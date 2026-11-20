Το myNN, διαθέσιμο online σε υπολογιστές, καθώς και σε κινητά μέσω της σχετικής εφαρμογής, αποτελεί το κεντρικό ψηφιακό σημείο πρόσβασης στις υπηρεσίες και παροχές της NN Hellas για τους ασφαλισμένους της.
Η Άννα Βίσση ετοιμάζει βαλίτσες και χορεύει «Fabulous», δείτε βίντεο
Η Άννα Βίσση ετοιμάζει βαλίτσες και χορεύει «Fabulous», δείτε βίντεο
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε ένα χαλαρό στιγμιότυπο από την καθημερινότητά της, επιλέγοντας ένα τραγούδι που δεν φέρει την υπογραφή του Καρβέλα
Μια χαλαρή και ευδιάθετη στιγμή από την καθημερινότητά της μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Άννα Βίσση, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok ένα βίντεο στο οποίο ετοιμάζει τη βαλίτσα της, χορεύοντας στους ρυθμούς του «Fabulous».
Στο βίντεο, η τραγουδίστρια βρίσκεται στην γκαρνταρόμπα της, δοκιμάζει ρούχα, επιλέγει αξεσουάρ και κάνει χορεύει μπροστά στην κάμερα. Μάλιστα, αντιμετωπίζει με χιούμορ τη διαδικασία της προετοιμασίας, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης: «Στο τέλος απλά τα πετάω όλα μέσα».
Δείτε το βίντεο:
Ωστόσο, πέρα από την ευδιάθετη παρουσία της, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μουσική επιλογή της. Η Άννα Βίσση επέλεξε το «Fabulous» από το άλμπουμ «Απαγορευμένο» του 2008, έναν δίσκο που αποτέλεσε την πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική της δουλειά, έπειτα από 28 χρόνια, χωρίς την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα.
Στο βίντεο, η τραγουδίστρια βρίσκεται στην γκαρνταρόμπα της, δοκιμάζει ρούχα, επιλέγει αξεσουάρ και κάνει χορεύει μπροστά στην κάμερα. Μάλιστα, αντιμετωπίζει με χιούμορ τη διαδικασία της προετοιμασίας, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης: «Στο τέλος απλά τα πετάω όλα μέσα».
Δείτε το βίντεο:
Ωστόσο, πέρα από την ευδιάθετη παρουσία της, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μουσική επιλογή της. Η Άννα Βίσση επέλεξε το «Fabulous» από το άλμπουμ «Απαγορευμένο» του 2008, έναν δίσκο που αποτέλεσε την πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική της δουλειά, έπειτα από 28 χρόνια, χωρίς την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα