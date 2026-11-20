Σαμαράς από τη Θεσσαλία: Υπάρχουν μετά τον Ντάνιελ χωράφια που ακόμα δεν έχουν καθαριστεί και όμως ήδη ξεκίνησε η πίεση για να μπουν φωτοβολταϊκά
Σαμαράς από τη Θεσσαλία: Υπάρχουν μετά τον Ντάνιελ χωράφια που ακόμα δεν έχουν καθαριστεί και όμως ήδη ξεκίνησε η πίεση για να μπουν φωτοβολταϊκά
Στη δήλωσή του αναφέρθηκε στις συνέπειες της κακοκαιρίας Daniel, την ευλογιά των αιγοπροβάτων, τις καθυστερήσεις στα έργα αποκατάστασης, αλλά και στην απόγνωση των κτηνοτρόφων, ορισμένοι από τους οποίους, όπως είπε, εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο μετανάστευσης
Την κατάσταση που εξακολουθεί να βιώνει η Θεσσαλία, μετά τις φυσικές καταστροφές και εξαιτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων περιέγραψε ο Αντώνης Σαμαράς μετά το τέλος της συνάντησής του με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα.
Στη δήλωσή του αναφέρθηκε στις συνέπειες της κακοκαιρίας Daniel, την ευλογιά των αιγοπροβάτων, τις καθυστερήσεις στα έργα αποκατάστασης, αλλά και στην απόγνωση των κτηνοτρόφων, ορισμένοι από τους οποίους, όπως είπε, εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο μετανάστευσης στην Αυστραλία. Ο πρώην πρωθυπουργός άσκησε κριτική για τις καθυστερήσεις στην αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, επισημαίνοντας ότι πολύτιμος χρόνος χάθηκε, ενώ εξέφρασε προβληματισμό για την προώθηση φωτοβολταϊκών σε αγροτικές εκτάσεις που δεν έχουν ακόμη αποκατασταθεί από τις καταστροφές του Daniel.
Παράλληλα, έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης του πρωτογενούς τομέα, σημειώνοντας ότι η αγροτική παραγωγή συνδέεται άμεσα με την οικονομική και εθνική προοπτική της χώρας.
Ολόκληρη η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά:
Προσπαθώ να σας δώσω μια γενική εικόνα που έχω αποκομίσει μετά τις απανωτές τραγωδίες η Θεσσαλία είναι ξεκάθαρο ότι πονάει ακόμα. Υπάρχει συντριβή οικονομική, κοινωνική και θα έλεγε και ανθρώπινη-οικογενειακή. Τόσο μεγάλη που αντιλαμβάνομαι το απίστευτο ότι δικηγορικά γραφεία εδώ του τόπου, έχουν λάβει αιτήσεις ανθρώπων οι οποίοι -και ιδιαίτερα κτηνοτρόφων- που θέλουν να πάνε μέχρι και στην Αυστραλία, να μετοικίσουν από εδώ προκειμένου να βρουν κάποια δουλειά. Αυτή είναι αν θέλετε η φωτογραφία της απελπισίας. Ιδιαίτερα με αυτά που συνέβησαν με τις σφαγές και την ευλογιά, θα έλεγε κανείς ότι είναι σχεδόν ένα φυσικό επακόλουθο αυτό που συμβαίνει.
Υπάρχουν μετά τον Daniel (κακοκαιρία) χωράφια τα οποία ακόμα δεν έχουν καθαριστεί και όμως ήδη ξεκίνησε η πίεση και η διαδικασία για να μπουν φωτοβολταϊκά. Αυτό δείχνει μια άλλη τραγωδία, την τραγωδία της αρρυθμίας και της έλλειψης συνείδησης μεταξύ εκείνων που απλώς θέλουν να βγάλουν λεφτά και εκείνων που πραγματικά υποφέρουν. Έφυγαν και οι Ολλανδοί, ζητούν και αποζημιώσεις και βέβαια από πλευράς αντιπλημμυρικής προστασίας χάθηκαν τρία ολόκληρα χρόνια. Αυτό που να το πεις; Ότι όλες οι μελέτες που έγιναν, σήμερα ξεκινάει ο περιφερειάρχης τη δικιά του δουλειά από την αρχή.
Υπάρχει ο σεισμός στο Δαμάσι. Υπάρχουν έξι χρόνια άνθρωποι οι οποίοι μένουν ακόμα μέσα σε κοντέινερ. Και λες η εικόνα της κοινωνικής ευαισθησίας, της ελάχιστης, υπάρχει; Και το λέω εγώ που το 1986 ήμουν στους σεισμούς της Καλαμάτας. Τεράστιοι σεισμοί, δεν υπήρχε κοντέινερ μετά από έξι χρόνια. Ούτε είδα να υπάρχει και ηθική επιβράβευση ορισμένων ανθρώπων όπως ήταν οι διασώστες, μέλη των σωμάτων ασφαλείας, οι οποίοι δεν πήραν ούτε ένα ηθικό ευχαριστώ για την μάχη που έδωσαν την ώρα της τραγωδίας.
Άμα πάρετε μετά τα ευρύτερα ζητήματα, Τέμπη, θα δείτε ότι και από εκεί για παράδειγμα η Λάρισα έχει το πρόβλημα της αναστολής της σύνδεσης των δρομολογίων με τα τρένα που δημιουργούν και αυτά ένα τεράστιο πρόβλημα. Αντιλαμβάνομαι ότι ακόμα και κρούσματα “Νείλου” υπάρχουν από φερτά υλικά.
Εύχομαι ο δήμαρχος που δεν είχα την ευκαιρία να δω και ακούω ότι είναι αξιόλογος να κοιτάξει να βάλει μπροστά το σχέδιο πόλης το οποίο θεωρώ σημαντικό για μια περιοχή που επιζητεί να έχει μία σοβαρή ανάπτυξη.
Αλλά αυτό που θέλω να καταλήξω λέγοντάς σας, είναι το πρόβλημα το αγροτικό που πονάει όλη την περιοχή και μέσω αυτής της περιοχής και του πόνου της πονάει όλη η Ελλάδα. Υποστηρίζω το αυτονόητο: μια χώρα που δεν μπορεί να τραφεί στοιχειωδώς και να θρέψει στοιχειωδώς τον πληθυσμό της, είναι καταδικασμένη να αντιμετωπίσει εθνικά αδιέξοδα. Και για αυτό το λόγο, πέρα και πάνω από κόμματα, η Θεσσαλία απαιτεί σοβαρότητα, σταθερότητα και την πίστη ότι μπορούμε όλοι μαζί να βάλουμε μπροστά το σχέδιο ώστε επιτέλους ο κόσμος να αισθανθεί το δικαίωμα να χαμογελάσει.
Στη δήλωσή του αναφέρθηκε στις συνέπειες της κακοκαιρίας Daniel, την ευλογιά των αιγοπροβάτων, τις καθυστερήσεις στα έργα αποκατάστασης, αλλά και στην απόγνωση των κτηνοτρόφων, ορισμένοι από τους οποίους, όπως είπε, εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο μετανάστευσης στην Αυστραλία. Ο πρώην πρωθυπουργός άσκησε κριτική για τις καθυστερήσεις στην αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, επισημαίνοντας ότι πολύτιμος χρόνος χάθηκε, ενώ εξέφρασε προβληματισμό για την προώθηση φωτοβολταϊκών σε αγροτικές εκτάσεις που δεν έχουν ακόμη αποκατασταθεί από τις καταστροφές του Daniel.
Παράλληλα, έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης του πρωτογενούς τομέα, σημειώνοντας ότι η αγροτική παραγωγή συνδέεται άμεσα με την οικονομική και εθνική προοπτική της χώρας.
Ολόκληρη η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά:
Προσπαθώ να σας δώσω μια γενική εικόνα που έχω αποκομίσει μετά τις απανωτές τραγωδίες η Θεσσαλία είναι ξεκάθαρο ότι πονάει ακόμα. Υπάρχει συντριβή οικονομική, κοινωνική και θα έλεγε και ανθρώπινη-οικογενειακή. Τόσο μεγάλη που αντιλαμβάνομαι το απίστευτο ότι δικηγορικά γραφεία εδώ του τόπου, έχουν λάβει αιτήσεις ανθρώπων οι οποίοι -και ιδιαίτερα κτηνοτρόφων- που θέλουν να πάνε μέχρι και στην Αυστραλία, να μετοικίσουν από εδώ προκειμένου να βρουν κάποια δουλειά. Αυτή είναι αν θέλετε η φωτογραφία της απελπισίας. Ιδιαίτερα με αυτά που συνέβησαν με τις σφαγές και την ευλογιά, θα έλεγε κανείς ότι είναι σχεδόν ένα φυσικό επακόλουθο αυτό που συμβαίνει.
Υπάρχουν μετά τον Daniel (κακοκαιρία) χωράφια τα οποία ακόμα δεν έχουν καθαριστεί και όμως ήδη ξεκίνησε η πίεση και η διαδικασία για να μπουν φωτοβολταϊκά. Αυτό δείχνει μια άλλη τραγωδία, την τραγωδία της αρρυθμίας και της έλλειψης συνείδησης μεταξύ εκείνων που απλώς θέλουν να βγάλουν λεφτά και εκείνων που πραγματικά υποφέρουν. Έφυγαν και οι Ολλανδοί, ζητούν και αποζημιώσεις και βέβαια από πλευράς αντιπλημμυρικής προστασίας χάθηκαν τρία ολόκληρα χρόνια. Αυτό που να το πεις; Ότι όλες οι μελέτες που έγιναν, σήμερα ξεκινάει ο περιφερειάρχης τη δικιά του δουλειά από την αρχή.
Υπάρχει ο σεισμός στο Δαμάσι. Υπάρχουν έξι χρόνια άνθρωποι οι οποίοι μένουν ακόμα μέσα σε κοντέινερ. Και λες η εικόνα της κοινωνικής ευαισθησίας, της ελάχιστης, υπάρχει; Και το λέω εγώ που το 1986 ήμουν στους σεισμούς της Καλαμάτας. Τεράστιοι σεισμοί, δεν υπήρχε κοντέινερ μετά από έξι χρόνια. Ούτε είδα να υπάρχει και ηθική επιβράβευση ορισμένων ανθρώπων όπως ήταν οι διασώστες, μέλη των σωμάτων ασφαλείας, οι οποίοι δεν πήραν ούτε ένα ηθικό ευχαριστώ για την μάχη που έδωσαν την ώρα της τραγωδίας.
Άμα πάρετε μετά τα ευρύτερα ζητήματα, Τέμπη, θα δείτε ότι και από εκεί για παράδειγμα η Λάρισα έχει το πρόβλημα της αναστολής της σύνδεσης των δρομολογίων με τα τρένα που δημιουργούν και αυτά ένα τεράστιο πρόβλημα. Αντιλαμβάνομαι ότι ακόμα και κρούσματα “Νείλου” υπάρχουν από φερτά υλικά.
Εύχομαι ο δήμαρχος που δεν είχα την ευκαιρία να δω και ακούω ότι είναι αξιόλογος να κοιτάξει να βάλει μπροστά το σχέδιο πόλης το οποίο θεωρώ σημαντικό για μια περιοχή που επιζητεί να έχει μία σοβαρή ανάπτυξη.
Αλλά αυτό που θέλω να καταλήξω λέγοντάς σας, είναι το πρόβλημα το αγροτικό που πονάει όλη την περιοχή και μέσω αυτής της περιοχής και του πόνου της πονάει όλη η Ελλάδα. Υποστηρίζω το αυτονόητο: μια χώρα που δεν μπορεί να τραφεί στοιχειωδώς και να θρέψει στοιχειωδώς τον πληθυσμό της, είναι καταδικασμένη να αντιμετωπίσει εθνικά αδιέξοδα. Και για αυτό το λόγο, πέρα και πάνω από κόμματα, η Θεσσαλία απαιτεί σοβαρότητα, σταθερότητα και την πίστη ότι μπορούμε όλοι μαζί να βάλουμε μπροστά το σχέδιο ώστε επιτέλους ο κόσμος να αισθανθεί το δικαίωμα να χαμογελάσει.
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