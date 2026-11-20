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Τούρκος βίασε 26χρονη στην Γερμανία και την άφησε έγκυο για να αποφύγει την απέλαση
Τούρκος βίασε 26χρονη στην Γερμανία και την άφησε έγκυο για να αποφύγει την απέλαση
Ο 20χρονος δράστης φέρεται να προχώρησε επανειλημμένα σε βιασμούς σε βάρος της γυναίκας
Σε φυλάκιση τριών ετών και δύο μηνών καταδικάστηκε ένας 20χρονος Τούρκος αιτών άσυλο στη Γερμανία, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τον βιασμό μιας 26χρονης νοσηλεύτριας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο νεαρός επιδίωξε να αποκτήσει παιδί με τη γυναίκα, προκειμένου να χρησιμοποιήσει την εγκυμοσύνη ως μέσο για να εξασφαλίσει την παραμονή του στη χώρα και να αποφύγει την απέλαση.
Η υπόθεση αφορά τον 20χρονο Yusufcan S., ο οποίος έφτασε στη Γερμανία τον Φεβρουάριο του 2024 και υπέβαλε αίτημα ασύλου, το οποίο απορρίφθηκε. Παρά την υποχρέωσή του να εγκαταλείψει τη χώρα, επέστρεψε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία από την δικογραφία, τον Φεβρουάριο του 2025 προσέγγισε την 26χρονη μέσω των social media, επιδιώκοντας να δημιουργήσει σχέση μαζί της και να αποκτήσει παιδί, ώστε να αποκτήσει δικαίωμα παραμονής στη Γερμανία.
Στα τέλη Μαρτίου του 2025 φέρεται να προχώρησε επανειλημμένα σε βιασμούς σε βάρος της. Η γυναίκα έμεινε έγκυος, ενώ, σύμφωνα με την εισαγγελία, αυτός ήταν ο σκοπός του 20χρονου.
Όταν εκείνη τον ενημέρωσε για την εγκυμοσύνη, στις 5 Μαΐου 2025, φέρεται να την απείλησε ότι θα τη μαχαιρώσει εάν προχωρούσε σε διακοπή της κύησης.
Στις 5 Ιουνίου 2025, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την παρέλαβε από τον χώρο εργασίας της υπό την απειλή σωματικής βίας και την οδήγησε στο δημαρχείο του Χάιλμπρον. Εκεί φέρεται να την εξανάγκασε να υπογράψει αναγνώριση πατρότητας.
Όταν η γυναίκα επιχείρησε να αποχωρήσει από την ουρά αναμονής, ο 20χρονος τη χτύπησε στο πρόσωπο. Περίπου μία εβδομάδα αργότερα, εκείνη απευθύνθηκε στην αστυνομία, με αποτέλεσμα τη σύλληψη και την προφυλάκισή του. Στο μεταξύ, είχε προχωρήσει σε διακοπή της εγκυμοσύνης.
Στις 30 Δεκεμβρίου 2025, το Πρωτοδικείο του Χάιλμπρον επέβαλε στον νεαρό ποινή φυλάκισης τριών ετών και δύο μηνών. Στην καταδίκη συνυπολογίστηκαν, πέρα από τον βιασμό, πράξεις εξαναγκασμού και σωματικής βλάβης, καθώς και υποθέσεις ληστείας, κλοπής, παράνομης κατοχής όπλου και διακίνησης συνταγογραφούμενων φαρμάκων.
Τόσο ο ίδιος όσο και η εισαγγελία άσκησαν έφεση. Ο 20χρονος αρνείται την κατηγορία του βιασμού, υποστηρίζοντας ότι η σεξουαλική επαφή ήταν συναινετική, ενώ παραδέχεται ότι χτύπησε τη γυναίκα και άλλες επιμέρους πράξεις.
Η εκδίκαση της έφεσης ξεκίνησε στις 17 Νοεμβρίου 2026 στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Χάιλμπρον. Η εισαγγελία ζητά αυστηρότερη ποινή, ενώ η υπεράσπιση επιδιώκει την απαλλαγή του από την κατηγορία του βιασμού.
Η δικαστική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί έως τον Φεβρουάριο του 2027. Ο 20χρονος παραμένει υπό κράτηση, ενώ η πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση δεν έχει καταστεί τελεσίδικη.
Η υπόθεση αφορά τον 20χρονο Yusufcan S., ο οποίος έφτασε στη Γερμανία τον Φεβρουάριο του 2024 και υπέβαλε αίτημα ασύλου, το οποίο απορρίφθηκε. Παρά την υποχρέωσή του να εγκαταλείψει τη χώρα, επέστρεψε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία από την δικογραφία, τον Φεβρουάριο του 2025 προσέγγισε την 26χρονη μέσω των social media, επιδιώκοντας να δημιουργήσει σχέση μαζί της και να αποκτήσει παιδί, ώστε να αποκτήσει δικαίωμα παραμονής στη Γερμανία.
Στα τέλη Μαρτίου του 2025 φέρεται να προχώρησε επανειλημμένα σε βιασμούς σε βάρος της. Η γυναίκα έμεινε έγκυος, ενώ, σύμφωνα με την εισαγγελία, αυτός ήταν ο σκοπός του 20χρονου.
Όταν εκείνη τον ενημέρωσε για την εγκυμοσύνη, στις 5 Μαΐου 2025, φέρεται να την απείλησε ότι θα τη μαχαιρώσει εάν προχωρούσε σε διακοπή της κύησης.
Στις 5 Ιουνίου 2025, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την παρέλαβε από τον χώρο εργασίας της υπό την απειλή σωματικής βίας και την οδήγησε στο δημαρχείο του Χάιλμπρον. Εκεί φέρεται να την εξανάγκασε να υπογράψει αναγνώριση πατρότητας.
Όταν η γυναίκα επιχείρησε να αποχωρήσει από την ουρά αναμονής, ο 20χρονος τη χτύπησε στο πρόσωπο. Περίπου μία εβδομάδα αργότερα, εκείνη απευθύνθηκε στην αστυνομία, με αποτέλεσμα τη σύλληψη και την προφυλάκισή του. Στο μεταξύ, είχε προχωρήσει σε διακοπή της εγκυμοσύνης.
Στις 30 Δεκεμβρίου 2025, το Πρωτοδικείο του Χάιλμπρον επέβαλε στον νεαρό ποινή φυλάκισης τριών ετών και δύο μηνών. Στην καταδίκη συνυπολογίστηκαν, πέρα από τον βιασμό, πράξεις εξαναγκασμού και σωματικής βλάβης, καθώς και υποθέσεις ληστείας, κλοπής, παράνομης κατοχής όπλου και διακίνησης συνταγογραφούμενων φαρμάκων.
Τόσο ο ίδιος όσο και η εισαγγελία άσκησαν έφεση. Ο 20χρονος αρνείται την κατηγορία του βιασμού, υποστηρίζοντας ότι η σεξουαλική επαφή ήταν συναινετική, ενώ παραδέχεται ότι χτύπησε τη γυναίκα και άλλες επιμέρους πράξεις.
Η εκδίκαση της έφεσης ξεκίνησε στις 17 Νοεμβρίου 2026 στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Χάιλμπρον. Η εισαγγελία ζητά αυστηρότερη ποινή, ενώ η υπεράσπιση επιδιώκει την απαλλαγή του από την κατηγορία του βιασμού.
Η δικαστική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί έως τον Φεβρουάριο του 2027. Ο 20χρονος παραμένει υπό κράτηση, ενώ η πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση δεν έχει καταστεί τελεσίδικη.
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