Τζένιφερ Λόρενς για την ανόρθωση στήθους: Είναι το ίδιο μέγεθος που είχαν και πριν
Τζένιφερ Λόρενς για την ανόρθωση στήθους: Είναι το ίδιο μέγεθος που είχαν και πριν
Ο παρουσιαστής, Άντι Κοέν τη ρώτησε για το μέγεθος των εμφυτευμάτων, ρωτώντας αν αντιστοιχούν σε μέγεθος Β με την ηθοποιό να απαντάει «όχι, είναι γεμάτο C»
Την απόφασή της να προχωρήσει σε ανόρθωση στήθους και το αποτέλεσμα της επέμβασης σχολίασε η Τζένιφερ Λόρενς, διευκρινίζοντας πως το μέγεθος του στήθους της παραμένει ίδιο με πριν.
Η 36χρονη ηθοποιός βρέθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Watch What Happens Live With Andy Cohen», μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της στις «Αγώνες Πείνας», Τζος Χάτσερσον, με αφορμή την κυκλοφορία της νέας ταινίας του franchise, «Sunrise on the Reaping». Οι δύο ηθοποιοί επιστρέφουν στους ρόλους της Κάτνις Έβερντιν και του Πίτα Μέλαρκ.
Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο παρουσιαστής Άντι Κοέν τη ρώτησε για την ιστορία της Χέιλι Γκλάσμαν, νέου μέλους του καστ των «Real Housewives of New York», η οποία φέρεται να έσπασε τη μύτη της κατά τη διάρκεια καβγά, όταν χτύπησε πάνω στο στήθος μιας άλλης γυναίκας. «Σου φαίνεται μυστήριο το πώς ένα στήθος θα μπορούσε να σπάσει τη μύτη της Χέιλι Γκλάσμαν;» τη ρώτησε, με την ηθοποιό να απαντά: «Ναι, και έχω βάλει εμφυτεύματα».
Όταν ο Κοέν έδειξε έκπληκτος, η Λόρενς επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για πρόσφατη επέμβαση. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι την ανέλαβε γιατρός που διατηρεί ιατρείο στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια.
Δείτε βίντεο
Ο παρουσιαστής θέλησε να μάθει και το μέγεθος των εμφυτευμάτων, ρωτώντας αν αντιστοιχούν σε μέγεθος Β. «Όχι, είναι γεμάτο C. Νομίζω; Είναι το ίδιο μέγεθος που είχαν και πριν» απάντησε η ηθοποιός. Ο Κοέν σχολίασε ότι «δείχνουν όμορφα» με την Τζένιφερ Λόρενς να τον ευχαριστεί. Στη συνέχεια, εκείνος της είπε ότι εκτιμά τη διακριτικότητά της, με την ηθοποιό να προσθέτει με χιούμορ: «Τέλος πάντων, έχω σπάσει δύο μύτες».
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είχε μιλήσει και στο παρελθόν για τις αλλαγές στο σώμα της μετά τη γέννηση των δύο παιδιών που απέκτησε με τον σύζυγό της, Κουκ Μαρόνεϊ. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «The Cut» τον Οκτώβριο, αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε ανόρθωση στήθους.
Η 36χρονη ηθοποιός βρέθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Watch What Happens Live With Andy Cohen», μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της στις «Αγώνες Πείνας», Τζος Χάτσερσον, με αφορμή την κυκλοφορία της νέας ταινίας του franchise, «Sunrise on the Reaping». Οι δύο ηθοποιοί επιστρέφουν στους ρόλους της Κάτνις Έβερντιν και του Πίτα Μέλαρκ.
Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο παρουσιαστής Άντι Κοέν τη ρώτησε για την ιστορία της Χέιλι Γκλάσμαν, νέου μέλους του καστ των «Real Housewives of New York», η οποία φέρεται να έσπασε τη μύτη της κατά τη διάρκεια καβγά, όταν χτύπησε πάνω στο στήθος μιας άλλης γυναίκας. «Σου φαίνεται μυστήριο το πώς ένα στήθος θα μπορούσε να σπάσει τη μύτη της Χέιλι Γκλάσμαν;» τη ρώτησε, με την ηθοποιό να απαντά: «Ναι, και έχω βάλει εμφυτεύματα».
Όταν ο Κοέν έδειξε έκπληκτος, η Λόρενς επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για πρόσφατη επέμβαση. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι την ανέλαβε γιατρός που διατηρεί ιατρείο στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια.
Δείτε βίντεο
FINALLY, we get Jennifer Lawrence’s Bravo hot takes #WWHL pic.twitter.com/RghxvTMbcn— Watch What Happens Live! (@BravoWWHL) November 20, 2026
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είχε μιλήσει και στο παρελθόν για τις αλλαγές στο σώμα της μετά τη γέννηση των δύο παιδιών που απέκτησε με τον σύζυγό της, Κουκ Μαρόνεϊ. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «The Cut» τον Οκτώβριο, αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε ανόρθωση στήθους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα