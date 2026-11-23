Όλες οι αλλαγές που έρχονται στον ΚΟΚ: Τα πρόστιμα βάσει μέσης και όχι στιγμιαίας ταχύτητας, οι κλήσεις από κάμερες και η εφαρμογή των μέτρων σε τρεις φάσεις
Όλες οι αλλαγές που έρχονται στον ΚΟΚ: Τα πρόστιμα βάσει μέσης και όχι στιγμιαίας ταχύτητας, οι κλήσεις από κάμερες και η εφαρμογή των μέτρων σε τρεις φάσεις
Στόχος ο εξορθολογισμός των διατάξεων ώστε να έχουν εκπαιδευτικό και όχι τιμωρητικό χαρακτήρα - Αλλαγή προτεραιότητας στους κυκλικούς κόμβους, ο εισερχόμενος θα περιμένει
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Τις αμέσως επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και εντός της εβδομάδας, αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών με το οποίο έρχονται αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Στόχος είναι ο εξορθολογισμός των διατάξεων ώστε να έχει εκπαιδευτικό και όχι τιμωρητικό χαρακτήρα.
Αν και οι προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι είναι πολλές, προς το παρόν φαίνεται πως προκρίνονται τρεις βασικές: σε παραβάσεις μη αντικοινωνικής παράνομης στάθμευσης καταργείται η αφαίρεση του διπλώματος και αντικαθίσταται από μια μικρή αύξηση του προστίμου, στις περιπτώσεις οδήγησης μοτοσικλέτας με δίπλωμα άλλης κατηγορίας θα δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις εντός ενός μήνα για διαγραφή του προστίμου, ενώ σαρωτικές αλλαγές προκρίνονται και στον τρόπο εξέτασης για τη χορήγηση αδειών οδήγησης.
Με το νομοσχέδιο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η υποχρεωτική τοποθέτηση καμερών που θα καταγράφουν εξεταζόμενους αλλά και εξεταστές, οι οποίοι θα κληρώνονται τυχαία.
Στο τραπέζι της συζήτησης έχουν πέσει και άλλα ζητήματα, τα οποία φαίνεται πως μετατίθενται για περαιτέρω εξέταση, αργότερα. Κάποια από αυτά είναι η αλλαγή της προτεραιότητας στους κόμβους και στις πλατείες, με την πρόταση να θέλει την προτεραιότητα να περνά στον κινούμενο μέσα στον κόμβο και όχι στον εισερχόμενο, η καταγραφή μέσου όρου ταχύτητας και όχι στιγμιαίας σε μεγάλες λεωφόρους, και η απαίτηση ακριβέστερης καταγραφής από τις κάμερες της Τροχαίας για την επιβολή προστίμων.
Οπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές στο «ΘΕΜΑ», «ο ΚΟΚ είναι ένα δυναμικό νομοθέτημα, γεγονός που σημαίνει ότι κάνουμε διορθωτικές αλλαγές όπου χρειάζεται, αν χρειάζεται». Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει σκέψη για σαρωτικές αλλαγές στον νέο ΚΟΚ, που εφαρμόζεται εδώ και περίπου έναν χρόνο στην Ελλάδα, και στον οποίο πιστώνεται η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων, που ήταν και παραμένει ο βασικός σκοπός.
Αυτό που συμβαίνει, πέρα από τις τρεις βασικές αλλαγές που φέρνει το νέο «διορθωτικό» νομοσχέδιο, είναι ότι το υπουργείο, με αρμόδιο τον αναπληρωτή υπουργό Γιώργο Κώτσηρα, δέχεται τις σκέψεις και συμμετέχει σε μια συζήτηση των συναρμόδιων φορέων για διορθώσεις.
-Η πρώτη αλλαγή γίνεται για να τονιστεί ο εκπαιδευτικός και όχι ο τιμωρητικός χαρακτήρας του ΚΟΚ. Αφορά τους κατόχους άδειας οδήγησης άλλης κατηγορίας που συλλαμβάνονται να οδηγούν όχημα άλλης κατηγορίας.
Για παράδειγμα, εάν κάποιος έχει δίπλωμα που του επιτρέπεται να οδηγεί μοτοσικλέτες ως 50 κ.εκ. και συλληφθεί να οδηγεί μοτοσικλέτα 125 κ.εκ, θα έχει τη δυνατότητα εντός ενός μήνα από την ημέρα που κόπηκε η κλήση να δώσει εξετάσεις ώστε να πάρει το δίπλωμα που δεν είχε στην κατοχή του. Εάν περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις, θα γίνεται άρση των κυρώσεων που θα του έχουν επιβληθεί. Η ρύθμιση αυτή ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα ισχύει για τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης.
-Αλλάζει ριζικά και ο τρόπος εξέτασης και έκδοσης των νέων αδειών οδήγησης. Με στόχο να μπει οριστικό τέλος στα «φακελάκια» και τα «λαδώματα», υιοθετείται νέο σύστημα, το οποίο έχει ως βασικό του άξονα την ψηφιακή καταγραφή των εξετάσεων με τοποθετημένες κάμερες στα αυτοκίνητα όπου αυτές διεξάγονται.
Με το νέο σύστημα, οι εξεταστές δεν θα γνωρίζουν ποιον θα εξετάσουν, ούτε οι εξεταζόμενοι από ποιον θα εξεταστούν, ώστε να μπορούν να κανονίσουν το «λάδωμα», όπως συνέβαινε.
Το ηλεκτρονικό σύστημα θα κάνει τυχαία, αλγοριθμική επιλογή των εξεταστών. Με τις κάμερες να καταγράφουν στη διάρκεια της εξέτασης, ο εξεταστής θα πρέπει να αναφέρει στο σχετικό app που θα χειρίζεται τα κριτήρια με τα οποία περνά ή κόβει έναν εξεταζόμενο (π.χ. τα σφάλματα που έκανε), τα οποία θα είναι καταγεγραμμένα στο σχετικό βίντεο.
Ετσι, σε πραγματικό χρόνο, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης και την καταχώριση της αξιολόγησης, θα εκδίδεται το αποτέλεσμα. Ο δε εξεταζόμενος θα μπορεί να κάνει ένσταση εναντίον αυτού, χρησιμοποιώντας ως τεκμήρια το διαθέσιμο υλικό που θα έχει καταγραφεί και το ψηφιακό δελτίο.
-Αλλαγή έχει αποφασιστεί, όπως αποκαλύπτει το «ΘΕΜΑ», και στο ζήτημα των ποινών για παράνομη στάθμευση. Εχει αποφασιστεί -για περιπτώσεις που δεν έχουν αντικοινωνικό χαρακτήρα και δεν θέτουν σε κίνδυνο άλλους χρήστες του οδικού δικτύου- να σταματήσει η πρακτική της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης.
Αυτό που θα συμβεί είναι να αυξηθεί («ελαφρώς» είναι η λέξη που χρησιμοποιούν πηγές με γνώση του θέματος) το πρόστιμο. Αυτό, επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, δεν θα εφαρμόζεται επ’ ουδενί σε περιπτώσεις αντικοινωνικής στάθμευσης - γι’ αυτούς τους παραβάτες η «γραμμή» παραμένει πολύ σκληρή.
Αν και οι προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι είναι πολλές, προς το παρόν φαίνεται πως προκρίνονται τρεις βασικές: σε παραβάσεις μη αντικοινωνικής παράνομης στάθμευσης καταργείται η αφαίρεση του διπλώματος και αντικαθίσταται από μια μικρή αύξηση του προστίμου, στις περιπτώσεις οδήγησης μοτοσικλέτας με δίπλωμα άλλης κατηγορίας θα δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις εντός ενός μήνα για διαγραφή του προστίμου, ενώ σαρωτικές αλλαγές προκρίνονται και στον τρόπο εξέτασης για τη χορήγηση αδειών οδήγησης.
Με το νομοσχέδιο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η υποχρεωτική τοποθέτηση καμερών που θα καταγράφουν εξεταζόμενους αλλά και εξεταστές, οι οποίοι θα κληρώνονται τυχαία.
Στο τραπέζι της συζήτησης έχουν πέσει και άλλα ζητήματα, τα οποία φαίνεται πως μετατίθενται για περαιτέρω εξέταση, αργότερα. Κάποια από αυτά είναι η αλλαγή της προτεραιότητας στους κόμβους και στις πλατείες, με την πρόταση να θέλει την προτεραιότητα να περνά στον κινούμενο μέσα στον κόμβο και όχι στον εισερχόμενο, η καταγραφή μέσου όρου ταχύτητας και όχι στιγμιαίας σε μεγάλες λεωφόρους, και η απαίτηση ακριβέστερης καταγραφής από τις κάμερες της Τροχαίας για την επιβολή προστίμων.
Διορθώσεις
Οπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές στο «ΘΕΜΑ», «ο ΚΟΚ είναι ένα δυναμικό νομοθέτημα, γεγονός που σημαίνει ότι κάνουμε διορθωτικές αλλαγές όπου χρειάζεται, αν χρειάζεται». Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει σκέψη για σαρωτικές αλλαγές στον νέο ΚΟΚ, που εφαρμόζεται εδώ και περίπου έναν χρόνο στην Ελλάδα, και στον οποίο πιστώνεται η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων, που ήταν και παραμένει ο βασικός σκοπός.
Αυτό που συμβαίνει, πέρα από τις τρεις βασικές αλλαγές που φέρνει το νέο «διορθωτικό» νομοσχέδιο, είναι ότι το υπουργείο, με αρμόδιο τον αναπληρωτή υπουργό Γιώργο Κώτσηρα, δέχεται τις σκέψεις και συμμετέχει σε μια συζήτηση των συναρμόδιων φορέων για διορθώσεις.
-Η πρώτη αλλαγή γίνεται για να τονιστεί ο εκπαιδευτικός και όχι ο τιμωρητικός χαρακτήρας του ΚΟΚ. Αφορά τους κατόχους άδειας οδήγησης άλλης κατηγορίας που συλλαμβάνονται να οδηγούν όχημα άλλης κατηγορίας.
Για παράδειγμα, εάν κάποιος έχει δίπλωμα που του επιτρέπεται να οδηγεί μοτοσικλέτες ως 50 κ.εκ. και συλληφθεί να οδηγεί μοτοσικλέτα 125 κ.εκ, θα έχει τη δυνατότητα εντός ενός μήνα από την ημέρα που κόπηκε η κλήση να δώσει εξετάσεις ώστε να πάρει το δίπλωμα που δεν είχε στην κατοχή του. Εάν περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις, θα γίνεται άρση των κυρώσεων που θα του έχουν επιβληθεί. Η ρύθμιση αυτή ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα ισχύει για τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης.
-Αλλάζει ριζικά και ο τρόπος εξέτασης και έκδοσης των νέων αδειών οδήγησης. Με στόχο να μπει οριστικό τέλος στα «φακελάκια» και τα «λαδώματα», υιοθετείται νέο σύστημα, το οποίο έχει ως βασικό του άξονα την ψηφιακή καταγραφή των εξετάσεων με τοποθετημένες κάμερες στα αυτοκίνητα όπου αυτές διεξάγονται.
Με το νέο σύστημα, οι εξεταστές δεν θα γνωρίζουν ποιον θα εξετάσουν, ούτε οι εξεταζόμενοι από ποιον θα εξεταστούν, ώστε να μπορούν να κανονίσουν το «λάδωμα», όπως συνέβαινε.
Το ηλεκτρονικό σύστημα θα κάνει τυχαία, αλγοριθμική επιλογή των εξεταστών. Με τις κάμερες να καταγράφουν στη διάρκεια της εξέτασης, ο εξεταστής θα πρέπει να αναφέρει στο σχετικό app που θα χειρίζεται τα κριτήρια με τα οποία περνά ή κόβει έναν εξεταζόμενο (π.χ. τα σφάλματα που έκανε), τα οποία θα είναι καταγεγραμμένα στο σχετικό βίντεο.
Ετσι, σε πραγματικό χρόνο, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης και την καταχώριση της αξιολόγησης, θα εκδίδεται το αποτέλεσμα. Ο δε εξεταζόμενος θα μπορεί να κάνει ένσταση εναντίον αυτού, χρησιμοποιώντας ως τεκμήρια το διαθέσιμο υλικό που θα έχει καταγραφεί και το ψηφιακό δελτίο.
-Αλλαγή έχει αποφασιστεί, όπως αποκαλύπτει το «ΘΕΜΑ», και στο ζήτημα των ποινών για παράνομη στάθμευση. Εχει αποφασιστεί -για περιπτώσεις που δεν έχουν αντικοινωνικό χαρακτήρα και δεν θέτουν σε κίνδυνο άλλους χρήστες του οδικού δικτύου- να σταματήσει η πρακτική της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης.
Αυτό που θα συμβεί είναι να αυξηθεί («ελαφρώς» είναι η λέξη που χρησιμοποιούν πηγές με γνώση του θέματος) το πρόστιμο. Αυτό, επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, δεν θα εφαρμόζεται επ’ ουδενί σε περιπτώσεις αντικοινωνικής στάθμευσης - γι’ αυτούς τους παραβάτες η «γραμμή» παραμένει πολύ σκληρή.
Δεύτερο πακέτο
Από τις πολλές προτάσεις που έπεσαν στο τραπέζι (με κάποιες να εξετάζονται, άλλες να αφήνονται για αργότερα και άλλες να απορρίπτονται λόγω ανεπαρκούς τεκμηρίωσης), αυτή που φαίνεται να προκρίνεται, αλλά μετατίθεται για δεύτερο χρόνο (δηλαδή θα ακολουθήσει σε δεύτερο πακέτο διορθωτικών μέτρων, μετά την κατάθεση αυτού του νομοσχεδίου), είναι η αλλαγή στις προτεραιότητες σε κόμβους και πλατείες. Σήμερα, ως γενική αρχή, προτεραιότητα βάσει του ΚΟΚ έχει όποιος εισέρχεται στον κόμβο ή στην πλατεία. Αυτό προτείνεται να αλλάξει και να ακολουθηθεί το παράδειγμα της υπόλοιπης Ευρώπης, όπου ισχύει το αντίθετο.
Σε δεύτερη φάση αναμένεται να εξεταστεί και να προωθηθεί και η πρόταση για εξορθολογισμό των ποινών που επιβάλλονται με βάση τις καταγραφές των καμερών της Τροχαίας. Οπως προανήγγειλε ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στην εκπομπή «Direct» του Γιώργου Ευγενίδη στο protothema.gr, «σε ό,τι αφορά τις παραβάσεις που καταγράφονται από κάμερες, θα μπορεί να υπάρχει μια ευελιξία ώστε να υπάρχει μια ακριβής αποτύπωση της παράβασης, έτσι ώστε να μην υπάρχουν υπερβολές που βλάπτουν τους πολίτες».
Εδώ, όπως επισημαίνουν καλά πληροφορημένες πηγές στο «ΘΕΜΑ», οι σχεδιαζόμενες αλλαγές αφορούν την υπέρβαση των ορίων ταχύτητας με καταγραφή του μέσου όρου κάθε οχήματος, ώστε να τιμωρούνται αυτοί που κινούνται πολύ γρήγορα στη διαδρομή και όχι αυτοί που μπορεί να ξεπεράσουν για λίγο το όριο, στιγμιαία. Αυτό είναι κάτι που, όπως εξηγούν κυβερνητικές πηγές, μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα σε μεγάλες λεωφόρους όπως η Συγγρού (όπου, θυμίζουμε, λειτουργούν ΑΙ κάμερες) και οι εθνικές οδοί.
Αυτό στο οποίο ετοιμάζεται επίσης αλλαγή, σε ό,τι αφορά τις κάμερες, είναι η λεπτομερής αποτύπωση της παράβασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο όγκος των ενστάσεων που καλείται να διαχειριστεί η Τροχαία είναι μεγάλος, με πολλούς οδηγούς να διαμαρτύρονται ότι αδίκως έχουν καταγραφεί να διαπράττουν παράβαση, ενώ αυτό δεν είχε συμβεί.
Χρειάζεται ωστόσο επεξεργασία ώστε να αποφασιστεί εάν και με ποιο τρόπο μπορεί να διαχωριστεί ένα άγγιγμα του κινητού που βρίσκεται στη βάση για ρύθμιση του GPS στο φανάρι με τον οδηγό που πληκτρολογεί ή σκρολάρει στα κοινωνικά δίκτυα ενώ οδηγεί. Η «γραμμή» εδώ είναι να εφαρμοστεί η επιβολή προστίμων μόνο για παραβάσεις οι οποίες καταγράφονται ξεκάθαρα από τις κάμερες και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση ότι αποτελούν παραβάσεις του ΚΟΚ και θέτουν σε κίνδυνο τον οδηγό και τους άλλους χρήστες της οδού.
Τα αξεσουάρ
Σε ό,τι αφορά το ύψος των προστίμων, η πρόταση θέλει να εφαρμόζεται μια ηπιότερη κλίμακα για τις παραβάσεις μεσαίας επικινδυνότητας. Για παράδειγμα, σήμερα η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας έως 20 χλμ./ώρα κοστίζει 150 ευρώ. Με τον παλιό κώδικα η πρώτη κατηγορία κόστιζε 40 ευρώ. Με δεδομένο ότι αυτές οι κλήσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των βεβαιώσεων παράβασης του ορίου ταχύτητας, ένα ερώτημα είναι εάν θα μπορούσαν να μειωθούν αυτά τα πρόστιμα.
Μικρότερο πρόστιμο και προθεσμία για αποκατάσταση της νόμιμης κατάστασης του οχήματος, με βάση την πρακτική των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, είναι η πρόταση που αφορά τα αξεσουάρ. Αφορά δηλαδή παραβάσεις όπως aftermarket φώτα, μεμβράνες στις πινακίδες και θόρυβο, που τιμωρούνται με έως 350 ευρώ και σε ορισμένες περιπτώσεις με αφαίρεση άδειας.
Προτάσεις υπάρχουν ακόμα πολλές, καθώς, όπως είπε και ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, «ήδη έχουν αποτυπωθεί από την Τροχαία οι υπερβολές», οι οποίες εξετάστηκαν από το υπουργείο Μεταφορών και το θέμα συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο.
«Θα προχωρήσουμε σύντομα σε εξορθολογισμό για να μην υπάρχουν ακρότητες», ανέφερε, υπερασπιζόμενος τη συνολική φιλοσοφία του νέου κώδικα, υπογραμμίζοντας ότι ο ΚΟΚ είναι επιτυχημένος και έχει φέρει αποτελέσματα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ο στόχος, λοιπόν, είναι να διορθωθούν οι ακρότητες χωρίς να χαθεί το αποτρεπτικό αποτέλεσμα του νόμου.
Τα όρια ταχύτητας
Αυτό που προσώρας δεν μπαίνει στο τραπέζι της συζήτησης, αν και αποτελεί μόνιμο παράγοντα «γκρίνιας» των οδηγών, είναι τα όρια ταχύτητας. Θυμίζουμε πως ο ΚΟΚ προβλέπει γενικό όριο 30 χλμ./ώρα μέσα στις κατοικημένες περιοχές, όριο που ανεβαίνει στα 50 μόνο σε μονόδρομους ή δρόμους διπλής κυκλοφορίας με τουλάχιστον δύο λωρίδες και διαχωριστική διαγράμμιση ή νησίδα, εκτός αν η σήμανση ορίζει κάτι άλλο.
Παρότι δεν αμφισβητείται το νόημα που έχουν τα 30 χλμ./ώρα έξω από σχολεία, σε στενούς δρόμους γειτονιάς και όπου κινούνται πολλοί πεζοί, υπάρχουν διαμαρτυρίες που αφορούν την οριζόντια εφαρμογή του ορίου σε αρτηρίες με φαρδύ οδόστρωμα και λίγους πεζούς, όπου οι οδηγοί δυσκολεύονται να καταλάβουν ποιο όριο ισχύει.
Ενα δεύτερο πρόβλημα είναι οι απότομες αλλαγές ορίου σε μικρή απόσταση. Οδηγοί περιγράφουν τμήματα όπου το όριο πέφτει από τα 90 στα 70 και αμέσως μετά στα 50, μέσα σε λίγες εκατοντάδες μέτρα, απαιτώντας διαρκείς μειώσεις ταχύτητας χωρίς να υπάρχει εμπόδιο, κίνδυνος ή στροφή μπροστά. Σε τέτοια σημεία η απότομη πέδηση δεν είναι πάντα ασφαλής, ενώ ένα σήμα που δεν είδε ο οδηγός μετατρέπεται εύκολα σε κλήση από κάμερα.
Ακριβό μου πρόστιμο
Για να αντιμετωπίσει την πρωτιά στα θανατηφόρα τροχαία και τους βαρείς τραυματισμούς και να εκπολιτιστεί η οδηγική συμπεριφορά των πολιτών, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει την επιβολή πολύ σκληρών προστίμων για ορισμένες παραβάσεις που είναι πολύ συχνές, αλλά και πολύ επικίνδυνες. Ετσι, η χώρα μας έχει ένα από τα ακριβότερα πρόστιμα της Ευρώπης για την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Παρομοίως, η χρήση κινητού κατά την οδήγηση τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ έναντι 250 στην Ιταλία, 135 στη Γαλλία και 100 στη Γερμανία.
Η κυβέρνηση πάντως σε καμία περίπτωση δεν θέλει να δοθεί το μήνυμα ότι ο ΚΟΚ «χαλαρώνει», αλλά μόνο ότι υπάρχει εξορθολογισμός σε σημεία, ώστε να γίνει πιο δίκαιος, όπου χρειάζεται. Γι’ αυτό οι παραβάσεις που συνδέονται άμεσα με θανατηφόρα τροχαία μένουν έξω από τις διορθώσεις. Τέτοιες είναι για παράδειγμα το κόκκινο φανάρι, η οδήγηση χωρίς κράνος ή ζώνη, το αλκοόλ και η υπερβολική ταχύτητα.
Τα βαρύτερα πρόστιμα του κώδικα αφορούν ακριβώς αυτές τις κατηγορίες:
- - Κόντρες ή ταχύτητα άνω των 200 χλμ./ώρα: 2.000 ευρώ και ένα έτος χωρίς δίπλωμα την πρώτη φορά, έως 8.000 ευρώ και 4 χρόνια στη δεύτερη υποτροπή.
- - Αλκοόλ άνω του 1,10 g/l: 1.200 ευρώ, 6 μήνες χωρίς άδεια και ποινική δίωξη. Στη δεύτερη υποτροπή το πρόστιμο φτάνει τα 4.000 ευρώ και η στέρηση τα 10 χρόνια.
- - Κινητό ή κόκκινο με ατύχημα: έως 4.000 ευρώ και 8 χρόνια χωρίς δίπλωμα σε επαναλαμβανόμενες υποτροπές.
- - Οδήγηση χωρίς δίπλωμα: 1.000 ευρώ και έως 2 χρόνια φυλάκιση, έως 4.000 ευρώ σε υποτροπή.
- - Υπέρβαση ορίου άνω των 50 χλμ./ώρα: 700 ευρώ και 2 μήνες χωρίς δίπλωμα.
Γιώργος Κώτσηρας, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών στο «ΘΕΜΑ»: «Οι αλλαγές αυτές δεν μεταβάλλουν τον χαρακτήρα, ούτε τη βασική φιλοσοφία του ΚΟΚ»
«Φέρνουμε σημειακές αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, έπειτα από αξιολόγηση της εφαρμογής επιμέρους διατάξεών του και σε συνεργασία με την Τροχαία, κατά την οποία εντοπίστηκαν περιπτώσεις δυσανάλογων κυρώσεων. Οι αλλαγές αυτές δεν μεταβάλλουν τον χαρακτήρα ούτε τη βασική φιλοσοφία του ΚΟΚ, ο οποίος αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων και την ενίσχυση της υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς. Διαμορφώνουμε ένα πιο ορθολογικό, αποτελεσματικό και αναλογικό πλαίσιο κυρώσεων, χωρίς καμία υποχώρηση από τον κεντρικό μας στόχο: την προστασία της ανθρώπινης ζωής».
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