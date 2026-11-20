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Ρωσικές μυστικές υπηρεσίες πίσω από σχέδιο δολοφονίας Ουκρανού ράπερ στη Δανία, είχαν συλληφθεί δύο άνδρες με όπλα πριν τη συναυλία του
Ρωσικές μυστικές υπηρεσίες πίσω από σχέδιο δολοφονίας Ουκρανού ράπερ στη Δανία, είχαν συλληφθεί δύο άνδρες με όπλα πριν τη συναυλία του
Η αστυνομία απέτρεψε το υποτιθέμενο σχέδιο όταν συνέλαβε τους δύο άνδρες λίγο πριν την έναρξη της συναυλίας του ράπερ Kyivstoner στις 25 Σεπτεμβρίου
Δύο Δανοί θεωρούνται ύποπτοι ότι προσλήφθηκαν από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες για να δολοφονήσουν έναν Ουκρανό ράπερ πριν από μια προγραμματισμένη συναυλία του στη Δανία, μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο DR επικαλούμενο την δικαστική ακροαματική διαδικασία
Η αστυνομία απέτρεψε το υποτιθέμενο σχέδιο όταν συνέλαβε τους δύο άνδρες λίγο πριν την έναρξη της συναυλίας του ράπερ Kyivstoner στις 25 Σεπτεμβρίου, η οποία στη συνέχεια αναβλήθηκε.
Οι δύο άνδρες αρνήθηκαν στο δικαστήριο ότι διέπραξαν κάποια αξιόποινη πράξη, μετέδωσε το DR.
Η ρωσική πρεσβεία στην Κοπεγχάγη δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.
Η υπηρεσία ασφαλείας και πληροφοριών της Δανίας, PET, ο υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και ο υπουργός Δικαιοσύνης Νικολάι Βάμεν, επρόκειτο να δώσουν συνέντευξη Τύπου αργότερα σήμερα όπου θα παρουσιάσουν το υποτιθέμενο σχέδιο δολοφονίας.
Η PET είχε ανακοινώσει τον Σεπτέμβριο ότι η Ρωσία στρατολογούσε Δανούς πολίτες με σκοπό να προβούν σε πράξεις δολιοφθοράς σε εταιρείες αμυντικής βιομηχανίας της Δανίας που έχουν σχέση με την Ουκρανία.
Δεν είναι σαφές με ποιο τρόπο η αστυνομία ταυτοποίησε τους δύο άνδρες, οι οποίοι επέβαιναν σ’ ένα όχημα που μετέφερε αρκετά όπλα όταν τους σταμάτησε, ή με ποιο τρόπο η έρευνα συμπεριέλαβε δύο άλλους άνδρες που δεν κατηγορούνται για συμμετοχή στο υποτιθέμενο σχέδιο δολοφονίας που είχε στόχο τον Kyivstoner.
Ωστόσο, και οι τέσσερις άνδρες βρίσκονται υπό κράτηση από τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό.
Δεν ήταν επίσης σαφές με ποιον τρόπο οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρεται να στρατολόγησαν τους δύο Δανούς υπόπτους.
Η αστυνομία απέτρεψε το υποτιθέμενο σχέδιο όταν συνέλαβε τους δύο άνδρες λίγο πριν την έναρξη της συναυλίας του ράπερ Kyivstoner στις 25 Σεπτεμβρίου, η οποία στη συνέχεια αναβλήθηκε.
Οι δύο άνδρες αρνήθηκαν στο δικαστήριο ότι διέπραξαν κάποια αξιόποινη πράξη, μετέδωσε το DR.
Η ρωσική πρεσβεία στην Κοπεγχάγη δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.
Η υπηρεσία ασφαλείας και πληροφοριών της Δανίας, PET, ο υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και ο υπουργός Δικαιοσύνης Νικολάι Βάμεν, επρόκειτο να δώσουν συνέντευξη Τύπου αργότερα σήμερα όπου θα παρουσιάσουν το υποτιθέμενο σχέδιο δολοφονίας.
Η PET είχε ανακοινώσει τον Σεπτέμβριο ότι η Ρωσία στρατολογούσε Δανούς πολίτες με σκοπό να προβούν σε πράξεις δολιοφθοράς σε εταιρείες αμυντικής βιομηχανίας της Δανίας που έχουν σχέση με την Ουκρανία.
Δεν είναι σαφές με ποιο τρόπο η αστυνομία ταυτοποίησε τους δύο άνδρες, οι οποίοι επέβαιναν σ’ ένα όχημα που μετέφερε αρκετά όπλα όταν τους σταμάτησε, ή με ποιο τρόπο η έρευνα συμπεριέλαβε δύο άλλους άνδρες που δεν κατηγορούνται για συμμετοχή στο υποτιθέμενο σχέδιο δολοφονίας που είχε στόχο τον Kyivstoner.
Ωστόσο, και οι τέσσερις άνδρες βρίσκονται υπό κράτηση από τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό.
Δεν ήταν επίσης σαφές με ποιον τρόπο οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρεται να στρατολόγησαν τους δύο Δανούς υπόπτους.
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