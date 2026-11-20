Το myNN, διαθέσιμο online σε υπολογιστές, καθώς και σε κινητά μέσω της σχετικής εφαρμογής, αποτελεί το κεντρικό ψηφιακό σημείο πρόσβασης στις υπηρεσίες και παροχές της NN Hellas για τους ασφαλισμένους της.
Σοκαριστικό τροχαίο με δύο τραυματίες στη Σαλαμίνα: 80χρονη έκανε αναστροφή με το ΙΧ της και συγκρούστηκε με μηχανή, δείτε βίντεο
Σοκαριστικό τροχαίο με δύο τραυματίες στη Σαλαμίνα: 80χρονη έκανε αναστροφή με το ΙΧ της και συγκρούστηκε με μηχανή, δείτε βίντεο
Από τη σφοδρή σύγκρουση ο οδηγός της μοτοσικλέτας βρέθηκε κάτω από το αυτοκίνητο, ενώ ο συνεπιβάτης εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα
Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (19/11) στη Σαλαμίνα, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα.
Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 22:00 στη Λεωφόρο Αιαντείου, όταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 80χρονη οδηγός του ΙΧ επιχείρησε να κάνει αναστροφή, προκειμένου να εισέλθει σε πρατήριο καυσίμων.
Κατά τη διάρκεια του ελιγμού, φέρεται να έκλεισε τον δρόμο στη διερχόμενη μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα να σημειωθεί σφοδρή σύγκρουση.
Στο βίντεο που δημοσιεύει το CretaOne καταγράφεται η στιγμή της πρόσκρουσης. Η δύναμη της σύγκρουσης ήταν τέτοια, ώστε ο οδηγός της μοτοσικλέτας κατέληξε κάτω από το αυτοκίνητο, ενώ ο συνεπιβάτης εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα.
Οι δύο αναβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.
Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 22:00 στη Λεωφόρο Αιαντείου, όταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 80χρονη οδηγός του ΙΧ επιχείρησε να κάνει αναστροφή, προκειμένου να εισέλθει σε πρατήριο καυσίμων.
Κατά τη διάρκεια του ελιγμού, φέρεται να έκλεισε τον δρόμο στη διερχόμενη μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα να σημειωθεί σφοδρή σύγκρουση.
Στο βίντεο που δημοσιεύει το CretaOne καταγράφεται η στιγμή της πρόσκρουσης. Η δύναμη της σύγκρουσης ήταν τέτοια, ώστε ο οδηγός της μοτοσικλέτας κατέληξε κάτω από το αυτοκίνητο, ενώ ο συνεπιβάτης εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα.
Οι δύο αναβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα