώνονται σε αυτή την έκθεση άλλοτε μέσα από μία τεράστια εγκατάσταση φτιαγμένη από 500 τούβλα τοποθετημένα στα ράφια ενός βαθμιδωτού κλίβανου, κι άλλοτε πάλι μέσα από συγκινητικές χειρόγραφες, μαρτυρίες προσφύγων και αιτούντων ασύλου που πλαισιώνουν μια μεγάλη μακέτα του Λόφου της Ακρόπολης, γυμνού, πριν χτιστούν τα μνημεία που επρόκειτο να αποτελέσουν διαχρονικά παγκόσμια αριστουργήματα.
«Ο άδειος λόφος είναι ένας τόπος για τη φαντασία. Πάνω του μπορεί κανείς να προβάλει τη δική του αρχιτεκτονική πρόταση, το δικό του όραμα για μια νέα Αθήνα. Τα τούβλα είναι το απόθεμα: υλικό για μια πόλη που δεν έχει ακόμη χτιστεί. Μια πόλη όπου οι ξένοι είναι ευπρόσδεκτοι» μάς είπε με νόημα ο καλλιτέχνης εξομολογούμενος στη συνέχεια: «Σήμερα μιλώ με βαθιά ευγνωμοσύνη για τον τρόπο με τον οποίο με αγκάλιασε η Αθήνα, αλλά και με μια αίσθηση μελαγχολίας, καθώς αυτή η έκθεση σηματοδοτεί το τέλος της συνεργασίας μας. Δεν αφήνω εδώ μόνο ένα έργο. Αφήνω την καρδιά μου».
Από την πλευρά του ο ιδρυτής του «ΝΕΟΝ» Δημήτρης Δασκαλόπουλος εξέφρασε την τεράστια τιμή που αισθάνεται εγκαινιάζοντας την πρώτη έκθεση σύγχρονης τέχνης η οποία πραγματοποιείται στο σημαντικότερο μνημείο της Ελλάδας: «Η προαγωγή της συνύπαρξης της αρχαιότητας με το σύγχρονο αποτελεί μια πρόκληση που έχουμε αναλάβει πολλές φορές στο πλαίσιο του έργου μας στον NEON. Η πραγματοποίηση αρκετών εκθέσεών μας σε χώρους ιστορικής σημασίας ελπίζουμε ότι έχει συμβάλει σε μια καλύτερη κατανόηση του σύγχρονου κόσμου και όλων όσων αυτός φέρνει, μας έχει ωθήσει να αμφισβητήσουμε ό,τι διαφορετικά θα θεωρούσαμε δεδομένο και μας έχει ενθαρρύνει να κοιτάξουμε πέρα από την επιφάνεια των κόσμων που μας περιβάλλουν. Το γεγονός ότι εκθέτουμε δίπλα στον Παρθενώνα, υπηρετώντας αυτούς τους στόχους, μπορεί να χαρακτηριστεί ως ύψιστο προνόμιο. Δεν μπορούμε παρά να ελπίζουμε ότι το δέος και η έμπνευση που μπορεί να γεννήσει η σύγχρονη τέχνη στους ανθρώπους θα πλησιάσουν εκείνα που προκαλούν οι αιώνες ιστορίας και ενέργειας οι οποίοι διαποτίζουν την κορυφή του λόφου της Ακρόπολης» δήλωσε ευχαριστώντας θερμά το υπουργείο Πολιτισμού για τη συνεργασία.
Διαμόρφωση και ανάδειξη του Ανατολικού Πλατώματος της Ακρόπολης
Πέρα από την επαναλειτουργία του Μουσείου, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε περίπου 10 εκατ. ευρώ, ένα ακόμη τμήμα της Ακρόπολης, το Ανατολικό Πλάτωμα, που δεν ήταν εύκολα προσβάσιμο, αναδείχτηκε και απέκτησε μια οργανωμένη διαδρομή περιήγησης, φέρνοντας στο προσκήνιο σημαντικά αρχαιολογικά κατάλοιπα διαφορετικών ιστορικών περιόδων.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών αναδείχθηκε και αποκαταστάθηκε η Μυκηναϊκή οχύρωση, ενώ αποκαλύφθηκαν τμήματα της κλασικής οχύρωσης, ίχνη επισκευών της κατά την οθωμανική περίοδο, μετά την κατάρρευση του 1705, αλλά και μια πρώιμη βυζαντινή δεξαμενή, η οποία συντηρήθηκε και αναδείχθηκε.
Τo Μουσείον είναι ανοιχτό για το κοινό από το απόγευμα της Δευτέρας και το ενιαίο εισιτήριο Ακρόπολης – Μουσείου ανέρχεται στα 45 ευρώ.
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