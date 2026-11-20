Ο Πάτρικ Στιούαρτ πέθανε από καρδιοπνευμονική ανακοπή και μια προοδευτική μορφή άνοιας, σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου του
Ο Πάτρικ Στιούαρτ πέθανε από καρδιοπνευμονική ανακοπή και μια προοδευτική μορφή άνοιας, σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου του
Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών στις 28 Οκτωβρίου
Η πραγματική αιτία θανάτου του Πάτρικ Στιούαρτ αποκαλύφθηκε τρεις εβδομάδες περίπου από την ημέρα που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 86 ετών.
Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως ο ηθοποιός έπασχε από Αλτσχάιμερ, γεγονός που επιβεβαιώνεται από το πιστοποιητικό θανάτου, ωστόσο αναφέρεται επίσης πως έδινε μάχη και με την άνοια.
Σύμφωνα με τα έγγραφα που έφερε στο φως της δημοσιότητας το TMZ, ο θάνατος του Πάτρικ Στιούαρτ αποδίδεται σε καρδιοπνευμονική ανακοπή και μια νευρογνωστική διαταραχή με σωμάτια Lewy, μια προοδευτική μορφή άνοιας που επηρεάζει τη μνήμη, τη σκέψη και την κίνηση.
Στα έγγραφα επισημαίνεται ακόμη ότι η σορός του ηθοποιού υποβλήθηκε σε υδάτινη αποτέφρωση στις 3 Νοεμβρίου.
Η οικογένεια του ηθοποιού είχε ανακοινώσει τον θάνατό του στις 29 Οκτωβρίου, μέσω εκπροσώπου: «Ανακοινώνουμε με μεγάλη θλίψη τον θάνατο του σερ Πάτρικ Στιούαρτ χθες στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, υπό τη στοργική φροντίδα της αγαπημένης του συζύγου Σάνι, έπειτα από μια σύντομη και συγκινητική πορεία με τη νόσο Αλτσχάιμερ», ανέφερε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως ο ηθοποιός έπασχε από Αλτσχάιμερ, γεγονός που επιβεβαιώνεται από το πιστοποιητικό θανάτου, ωστόσο αναφέρεται επίσης πως έδινε μάχη και με την άνοια.
Σύμφωνα με τα έγγραφα που έφερε στο φως της δημοσιότητας το TMZ, ο θάνατος του Πάτρικ Στιούαρτ αποδίδεται σε καρδιοπνευμονική ανακοπή και μια νευρογνωστική διαταραχή με σωμάτια Lewy, μια προοδευτική μορφή άνοιας που επηρεάζει τη μνήμη, τη σκέψη και την κίνηση.
Patrick Stewart's cause of death revealed. https://t.co/M7niNQOaNW pic.twitter.com/PpBqjHwqRI— TMZ (@TMZ) November 19, 2026
Στα έγγραφα επισημαίνεται ακόμη ότι η σορός του ηθοποιού υποβλήθηκε σε υδάτινη αποτέφρωση στις 3 Νοεμβρίου.
Η οικογένεια του ηθοποιού είχε ανακοινώσει τον θάνατό του στις 29 Οκτωβρίου, μέσω εκπροσώπου: «Ανακοινώνουμε με μεγάλη θλίψη τον θάνατο του σερ Πάτρικ Στιούαρτ χθες στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, υπό τη στοργική φροντίδα της αγαπημένης του συζύγου Σάνι, έπειτα από μια σύντομη και συγκινητική πορεία με τη νόσο Αλτσχάιμερ», ανέφερε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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