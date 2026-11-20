Ο viral Κορεάτης μετά τη Λιόλιου, τραγούδησε Γιώργο Μαζωνάκη και το «Σαν Ήμουνα Παιδί», δείτε βίντεο
Ο viral Κορεάτης μετά τη Λιόλιου, τραγούδησε Γιώργο Μαζωνάκη και το «Σαν Ήμουνα Παιδί», δείτε βίντεο
Στη μνήμη του σπουδαίου μουσικού Γιώργου Μαζωνάκη, έγραψε ο Τεαχόνγκ Κιμ
Ο 39χρονος Κορεάτης, Τεαχόνγκ Κιμ που έχει γίνει viral στα social media τραγουδώντας Κατερίνα Λιόλιου, αυτή τη φορά επέστρεψε με το «Σαν Ήμουνα Παιδί» του Γιώργου Μαζωνάκη.
Οι αναρτήσεις του με τα τραγούδια «Παγκόσμια Ημέρα του Ψεύτη» και «Λογαριασμός» συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μιας και ο Κιμ δεν μιλάει ελληνικά, αλλά ερμηνεύει με άνεση κομμάτια Ελλήνων καλλιτεχνών.
Στο νέο βίντεο που δημοσίευσε, ο Κορεάτης βρίσκεται και πάλι στη θέση του οδηγού μέσα στο αυτοκίνητό του, ερμηνεύοντας το «Σαν Ήμουνα Παιδί». Στη λεζάντα της δημοσίευσής του, αφιέρωσε την ερμηνεία του στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, σημειώνοντας: «Στη μνήμη του σπουδαίου μουσικού Γιώργου Μαζωνάκη. 4/3/1972 – 9/9/2026 Αιωνία του η μνήμη. Θερμά συλλυπητήρια και αγάπη σε όλους τους Έλληνες από την Κορέα».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλες αναρτήσεις που έχει κάνει στο Instagram, ο Κορεάτης τραγουδάει τον «Λογαριασμό» της Κατερίνας Λιόλιου γράφοντας πάνω στο βίντεο «όταν ο Λογαριασμός της Λιόλιου έφτασε στην Κορέα». Η συγκεκριμένη ανάρτηση έχει συγκεντρώσει 322 χιλιάδες προβολές.
Δείτε βίντεο να τραγουδάει Κατερίνα Λιόλιου
Οι αναρτήσεις του με τα τραγούδια «Παγκόσμια Ημέρα του Ψεύτη» και «Λογαριασμός» συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μιας και ο Κιμ δεν μιλάει ελληνικά, αλλά ερμηνεύει με άνεση κομμάτια Ελλήνων καλλιτεχνών.
Στο νέο βίντεο που δημοσίευσε, ο Κορεάτης βρίσκεται και πάλι στη θέση του οδηγού μέσα στο αυτοκίνητό του, ερμηνεύοντας το «Σαν Ήμουνα Παιδί». Στη λεζάντα της δημοσίευσής του, αφιέρωσε την ερμηνεία του στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, σημειώνοντας: «Στη μνήμη του σπουδαίου μουσικού Γιώργου Μαζωνάκη. 4/3/1972 – 9/9/2026 Αιωνία του η μνήμη. Θερμά συλλυπητήρια και αγάπη σε όλους τους Έλληνες από την Κορέα».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλες αναρτήσεις που έχει κάνει στο Instagram, ο Κορεάτης τραγουδάει τον «Λογαριασμό» της Κατερίνας Λιόλιου γράφοντας πάνω στο βίντεο «όταν ο Λογαριασμός της Λιόλιου έφτασε στην Κορέα». Η συγκεκριμένη ανάρτηση έχει συγκεντρώσει 322 χιλιάδες προβολές.
Δείτε βίντεο να τραγουδάει Κατερίνα Λιόλιου
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