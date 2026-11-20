Σαμαράς από τη Θεσσαλία: Υπάρχουν μετά τον Ντάνιελ χωράφια που ακόμα δεν έχουν καθαριστεί και όμως ήδη ξεκίνησε η πίεση για να μπουν φωτοβολταϊκά