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Η «Αυτοψία» στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού για ένα 24ωρο
Η «Αυτοψία» στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού για ένα 24ωρο
Στο νέο επεισόδιο της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου περιγράφεται η σκληρή πραγματικότητα οκτώ κρατουμένων - Δείτε το τρέιλερ
Η «Αυτοψία» περνά την πόρτα των Γυναικείων Φυλακών Κορυδαλλού και ζει ένα 24ωρο με τις κρατούμενες.
Για πρώτη φορά, τηλεοπτική κάμερα μπαίνει στη γυναικεία πτέρυγα των Φυλακών και καταγράφει τις συνθήκες κράτησης, τη ζωή στα κελιά, αλλά και το ειδικό δωμάτιο, εκεί όπου οι κρατούμενες συναντούν τα παιδιά τους.
Οκτώ γυναίκες μιλούν στον Αντώνη Σρόιτερ για τους λόγους που τις οδήγησαν πίσω από τα κάγκελα και για το πως βίωσαν το πρώτο τους βράδυ στην φυλακή.
Δείτε το τρέιλερ
Η καθημερινότητά τους, η μαγειρική, τα εργαστήρια ονυχοπλαστικής και μακιγιάζ, η προσευχή στην εκκλησία, η απομόνωση στην βιβλιοθήκη και ο... Γιώργος Μαζωνάκης. Η σκληρή πραγματικότητα και το όνειρο της αποφυλάκισης.
«Αυτοψία» με τον Αντώνη Σρόιτερ, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, στις 23:30.
Για πρώτη φορά, τηλεοπτική κάμερα μπαίνει στη γυναικεία πτέρυγα των Φυλακών και καταγράφει τις συνθήκες κράτησης, τη ζωή στα κελιά, αλλά και το ειδικό δωμάτιο, εκεί όπου οι κρατούμενες συναντούν τα παιδιά τους.
Οκτώ γυναίκες μιλούν στον Αντώνη Σρόιτερ για τους λόγους που τις οδήγησαν πίσω από τα κάγκελα και για το πως βίωσαν το πρώτο τους βράδυ στην φυλακή.
Δείτε το τρέιλερ
Η καθημερινότητά τους, η μαγειρική, τα εργαστήρια ονυχοπλαστικής και μακιγιάζ, η προσευχή στην εκκλησία, η απομόνωση στην βιβλιοθήκη και ο... Γιώργος Μαζωνάκης. Η σκληρή πραγματικότητα και το όνειρο της αποφυλάκισης.
«Αυτοψία» με τον Αντώνη Σρόιτερ, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, στις 23:30.
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