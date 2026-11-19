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Βίντεο με 19χρονο να τρέχει με 190 χλμ./ώρα στην Αργυρούπολη, πώς τον εντόπισαν οι αστυνομικοί
Βίντεο με 19χρονο να τρέχει με 190 χλμ./ώρα στην Αργυρούπολη, πώς τον εντόπισαν οι αστυνομικοί
Κατασχέθηκε το αυτοκίνητό του - Ταυτοποιήθηκε από την Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της ΕΛ.ΑΣ.
Βίντεο με τις ιλιγγιώδεις ταχύτητες που ανέπτυσσε ένας 19χρονος οδηγός στην Αργυρούπολη, ξεπερνώντας ακόμη και τα 190 χλμ./ώρα, παρουσιάζει το protothema.gr.
Ο νεαρός κατέγραφε την επικίνδυνη οδήγησή του και αναρτούσε τα σχετικά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το TikTok, χωρίς να υπολογίζει τον κίνδυνο που δημιουργούσε για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.
Στο βίντεο εμφανίζεται να κινείται στην οδό Αργυρουπόλεως, αναπτύσσοντας σε ορισμένα σημεία ταχύτητα άνω των 190 χλμ./ώρα.
Ο 19χρονος εντοπίστηκε και ταυτοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α., οι οποίοι εντόπισαν το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό στο πλαίσιο ερευνών για επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές που δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε, ενώ η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Ο νεαρός κατέγραφε την επικίνδυνη οδήγησή του και αναρτούσε τα σχετικά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το TikTok, χωρίς να υπολογίζει τον κίνδυνο που δημιουργούσε για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.
Στο βίντεο εμφανίζεται να κινείται στην οδό Αργυρουπόλεως, αναπτύσσοντας σε ορισμένα σημεία ταχύτητα άνω των 190 χλμ./ώρα.
Δείτε βίντεο με την επικίνδυνη οδήγηση του 19χρονου
Ο 19χρονος εντοπίστηκε και ταυτοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α., οι οποίοι εντόπισαν το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό στο πλαίσιο ερευνών για επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές που δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε, ενώ η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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