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Ρεπορτάζ της Marca ανέφερε πως το Κόπα Άφρικα θα δοθεί στο Μαρόκο και το CAS της απάντησε
Ρεπορτάζ της Marca ανέφερε πως το Κόπα Άφρικα θα δοθεί στο Μαρόκο και το CAS της απάντησε
Δημοσίευμα της Marca για τις τύχες του Κόπα Άφρικα προκάλεσε αναστάτωση και είχε ως αποτέλεσμα να απαντήσει το CAS
Ακόμα δεν έχει δοθεί οριστική λύση στο θέμα που ταλανίζει το αφρικανικό ποδόσφαιρο και έχει να κάνει με την ομάδα που κατέκτησε το τελευταίο Κόπα Άφρικα. Θυμίζουμε ότι νικήτρια αναδείχτηκε η Σενεγάλη μετά από έναν επεισοδιακό τελικό, αλλά το Μαρόκο είναι πολύ πιθανό να πάρει το τρόπαιο στα χαρτιά εξαιτίας της στάσης που κράτησαν οι νικητές σε εις βάρος τους πέναλτι. Θυμίζουμε ότι οι ποδοσφαιριστές της Σενεγάλης είχαν κάνει κίνηση να αποχωρήσουν.
Το CAS αναμένεται να ανακοινώσει την Τρίτη (24/11) την απόφαση του για την τύχη του τελικού, αφού η Σενεγάλη έχει κάνει προσφυγή κατά της απόφασης της αφρικανικής ομοσπονδίας να στέψει δώσει το τρόπαιο στο Μαρόκο.
Σύμφωνα με τη Marca το CAS θα ανακοινώσει πως το τρόπαιο θα το κατακτήσει τελικά το Μαρόκο και όχι η Σενεγάλη που το είχε πάρει τη βραδιά του τελικού. Το δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας προκάλεσε αναστάτωση και την απάντηση του ανώτατου δικαστηρίου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του CAS αναφέρει:
«Η παρούσα ενημέρωση αφορά τη διαδικασία έκδοσης της απόφασης επί της προσφυγής της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σενεγάλης (FSF, κατά τη γαλλική συντομογραφία) κατά της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (CAF) και της Βασιλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Μαρόκου (FRMF, κατά τη γαλλική συντομογραφία). Σήμερα, τα μέρη ενημερώθηκαν ότι η απόφαση του Διαιτητικού Αθλητικού Δικαστηρίου (CAS) θα εκδοθεί το απόγευμα της Τρίτης 24 Νοεμβρίου 2026.
Μόνο οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω των διαύλων επικοινωνίας του CAS θεωρούνται επίσημες και οποιαδήποτε ανακοίνωση σχετικά με την υπόθεση αυτή θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του CAS.
Το CAS αναστέλλει κάθε επικοινωνία με τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με την απόφαση μέχρι την επίσημη ανακοίνωσή της».
Το CAS αναμένεται να ανακοινώσει την Τρίτη (24/11) την απόφαση του για την τύχη του τελικού, αφού η Σενεγάλη έχει κάνει προσφυγή κατά της απόφασης της αφρικανικής ομοσπονδίας να στέψει δώσει το τρόπαιο στο Μαρόκο.
Σύμφωνα με τη Marca το CAS θα ανακοινώσει πως το τρόπαιο θα το κατακτήσει τελικά το Μαρόκο και όχι η Σενεγάλη που το είχε πάρει τη βραδιά του τελικού. Το δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας προκάλεσε αναστάτωση και την απάντηση του ανώτατου δικαστηρίου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του CAS αναφέρει:
«Η παρούσα ενημέρωση αφορά τη διαδικασία έκδοσης της απόφασης επί της προσφυγής της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σενεγάλης (FSF, κατά τη γαλλική συντομογραφία) κατά της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (CAF) και της Βασιλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Μαρόκου (FRMF, κατά τη γαλλική συντομογραφία). Σήμερα, τα μέρη ενημερώθηκαν ότι η απόφαση του Διαιτητικού Αθλητικού Δικαστηρίου (CAS) θα εκδοθεί το απόγευμα της Τρίτης 24 Νοεμβρίου 2026.
Μόνο οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω των διαύλων επικοινωνίας του CAS θεωρούνται επίσημες και οποιαδήποτε ανακοίνωση σχετικά με την υπόθεση αυτή θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του CAS.
Το CAS αναστέλλει κάθε επικοινωνία με τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με την απόφαση μέχρι την επίσημη ανακοίνωσή της».
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