Χριστίνα Παππά

Εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον τη ζωή και τις επιλογές της, η ηθοποιός δήλωσε πως συνεχίζει να ακολουθεί την καρδιά της, ωστόσο είναι πιο ώριμη και προσεκτική σε σχέση με το παρελθόν:

«Είμαι μια γυναίκα χορτασμένη, έχω ζήσει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου. Πάντα ακολουθούσα την καρδιά μου, και πάντα πλήρωνα γι' αυτό, αλλά ήμουν τέτοιος άνθρωπος. Και τώρα σε αυτή την ηλικία είμαι έτσι. Απλά είμαι πολύ πιο προσγειωμένη. Μετριάζω τα πράγματα και είμαι πιο επιφυλακτική, γιατί η ζωή και τα παθήματα σε έχουν κάνει να είσαι προσεκτικός».

Για τις προτεραιότητές της στις σχέσεις και την προσωπική της ζωή, τόνισε ότι πλέον θα έβαζε πάνω από έναν έρωτα μια επαγγελματική ευκαιρία. Όπως εξήγησε, στο παρελθόν είχε κάνει διαφορετικές επιλογές, αλλά δεν σκοπεύει να επαναλάβει το ίδιο μοτίβο:

«Πλέον θα τα παρατούσα όλα για μια μία επαγγελματική πρόταση. Παλιά και μέχρι πρότινος, τα άφηνα όλα για έναν έρωτα. Τώρα δεν το ξανακάνω αυτό το λάθος. Είμαι χορτασμένη και από έρωτα και από τα πάντα. Το έζησα, τέλος. Δεν ήμουν ποτέ η γυναίκα που θα στηριζόταν στον άντρα της. Όλες μου οι σχέσεις ήταν βασισμένες στον έρωτα. Δεν κοίταξα ποτέ να βολευτώ και λίγο, που θα μπορούσα. Πάντα ήμουν εγώ ο άντρας της ζωής μου εγώ».

Αναφερόμενη στη σχέση της με τη νύφη της, Άννα Μπεζάν, η Χριστίνα Παππά μίλησε για τις διακυμάνσεις που υπάρχουν μεταξύ τους, αλλά και για την εκτίμηση που τρέφει για τον χαρακτήρα και τις αρχές της:

«Η Άννα είναι πολύ καλό παιδί. Έχουμε τις διακυμάνσεις μας, τα πάνω μας, τα κάτω μας. Μαλώνουμε, τα ξαναβρίσκουμε. Μπράβο της για το ήθος της και τις αρχές της. Ξέρουν όλοι τις δυσκολίες που έχει περάσει. Κάποια πράγματα δεν τα έχει ζήσει, όταν βλέπει εμένα με τον Δημήτρη να είμαστε όλη μέρα “σ’ αγαπώ, σ΄ αγαπώ” της φαίνεται λίγο ξένο. Δεν μπορεί να καταλάβει τη σχέση μου με τον Δημήτρη, τώρα αρχίζει και τη καταλαβαίνει και είναι πολύ πιο μαλακό παιδί».

Τέλος, εξέφρασε και την επιθυμία της να περνά περισσότερο χρόνο με την εγγονή της, εξηγώντας πως θα ήθελε να την έχει κοντά της ακόμη και τις ώρες του ύπνου, κάτι που, όπως ανέφερε, δεν συμβαίνει συχνά:

«Εγώ θέλω πολύ να κρατάω την εγγονή μου, αλλά δεν μου την αφήνουν πολύ. Η Άννα κοιμάται μαζί της και όταν της λέω να μου τη δώσει για να κοιμηθώ εγώ μαζί της, βλέπω το πρόσωπό της να αλλάζει 100 χρώματα. Δεν τη δίνουν».