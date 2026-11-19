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«Αυτός είναι σίγουρα ο Αλβανός, πάντα έρχεται από πίσω»: Η φαρμακερή ατάκα του Βέλγου πρωθυπουργού για την αγκαλιά του Έντι Ράμα, βίντεο
«Αυτός είναι σίγουρα ο Αλβανός, πάντα έρχεται από πίσω»: Η φαρμακερή ατάκα του Βέλγου πρωθυπουργού για την αγκαλιά του Έντι Ράμα, βίντεο
Ένα απρόσμενο και χιουμοριστικό στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε στο Βερολίνο, στο περιθώριο της Συνόδου της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία, με πρωταγωνιστές τον Έντι Ράμα, και τον Βέλγο ομόλογό του
Ένα απρόσμενο και χιουμοριστικό στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε στο Βερολίνο, στο περιθώριο της Συνόδου της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία, με πρωταγωνιστές τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, και τον Βέλγο ομόλογό του, Μπαρτ Ντε Βέβερ.
Την ώρα που οι Ευρωπαίοι ηγέτες συγκεντρώνονταν για τις κρίσιμες συνομιλίες σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Έντι Ράμα επέλεξε έναν ιδιαίτερα εκδηλωτικό τρόπο για να χαιρετήσει τον Βέλγο πρωθυπουργό.
Ο Αλβανός πρωθυπουργός πλησίασε τον Ντε Βέβερ, ενώ έκανε δηλώσεις, από πίσω και τον αγκάλιασε αιφνιδιαστικά, προκαλώντας την αυθόρμητη αντίδρασή του. «Ο Αλβανός θα είναι. Πάντα από πίσω έρχεται», ακούγεται να σχολιάζει με χιούμορ ο Βέλγος πρωθυπουργός, σύμφωνα με το βίντεο που κυκλοφορεί από το περιστατικό.
Δείτε βίντεο
Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν η συνέχιση της υποστήριξης προς το Κίεβο, οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και η συμμετοχή της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.
Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ηγέτες από τη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ιταλία και την Πολωνία, καθώς και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.
Μέσα στο βαρύ διπλωματικό κλίμα και τις συζητήσεις για το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας, η αυθόρμητη αγκαλιά του Ράμα και το χιουμοριστικό σχόλιο του Ντε Βέβερ αποτέλεσαν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από το παρασκήνιο της Συνόδου.
Την ώρα που οι Ευρωπαίοι ηγέτες συγκεντρώνονταν για τις κρίσιμες συνομιλίες σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Έντι Ράμα επέλεξε έναν ιδιαίτερα εκδηλωτικό τρόπο για να χαιρετήσει τον Βέλγο πρωθυπουργό.
Ο Αλβανός πρωθυπουργός πλησίασε τον Ντε Βέβερ, ενώ έκανε δηλώσεις, από πίσω και τον αγκάλιασε αιφνιδιαστικά, προκαλώντας την αυθόρμητη αντίδρασή του. «Ο Αλβανός θα είναι. Πάντα από πίσω έρχεται», ακούγεται να σχολιάζει με χιούμορ ο Βέλγος πρωθυπουργός, σύμφωνα με το βίντεο που κυκλοφορεί από το περιστατικό.
Δείτε βίντεο
Albanian PM Edi Rama hugs Belgian PM Bart De Wever from behind. De Wever: That must be the Albanian guy. He always comes from behind. https://t.co/hSVU84NNEy— Clash Report (@clashreport) November 19, 2026
Το στιγμιότυπο στο περιθώριο των συνομιλιών για την ΟυκρανίαΤο περιστατικό σημειώθηκε στην καγκελαρία του Βερολίνου, όπου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των ηγετών της «Συμμαχίας των Προθύμων», έπειτα από πρόσκληση του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.
Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν η συνέχιση της υποστήριξης προς το Κίεβο, οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και η συμμετοχή της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.
Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ηγέτες από τη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ιταλία και την Πολωνία, καθώς και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.
Μέσα στο βαρύ διπλωματικό κλίμα και τις συζητήσεις για το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας, η αυθόρμητη αγκαλιά του Ράμα και το χιουμοριστικό σχόλιο του Ντε Βέβερ αποτέλεσαν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από το παρασκήνιο της Συνόδου.
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