Η Μάιλι Σάιρους θα παντρευτεί με τον Μαξ Μοράντο το Σαββατοκύριακο
Η Μάιλι Σάιρους θα παντρευτεί με τον Μαξ Μοράντο το Σαββατοκύριακο
Το ζευγάρι πρόκειται να παντρευτούν στη Νότια Καλιφόρνια - Οι λεπτομέρειες της τελετής παραμένουν κρυφές
Τα σκαλιά της εκκλησίας ετοιμάζεται να ανέβει η Μάιλι Σάιρους, καθώς πρόκειται να παντρευτεί τον αρραβωνιαστικό της, Μαξ Μοράντο μέσα στο Σαββατοκύριακο.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ και πηγές με άμεση γνώση των σχεδίων του ζευγαριού ανέφεραν στο μέσο ότι η τραγουδίστρια και ο μουσικός πρόκειται να παντρευτούν στη Νότια Καλιφόρνια. Οι λεπτομέρειες της τελετής παραμένουν κρυφές.
Τον περασμένο μήνα, η Σάιρους είχε ανεβάσει τον Μοράντο στη σκηνή του Hollywood Bowl, όπου ερμήνευσαν μαζί το τραγούδι τους «Let's Get Married» με την κίνηση αυτή να αποκτά πλέον διαφορετική αξία.
Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε πέρυσι, με την τραγουδίστρια να αποκαλύπτει αργότερα ότι η πρόταση γάμου την είχε αιφνιδιάσει. Η Σάιρους είχε περιγράψει στην εκπομπή «Good Morning America» στις 3 Δεκεμβρίου, τη στιγμή που ο ντράμερ γονάτισε και της ζήτησε να γίνει γυναίκα του κατά τη διάρκεια πρόσφατου ταξιδιού της στην Ασία. Όπως είχε πει: «Δεν είναι εύκολο να με εκπλήξεις, γιατί μου αρέσει να ελέγχω κάθε κατάσταση, και είχα παραδοθεί ολοκληρωτικά» είχε πει ενθουσιασμένη, προσθέτοντας: «Και σας λέω, ήμουν τόσο, τόσο, τόσο έκπληκτη».
Σημειώνεται, ότι αυτός θα είναι ο δεύτερος γάμος για τη Μάιλι Σάιρους. Το 2018 είχε παντρευτεί τον ηθοποιό Λίαμ Χέμσγουορθ, ωστόσο η σχέση τους έληξε πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος από τον γάμο τους.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ και πηγές με άμεση γνώση των σχεδίων του ζευγαριού ανέφεραν στο μέσο ότι η τραγουδίστρια και ο μουσικός πρόκειται να παντρευτούν στη Νότια Καλιφόρνια. Οι λεπτομέρειες της τελετής παραμένουν κρυφές.
❤️💍 EXCLUSIVE: Miley Cyrus is getting married this weekend to her fiancé Maxx Morando https://t.co/9W9gSV7Ck5— TMZ (@TMZ) November 19, 2026
Τον περασμένο μήνα, η Σάιρους είχε ανεβάσει τον Μοράντο στη σκηνή του Hollywood Bowl, όπου ερμήνευσαν μαζί το τραγούδι τους «Let's Get Married» με την κίνηση αυτή να αποκτά πλέον διαφορετική αξία.
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Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε πέρυσι, με την τραγουδίστρια να αποκαλύπτει αργότερα ότι η πρόταση γάμου την είχε αιφνιδιάσει. Η Σάιρους είχε περιγράψει στην εκπομπή «Good Morning America» στις 3 Δεκεμβρίου, τη στιγμή που ο ντράμερ γονάτισε και της ζήτησε να γίνει γυναίκα του κατά τη διάρκεια πρόσφατου ταξιδιού της στην Ασία. Όπως είχε πει: «Δεν είναι εύκολο να με εκπλήξεις, γιατί μου αρέσει να ελέγχω κάθε κατάσταση, και είχα παραδοθεί ολοκληρωτικά» είχε πει ενθουσιασμένη, προσθέτοντας: «Και σας λέω, ήμουν τόσο, τόσο, τόσο έκπληκτη».
Σημειώνεται, ότι αυτός θα είναι ο δεύτερος γάμος για τη Μάιλι Σάιρους. Το 2018 είχε παντρευτεί τον ηθοποιό Λίαμ Χέμσγουορθ, ωστόσο η σχέση τους έληξε πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος από τον γάμο τους.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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