Επιπλέον, διακριβώθηκε ότι το εν λόγω όχημα είχε εμπλακεί λίγο πριν από τον εντοπισμό του από τον δικυκλιστή αστυνομικό του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων, σε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης στην πόλη των Ιωαννίνων, πράξη που καταγγέλθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, από την οποία οι δράστες απέσπασαν χρηματικό ποσό 51.000 ευρώ και περίπου 400 χρυσές λίρες.



Η καταδίωξη στο νοσοκομείο

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Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια, ταυτοποιήθηκε ο οδηγός