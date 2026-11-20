Άγρια επίθεση σε 74χρονο στην Κηφισιά: Τον έριξαν στην άσφαλτο για να του αρπάξουν τον σταυρό, δείτε βίντεο

Το θύμα είχε αντιληφθεί τις ύποπτες κινήσεις των δύο δραστών μέσα στον ηλεκτρικό - Τον πλησίασαν λίγο μετά την αποβίβασή του από τον σταθμό ΚΑΤ, ενώ περίμενε τη σύζυγό του και του επιτέθηκαν