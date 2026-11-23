Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις της Ελληνίδας υποψήφιας στα καλλιστεία Miss Universe: Οι πασαρέλες με φόρεμα, μαγιό και στολή αρχαίας Ελληνίδας πολεμίστριας, δείτε βίντεο
Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις της Ελληνίδας υποψήφιας στα καλλιστεία Miss Universe: Οι πασαρέλες με φόρεμα, μαγιό και στολή αρχαίας Ελληνίδας πολεμίστριας, δείτε βίντεο
Η 24χρονη Ελληνοαυστραλή Ολίβια Βασιλοπούλου με ακαδημαϊκές σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες, μιλάει πέντε γλώσσες
Στην τελική ευθεία έχουν μπει τα καλλιστεία για την ανάδειξη της φετινής Miss Universe, με τον τελικό να είναι προγραμματισμένος για την Τρίτη στο Πουέρτο Ρίκο.
Την Ελλάδα στον διαγωνισμό ομορφιάς εκπροσωπεί η 24χρονη Ελληνοαυστραλή Ολίβια Βασιλοπούλου, με ακαδημαϊκές σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες.
Οι τελευταίες τρεις εμφανίσεις της για τις ανάγκες του διαγωνισμού ήταν με μαγιό, με ένα εντυπωσιακό φόρεμα και μια μοναδική στολή αρχαίας Ελληνίδας πολεμίστριας.
Η εμφάνιση με το λαμπερό φόρεμα έγινε δεκτή με ενθουσιασμό και επευφημίες για την Βασιλοπούλου που μιλά πέντε γλώσσες καθώς γεννήθηκε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας από γονείς ελληνικής καταγωγής και μεγάλωσε μοιράζοντας τη ζωή της ανάμεσα στη Μελβούρνη, το Σίδνεϊ και την Αθήνα.
Είχε προηγηθεί η πασαρέλα με μαγιό στην οποία η υποψήφια της Ελλάδας εμφανίστηκε με αυτοπεποίθηση και ένα χαμόγελο που έκλεψε τις εντυπώσεις.
Την Ελλάδα στον διαγωνισμό ομορφιάς εκπροσωπεί η 24χρονη Ελληνοαυστραλή Ολίβια Βασιλοπούλου, με ακαδημαϊκές σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες.
Οι τελευταίες τρεις εμφανίσεις της για τις ανάγκες του διαγωνισμού ήταν με μαγιό, με ένα εντυπωσιακό φόρεμα και μια μοναδική στολή αρχαίας Ελληνίδας πολεμίστριας.
Η εμφάνιση με το λαμπερό φόρεμα έγινε δεκτή με ενθουσιασμό και επευφημίες για την Βασιλοπούλου που μιλά πέντε γλώσσες καθώς γεννήθηκε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας από γονείς ελληνικής καταγωγής και μεγάλωσε μοιράζοντας τη ζωή της ανάμεσα στη Μελβούρνη, το Σίδνεϊ και την Αθήνα.
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Είχε προηγηθεί η πασαρέλα με μαγιό στην οποία η υποψήφια της Ελλάδας εμφανίστηκε με αυτοπεποίθηση και ένα χαμόγελο που έκλεψε τις εντυπώσεις.
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Ειδικά, τέλος, για τη στολή της αρχαίας πολεμίστριας, η Βασιλοπούλου εξήγησε σε ανάρτησή της στο Instagram ότι αποτελεί φόρο τιμής στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, την Αρχαία Ολυμπία.
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«Εμπνευσμένο από τη δύναμη και το θάρρος των αρχαίων Ελλήνων πολεμιστών, το σύνολο περιλαμβάνει εντυπωσιακή χρυσή πανοπλία, επιβλητική μπλε κάπα και έναν πυρσό που συμβολίζει την άσβεστη φλόγα του Ολυμπιακού πνεύματος. Μια γιορτή της ιστορίας, της μυθολογίας και της εθνικής υπερηφάνειας, που ζωντανεύει στη σκηνή του διαγωνισμού Miss Universe» συμπλήρωσε στην ανάρτησή της.
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