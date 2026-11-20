Η Κέλι Όσμπορν εμφανίστηκε σε εκδήλωση με κόκκινα μαλλιά μέχρι τη μέση και μπλε φόρεμα γεμάτο στρας, δείτε φωτογραφίες
Η Κέλι Όσμπορν εμφανίστηκε σε εκδήλωση με κόκκινα μαλλιά μέχρι τη μέση και μπλε φόρεμα γεμάτο στρας, δείτε φωτογραφίες
Η κόρη του Όζι Όσμπορν έδωσε το παρών στα Rolling Stone U.K. Awards 2026 το βράδυ της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου
Ένα διαφορετικό look υιοθέτησε η Κέλι Όσμπορν για την εμφάνισή της στα Rolling Stone U.K. Awards 2026, καθώς εμφανίστηκε με μακριά κόκκινα μαλλιά μέχρι τη μέση.
Η 42χρονη κόρη του Όζι Όσμπορν έδωσε το παρών στην εκδήλωση την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, εντυπωσιάζοντας με τη έντονη αλλαγή στην εμφάνισή της, ολοκληρώνοντας την εικόνα της με ένα μπλε halter φόρεμα γεμάτο στρας, σκούρο κόκκινο κραγιόν, έντονη σκιά στα μάτια και κολιέ στον λαιμό της.
Δείτε φωτογραφία
Η Κέλι Όσμπορν μοιράστηκε περισσότερα στιγμιότυπα από το νέο της look μέσα από τα Instagram Stories της. Σε ένα από τα κλικ ποζάρει έξω από το αυτοκίνητό της, ενώ μοιράστηκε και selfie κατά τη διαδρομή προς την εκδήλωση.
Σε προηγούμενα stories που είχε δημοσιεύσει στο Instagram, η Κέλι Όσμπορν εμφανίζεται με το κλασικό κοντό, ξανθό χτένισμά της, ενώ αφού η εκδήλωση ολοκληρώθηκε και επέστρεψε στο σπίτι της και στον γιο της, ανέβασε μία ακόμη φωτογραφία αποκαλύπτοντας πως φορούσε περούκα, καθώς παρουσιάζεται ξανά με τα φυσικά της μαλλιά.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Η 42χρονη κόρη του Όζι Όσμπορν έδωσε το παρών στην εκδήλωση την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, εντυπωσιάζοντας με τη έντονη αλλαγή στην εμφάνισή της, ολοκληρώνοντας την εικόνα της με ένα μπλε halter φόρεμα γεμάτο στρας, σκούρο κόκκινο κραγιόν, έντονη σκιά στα μάτια και κολιέ στον λαιμό της.
Δείτε φωτογραφία
Η Κέλι Όσμπορν μοιράστηκε περισσότερα στιγμιότυπα από το νέο της look μέσα από τα Instagram Stories της. Σε ένα από τα κλικ ποζάρει έξω από το αυτοκίνητό της, ενώ μοιράστηκε και selfie κατά τη διαδρομή προς την εκδήλωση.
Σε προηγούμενα stories που είχε δημοσιεύσει στο Instagram, η Κέλι Όσμπορν εμφανίζεται με το κλασικό κοντό, ξανθό χτένισμά της, ενώ αφού η εκδήλωση ολοκληρώθηκε και επέστρεψε στο σπίτι της και στον γιο της, ανέβασε μία ακόμη φωτογραφία αποκαλύπτοντας πως φορούσε περούκα, καθώς παρουσιάζεται ξανά με τα φυσικά της μαλλιά.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
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