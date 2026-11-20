Εισαγγελική έρευνα για το βίντεο Γιαννακόπουλου μετά το επεισόδιο με αστυνομικούς στο Κολωνάκι
Εισαγγελική έρευνα για το βίντεο Γιαννακόπουλου μετά το επεισόδιο με αστυνομικούς στο Κολωνάκι
Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών διέταξε προκαταρκτική έρευνα μετά τη διαβίβαση του βίντεο από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
Προκαταρκτική έρευνα για το βίντεο του επιχειρηματία Δημήτρη Γιαννακόπουλου, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας Αριστείδης Κορέας. Να σημειωθεί ότι το βίντεο με τις υβριστικές αναφορές του επιχειρηματία είχε διαβιβάσει στην εισαγγελία ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Συγκεκριμένα πρόκειται για ανάρτηση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κ. Γιαννακόπουλου, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στα social media, για περιστατικό το οποίο αφορά σε συγγενικό του πρόσωπο.
Για την υπόθεση είχε εκδοθεί και σχετική ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας η οποία ανέφερε: «Με εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η οποία περιέχει υβριστικές εκφράσεις και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς που πλήττουν το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας, διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ο νόμος ισχύει και εφαρμόζεται για όλους».
Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελληνική Αστυνομία, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών εντόπισαν στο Κολωνάκι ένα εταιρικό αυτοκίνητο με φιμέ τζάμια, στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες και μία γυναίκα.
Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει και το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε σε παρακείμενο δρόμο. Ακολούθησε έλεγχος των στοιχείων των επιβατών, ενώ ελέγχθηκε και η άδεια οπλοκατοχής ενός από τους δύο άνδρες, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε, κατείχε νόμιμα όπλο.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη διάρκεια του ελέγχου σημειώθηκε ένταση, καθώς οι αστυνομικοί φέρονται να δέχθηκαν ύβρεις και απειλές τόσο από παριστάμενους όσο και από πρόσωπο που συνομιλούσε τηλεφωνικά με κάποιον από τους επιβαίνοντες, μέσω ανοιχτής ακρόασης.
Αστυνομικές πηγές υποστηρίζουν ότι οι άνδρες της Δίωξης Εκβιαστών διατήρησαν την ψυχραιμία τους και ολοκλήρωσαν κανονικά τον έλεγχο. Καθώς δεν διαπιστώθηκε κάποια παράβαση που να δικαιολογεί περαιτέρω ενέργειες, οι τρεις επιβαίνοντες αποχώρησαν με το αυτοκίνητό τους.
Συγκεκριμένα πρόκειται για ανάρτηση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κ. Γιαννακόπουλου, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στα social media, για περιστατικό το οποίο αφορά σε συγγενικό του πρόσωπο.
Για την υπόθεση είχε εκδοθεί και σχετική ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας η οποία ανέφερε: «Με εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η οποία περιέχει υβριστικές εκφράσεις και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς που πλήττουν το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας, διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ο νόμος ισχύει και εφαρμόζεται για όλους».
Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελληνική Αστυνομία, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών εντόπισαν στο Κολωνάκι ένα εταιρικό αυτοκίνητο με φιμέ τζάμια, στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες και μία γυναίκα.
Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει και το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε σε παρακείμενο δρόμο. Ακολούθησε έλεγχος των στοιχείων των επιβατών, ενώ ελέγχθηκε και η άδεια οπλοκατοχής ενός από τους δύο άνδρες, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε, κατείχε νόμιμα όπλο.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη διάρκεια του ελέγχου σημειώθηκε ένταση, καθώς οι αστυνομικοί φέρονται να δέχθηκαν ύβρεις και απειλές τόσο από παριστάμενους όσο και από πρόσωπο που συνομιλούσε τηλεφωνικά με κάποιον από τους επιβαίνοντες, μέσω ανοιχτής ακρόασης.
Αστυνομικές πηγές υποστηρίζουν ότι οι άνδρες της Δίωξης Εκβιαστών διατήρησαν την ψυχραιμία τους και ολοκλήρωσαν κανονικά τον έλεγχο. Καθώς δεν διαπιστώθηκε κάποια παράβαση που να δικαιολογεί περαιτέρω ενέργειες, οι τρεις επιβαίνοντες αποχώρησαν με το αυτοκίνητό τους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα