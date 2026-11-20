Μαρία Ναυπλιώτου: Στην τρίτη Λυκείου αποφάσισα να ξεγραφτώ από τη δέσμη και ένα μεσημέρι είπα στον πατέρα μου «εγώ θα γίνω χορεύτρια»
Μαρία Ναυπλιώτου: Στην τρίτη Λυκείου αποφάσισα να ξεγραφτώ από τη δέσμη και ένα μεσημέρι είπα στον πατέρα μου «εγώ θα γίνω χορεύτρια»
Συνειδητοποίησα ότι δεν θα διάβαζα τόσες πολλές ώρες, είπε η ηθοποιός
Την απόφασή της να εγκαταλείψει τη δέσμη στην τρίτη Λυκείου και να ακολουθήσει μία καλλιτεχνική πορεία θυμήθηκε η Μαρία Ναυπλιώτου, αποκαλύπτοντας πως σε μία στιγμή ανακοίνωσε στον πατέρα της ότι ήθελε να γίνει χορεύτρια.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τη συμφωνία που είχε κάνει με τον πατέρα της από την ηλικία των 12 ετών, σύμφωνα με την οποία θα είχε καλές επιδόσεις στο σχολείο και στη συνέχεια θα σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο, ενώ παράλληλα θα παρακολουθούσε μαθήματα μπαλέτου.
Όπως εξήγησε η Μαρία Ναυπλιώτου, στην τρίτη Λυκείου συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να συνδυάσει τις απαιτήσεις της προετοιμασίας για το Πανεπιστήμιο με την προσπάθεια να γίνει επαγγελματίας χορεύτρια. Έτσι, αποφάσισε να εγκαταλείψει τη δέσμη και ανακοίνωσε στον πατέρα της ότι ήθελε να ακολουθήσει τον χορό.
Παρά τον φόβο για το πώς θα αντιδρούσε, εκείνος αποδέχτηκε την επιλογή της και έτσι η ηθοποιός έγινε αρχικά χορεύτρια και στη συνέχεια ακολούθησε τον δρόμο της υποκριτικής: «Έκανα μία πολύ καλή συμφωνία όταν ήμουν 12 ετών και είπα στον μπαμπά μου "εγώ θα πάω στο Πανεπιστήμιο, αλλά εσύ θα με γράφεις κάθε χρόνο στο μπαλέτο, θα είμαι πολύ καλή μαθήτρια, θα είναι όλα τέλεια" και όντως τήρησα αυτή τη συμφωνία. Στην τρίτη Λυκείου, που συνειδητοποίησα ότι αποκλείεται να διαβάζω τόσες πολλές ώρες και συγχρόνως να κάνω τις ώρες που απαιτούνταν για να μπω στο επαγγελματικό, πήρα την απόφαση να ξεγραφτώ από τη δέσμη και ένα μεσημέρι στο φαγητό είπα "εγώ θα γίνω χορεύτρια". Έγινε μία μικρή παύση, είχα τα μάτια χαμηλά και είπα "τώρα θα με σκοτώσει". Δεν με σκότωσε, είπε "τι να κάνω; Αυτό το παιδί έχω". Τέλος πάντων, έγινα χορεύτρια, μετά έγινα ηθοποιός».
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τη συμφωνία που είχε κάνει με τον πατέρα της από την ηλικία των 12 ετών, σύμφωνα με την οποία θα είχε καλές επιδόσεις στο σχολείο και στη συνέχεια θα σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο, ενώ παράλληλα θα παρακολουθούσε μαθήματα μπαλέτου.
Όπως εξήγησε η Μαρία Ναυπλιώτου, στην τρίτη Λυκείου συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να συνδυάσει τις απαιτήσεις της προετοιμασίας για το Πανεπιστήμιο με την προσπάθεια να γίνει επαγγελματίας χορεύτρια. Έτσι, αποφάσισε να εγκαταλείψει τη δέσμη και ανακοίνωσε στον πατέρα της ότι ήθελε να ακολουθήσει τον χορό.
Παρά τον φόβο για το πώς θα αντιδρούσε, εκείνος αποδέχτηκε την επιλογή της και έτσι η ηθοποιός έγινε αρχικά χορεύτρια και στη συνέχεια ακολούθησε τον δρόμο της υποκριτικής: «Έκανα μία πολύ καλή συμφωνία όταν ήμουν 12 ετών και είπα στον μπαμπά μου "εγώ θα πάω στο Πανεπιστήμιο, αλλά εσύ θα με γράφεις κάθε χρόνο στο μπαλέτο, θα είμαι πολύ καλή μαθήτρια, θα είναι όλα τέλεια" και όντως τήρησα αυτή τη συμφωνία. Στην τρίτη Λυκείου, που συνειδητοποίησα ότι αποκλείεται να διαβάζω τόσες πολλές ώρες και συγχρόνως να κάνω τις ώρες που απαιτούνταν για να μπω στο επαγγελματικό, πήρα την απόφαση να ξεγραφτώ από τη δέσμη και ένα μεσημέρι στο φαγητό είπα "εγώ θα γίνω χορεύτρια". Έγινε μία μικρή παύση, είχα τα μάτια χαμηλά και είπα "τώρα θα με σκοτώσει". Δεν με σκότωσε, είπε "τι να κάνω; Αυτό το παιδί έχω". Τέλος πάντων, έγινα χορεύτρια, μετά έγινα ηθοποιός».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα