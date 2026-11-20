Σπύρος Μπιμπίλας: Ήξερα πόσο σπουδαία ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη και πόσο οργάνωνε τα πάντα, αλλά δεν οργάνωσε το μέλλον του παιδιού της
Σπύρος Μπιμπίλας: Ήξερα πόσο σπουδαία ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη και πόσο οργάνωνε τα πάντα, αλλά δεν οργάνωσε το μέλλον του παιδιού της
Εύχομαι το παιδί να το ξεπεράσει, περνάει μία πάρα πολύ δύσκολη φάση, σχολίασε ο ηθοποιός για τη νοσηλεία του Γιάννη Παπαμιχαήλ σε κλινική μετά από εισαγγελική παραγγελία
Στην Αλίκη Βουγιουκλάκη και τη στάση της απέναντι στο μέλλον του παιδιού της αναφέρθηκε ο Σπύρος Μπιμπίλας, επισημαίνοντας πως δεν έκανε τις κατάλληλες κινήσεις για εκείνον.
Ο ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου μιλώντας μεταξύ άλλων για τον Γιάννη Παπαμιχαήλ, ο οποίος νοσηλεύεται σε κλινική έπειτα από εισαγγελική παραγγελία.
Αρχικά, ο Σπύρος Μπιμπίλας ευχήθηκε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ να ξεπεράσει τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα προσωπικό ζήτημα για το οποίο δεν θα πρέπει να γίνονται δημόσιες τοποθετήσεις.
Ερωτηθείς για το βίντεο που είχε δημοσιεύσει ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ στα social media και προκάλεσε ανησυχία στους ακολούθους του, ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι η εικόνα του τον στενοχώρησε. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αείμνηστη ηθοποιό, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι δεν είχε φροντίσει για το μέλλον του γιου της.
Όπως είπε: «Υπάρχει άνθρωπος που είδε αυτό το βίντεο και μπορεί να μην ένιωσε άσχημα; Βεβαίως και ένιωσα άσχημα. Όταν ήξερα πόσο σπουδαία ήταν η Αλίκη και πόσο οργάνωνε τα πάντα, αλλά δεν οργάνωσε το μέλλον του παιδιού της, τι να πω; Περνάει μία πάρα πολύ δύσκολη φάση ο άνθρωπος και ας ευχηθούμε όλοι μαζί με θετική ενέργεια να την ξεπεράσει».
Δείτε το βίντεο
Ο Σπύρος Μπιμπίλας στάθηκε στο ζήτημα της περιουσίας της Αλίκης Βουγιουκλάκη, επισημαίνοντας: «Όταν ξέρουμε όλοι ποια ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ποια ήταν η περιουσία της και πώς πρέπει όλοι να προετοιμάζουμε το μέλλον όταν θα φύγουμε από τη ζωή, τότε μπαίνουμε σε σκέψεις για το ποιος έκανε ένα λάθος».
Νωρίτερα σχολίασε για τη νοσηλεία του Γιάννη Παπαμιχαήλ: «Βρε παιδιά, τι να πω; Εύχομαι το παιδί να το ξεπεράσει. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Είναι μία πάρα πολύ δύσκολη προσωπική κατάσταση, που όλοι οι άλλοι πρέπει να σιωπούμε» και πρόσθεσε ότι έχει επικοινωνία με τον Αιμίλιο Βουγιουκλάκη: «Εγώ μιλάω με τον Αιμίλιο Βουγιουκλάκη, που είναι φίλος μου και ξέρω ότι θα ασχοληθεί. Πέραν αυτού, δεν μπορώ να πω για ιατρικά θέματα και προσωπικά δεδομένα τίποτα».
Η είδηση ότι ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ μεταφέρθηκε σε κλινική, έπειτα από εισαγγελική παραγγελία που ζήτησαν συγγενικά του πρόσωπα, έγινε γνωστή την Πέμπτη μέσω της Τίνας Μεσσαροπούλου.
Πιο αναλυτικά, η ίδια ανέφερε: «Χθες αργά το βράδυ μίλησα με τον πρώτο ξάδερφό του, τον Αιμίλιο Βουγιουκλάκη με τον οποίο είναι πάρα πολύ κοντά και του έχει σταθεί το τελευταίο διάστημα. Το τελευταίο διάστημα αμφιταλαντεύτηκε πολύ στο τι πρέπει να κάνει. Αυτό που τον ανησύχησε ιδιαίτερα ήταν το τελευταίο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, που ανήρτησε ο ίδιος ο Γιάννης Παπαμιχαήλ πριν από μερικές ημέρες. Τους ταρακούνησε πολύ και ήταν αυτό που οδήγησε τον Αιμίλιο σε συνεργασία με τον πρώτο του ξάδερφο, τον γιο του Τάκη Βουγιουκλάκη να αποφασίσουν να ζητήσουν και να πάρουν τελικά την εισαγγελική εντολή για να λάβει ο Γιάννης Παπαμιχαήλ την ενδεδειγμένη ιατρική και ψυχιατρική βοήθεια που του χρειάζεται. Τονίζω και τα δύο, γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει ανάγκη και από τα δύο το τελευταίο διάστημα».
Ο ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου μιλώντας μεταξύ άλλων για τον Γιάννη Παπαμιχαήλ, ο οποίος νοσηλεύεται σε κλινική έπειτα από εισαγγελική παραγγελία.
Αρχικά, ο Σπύρος Μπιμπίλας ευχήθηκε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ να ξεπεράσει τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα προσωπικό ζήτημα για το οποίο δεν θα πρέπει να γίνονται δημόσιες τοποθετήσεις.
Ερωτηθείς για το βίντεο που είχε δημοσιεύσει ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ στα social media και προκάλεσε ανησυχία στους ακολούθους του, ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι η εικόνα του τον στενοχώρησε. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αείμνηστη ηθοποιό, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι δεν είχε φροντίσει για το μέλλον του γιου της.
Όπως είπε: «Υπάρχει άνθρωπος που είδε αυτό το βίντεο και μπορεί να μην ένιωσε άσχημα; Βεβαίως και ένιωσα άσχημα. Όταν ήξερα πόσο σπουδαία ήταν η Αλίκη και πόσο οργάνωνε τα πάντα, αλλά δεν οργάνωσε το μέλλον του παιδιού της, τι να πω; Περνάει μία πάρα πολύ δύσκολη φάση ο άνθρωπος και ας ευχηθούμε όλοι μαζί με θετική ενέργεια να την ξεπεράσει».
Δείτε το βίντεο
Ο Σπύρος Μπιμπίλας στάθηκε στο ζήτημα της περιουσίας της Αλίκης Βουγιουκλάκη, επισημαίνοντας: «Όταν ξέρουμε όλοι ποια ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ποια ήταν η περιουσία της και πώς πρέπει όλοι να προετοιμάζουμε το μέλλον όταν θα φύγουμε από τη ζωή, τότε μπαίνουμε σε σκέψεις για το ποιος έκανε ένα λάθος».
Νωρίτερα σχολίασε για τη νοσηλεία του Γιάννη Παπαμιχαήλ: «Βρε παιδιά, τι να πω; Εύχομαι το παιδί να το ξεπεράσει. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Είναι μία πάρα πολύ δύσκολη προσωπική κατάσταση, που όλοι οι άλλοι πρέπει να σιωπούμε» και πρόσθεσε ότι έχει επικοινωνία με τον Αιμίλιο Βουγιουκλάκη: «Εγώ μιλάω με τον Αιμίλιο Βουγιουκλάκη, που είναι φίλος μου και ξέρω ότι θα ασχοληθεί. Πέραν αυτού, δεν μπορώ να πω για ιατρικά θέματα και προσωπικά δεδομένα τίποτα».
Η είδηση ότι ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ μεταφέρθηκε σε κλινική, έπειτα από εισαγγελική παραγγελία που ζήτησαν συγγενικά του πρόσωπα, έγινε γνωστή την Πέμπτη μέσω της Τίνας Μεσσαροπούλου.
Πιο αναλυτικά, η ίδια ανέφερε: «Χθες αργά το βράδυ μίλησα με τον πρώτο ξάδερφό του, τον Αιμίλιο Βουγιουκλάκη με τον οποίο είναι πάρα πολύ κοντά και του έχει σταθεί το τελευταίο διάστημα. Το τελευταίο διάστημα αμφιταλαντεύτηκε πολύ στο τι πρέπει να κάνει. Αυτό που τον ανησύχησε ιδιαίτερα ήταν το τελευταίο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, που ανήρτησε ο ίδιος ο Γιάννης Παπαμιχαήλ πριν από μερικές ημέρες. Τους ταρακούνησε πολύ και ήταν αυτό που οδήγησε τον Αιμίλιο σε συνεργασία με τον πρώτο του ξάδερφο, τον γιο του Τάκη Βουγιουκλάκη να αποφασίσουν να ζητήσουν και να πάρουν τελικά την εισαγγελική εντολή για να λάβει ο Γιάννης Παπαμιχαήλ την ενδεδειγμένη ιατρική και ψυχιατρική βοήθεια που του χρειάζεται. Τονίζω και τα δύο, γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει ανάγκη και από τα δύο το τελευταίο διάστημα».
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