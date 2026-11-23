Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olivia Vasilopoulos (@oliviaa.stans)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olivia Vasilopoulos (@oliviaa.stans)

Ειδικά, τέλος, για τη στολή της αρχαίας πολεμίστριας, η Βασιλοπούλου εξήγησε σε ανάρτησή της στο Instagram ότι αποτελεί φόρο τιμής στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, την Αρχαία Ολυμπία.«Εμπνευσμένο από τη δύναμη και το θάρρος των αρχαίων Ελλήνων πολεμιστών, το σύνολο περιλαμβάνει εντυπωσιακή χρυσή πανοπλία, επιβλητική μπλε κάπα και έναν πυρσό που συμβολίζει την άσβεστη φλόγα του Ολυμπιακού πνεύματος. Μια γιορτή της ιστορίας, της μυθολογίας και της εθνικής υπερηφάνειας, που ζωντανεύει στη σκηνή του διαγωνισμού Miss Universe» συμπλήρωσε στην ανάρτησή της.