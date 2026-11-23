Όλες οι αλλαγές που έρχονται στον ΚΟΚ: Τα πρόστιμα βάσει μέσης και όχι στιγμιαίας ταχύτητας, οι κλήσεις από κάμερες και η εφαρμογή των μέτρων σε τρεις φάσεις