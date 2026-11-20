Η Μπρίτζετ Φράνσις ενοχλήθηκε από τις αντιδράσεις για το βίντεο - Αποκάλυψε ότι δέχθηκε μέχρι και μηνύματα για το αν αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας





Στο βίντεο στο















Ωστόσο υπήρξαν και γυναίκες που υπερασπίστηκαν την 24χρονη γράφοντας «μου αρέσει να βλέπω τις γυναίκες ελεύθερες και χαρούμενες. Συνεχίστε να λάμπετε, βασίλισσες!». «Είναι σοκαριστικό το πόσες γυναίκες αφήνουν αρνητικά σχόλια για μια γυναίκα που απλώς περνάει καλά. Δηλαδή, τι στο καλό συμβαίνει;» αναρωτήθηκε μια άλλη. «Μπράβο σου, κορίτσι μου! Να είσαι περήφανη για κάθε σημείο του σώματός σου!» την επαίνεσε μια τρίτη.



Η απάντηση της 24χρονης Μιλώντας στην News Corp, η Μπριτζέτ παραδέχθηκε ότι αιφνιδιάστηκε από τον τεράστιο όγκο των επικριτικών σχολίων, ιδιαίτερα από τη στιγμή που απλώς διασκέδαζε με τις φίλες της.



Κλείσιμο







Η Μπριτζέτ εξομολογήθηκε ότι πρόσφατα είχε χάσει σημαντικό βάρος και επισήμανε ότι η αντίδραση του κοινού ενδεχομένως να ήταν εντελώς διαφορετική εάν είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο που θα παρουσίαζε τη σωματική της μεταμόρφωση: «Βρίσκω αρκετά ειρωνικό το γεγονός ότι, αν είχα δημοσιεύσει ένα βίντεο σύγκρισης, γιορτάζοντας το πόσο βάρος έχασα, πιθανότατα ο κόσμος θα με συνεχάρη αντί να επικρίνει την εμφάνιση του σώματός μου».



Αποδέκτης αρκετών σχολίων, ορισμένα από τα οποία προσβλητικά, έγινε η 24χρονη Μπρίτζετ Φράνσις από την Αυστραλία όταν δημοσίευσε ένα βίντεο από έξοδο με φίλες της.Στο βίντεο στο Instagram η νεαρή Αυστραλή η οποία ασχολείται με τη δημιουργία περιεχομένου στα social media για θέματα μόδας και υγιεινής ζωής, φαίνεται να χορεύει μαζί με φίλες της κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου.Αυτό που προκάλεσε τις αντιδράσεις ήταν το μαύρο τοπ με βαθύ ντεκολτέ που φορούσε έχοντας τα χέρια της ψηλά.«Δεν είχε ούτε μία πραγματική φίλη μαζί της εκείνο το βράδυ», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος της είπε να «καλυφθεί». Άλλοι αμφισβήτησαν αν το συγκεκριμένο τοπ ήταν κατάλληλο για τη σωματοδομή της, με έναν χρήστη να γράφει: «Αυτό το μπλουζάκι δεν είναι για εσένα». Ένας άλλος σχολιαστής έφτασε στο σημείο να τη ρωτήσει: «Για ποιον λόγο, Θεέ μου, δεν φοράς σουτιέν;».Ωστόσο υπήρξαν και γυναίκες που υπερασπίστηκαν την 24χρονη γράφοντας «μου αρέσει να βλέπω τις γυναίκες ελεύθερες και χαρούμενες. Συνεχίστε να λάμπετε, βασίλισσες!». «Είναι σοκαριστικό το πόσες γυναίκες αφήνουν αρνητικά σχόλια για μια γυναίκα που απλώς περνάει καλά. Δηλαδή, τι στο καλό συμβαίνει;» αναρωτήθηκε μια άλλη. «Μπράβο σου, κορίτσι μου! Να είσαι περήφανη για κάθε σημείο του σώματός σου!» την επαίνεσε μια τρίτη.Μιλώντας στην News Corp, η Μπριτζέτ παραδέχθηκε ότι αιφνιδιάστηκε από τον τεράστιο όγκο των επικριτικών σχολίων, ιδιαίτερα από τη στιγμή που απλώς διασκέδαζε με τις φίλες της.Όπως αποκάλυψε, ορισμένοι έφτασαν στο σημείο να επικοινωνήσουν μαζί της μέσω προσωπικών μηνυμάτων, ρωτώντας την αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας.Η Μπριτζέτ εξομολογήθηκε ότι πρόσφατα είχε χάσει σημαντικό βάρος και επισήμανε ότι η αντίδραση του κοινού ενδεχομένως να ήταν εντελώς διαφορετική εάν είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο που θα παρουσίαζε τη σωματική της μεταμόρφωση: «Βρίσκω αρκετά ειρωνικό το γεγονός ότι, αν είχα δημοσιεύσει ένα βίντεο σύγκρισης, γιορτάζοντας το πόσο βάρος έχασα, πιθανότατα ο κόσμος θα με συνεχάρη αντί να επικρίνει την εμφάνιση του σώματός μου».

Παρότι αρχικά τα σχόλια την έκαναν να αναθεωρήσει τη στάση της απέναντι στις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μπριτζέτ αποφάσισε τελικά να μην επιτρέψει σε ανώνυμους χρήστες να επηρεάσουν την αυτοπεποίθησή της.



«Δεν ντρέπομαι για το σώμα μου και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αφήσω αγνώστους να καθορίζουν το πόσο άνετα αισθάνομαι μέσα σε αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά.



Πρόσθεσε, δε, ότι συγκινήθηκε ιδιαίτερα από μηνύματα γυναικών, οι οποίες της ανέφεραν ότι εκτίμησαν το γεγονός πως είδαν κάποιον με παρόμοιο σωματότυπο να εμφανίζεται με αυτοπεποίθηση στο διαδίκτυο.