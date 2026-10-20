Τζένιφερ Λόπεζ και Μπρετ Γκόλντσταϊν: Φήμες ότι βγαίνουν περιστασιακά μετά τη συνεργασία τους στο «Office Romance»
Τζένιφερ Λόπεζ και Μπρετ Γκόλντσταϊν: Φήμες ότι βγαίνουν περιστασιακά μετά τη συνεργασία τους στο «Office Romance»
Οι δύο τους συνεργάστηκαν στο «Office Romance» - Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που πυροδοτούν φήμες για πιθανό ειδύλλιο
Περιστασιακά ραντεβού φαίνεται πως έχουν αρχίσει να βγαίνουν η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπρετ Γκόλντσταϊν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Page Six, με τη χημεία που είχαν ως συμπρωταγωνιστές να μεταφέρεται, όπως αναφέρεται, και στην προσωπική τους ζωή, χωρίς ωστόσο να έχουν δεσμευτεί σε κάτι σοβαρό.
Πηγή από το περιβάλλον τους δήλωσε στην αμερικανική ιστοσελίδα ότι η 57χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός και ο 46χρονος πρωταγωνιστής του «Ted Lasso», οι οποίοι συνεργάστηκαν στην ταινία του Netflix «Office Romance», διατηρούν αυτή την περίοδο μια «χαλαρή» σχέση.
Η Λόπεζ και ο Γκόλντσταϊν είχαν αρνηθεί στο παρελθόν ότι είναι ζευγάρι. Ωστόσο, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου εντοπίστηκαν να φτάνουν σε πάρτι μάνατζερ καλλιτεχνών στο Λος Άντζελες και να αποχωρούν από αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, με το ίδιο αυτοκίνητο. Φρόντισαν, πάντως, να μπουν στον χώρο ξεχωριστά.
«Το μόνο κοινό που έχουν είναι ότι τους αρέσει να πηγαίνουν σε πάρτι και εστιατόρια» είπε το ίδιο πρόσωπο, το οποίο δεν παρέλειψε να κάνει μια σύγκριση με τον πρώην σύζυγο της Λόπεζ, Μπεν Άφλεκ: «Σε αντίθεση με τον πρώην της, τον Μπεν, ο οποίος είχε πάντα μια σκυθρωπή έκφραση όταν έβγαιναν μαζί».
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η ποπ σταρ και ο ηθοποιός πυροδοτούν φήμες για πιθανό ειδύλλιο. Το καλοκαίρι, η Page Six είχε αναφέρει ότι, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Office Romance», οι δυο τους «διατηρούσαν επαγγελματική σχέση στο πλατό, αλλά η χημεία τους ήταν αδιαμφισβήτητη».
Τον Μάρτιο του 2025 είχαν επίσης απαθανατιστεί μαζί στην παράσταση του Μπρόντγουεϊ «Oh, Mary!», ενώ τα γυρίσματα του «Office Romance» ξεκίνησαν τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς.
Τον Οκτώβριο, μιλώντας στον Άντι Κοέν στην εκπομπή «Watch What Happens Live», η Λόπεζ είχε αναφερθεί στη συνεργασία της με τον Γκόλντσταϊν, λέγοντας: «Μόλις έκανα μια ταινία με τον Μπρετ Γκόλντσταϊν και θα έλεγα ότι ήταν ο καλύτερος στο φιλί».
Δείτε το τρέιλερ του «Office Romance»
Πηγή από το περιβάλλον τους δήλωσε στην αμερικανική ιστοσελίδα ότι η 57χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός και ο 46χρονος πρωταγωνιστής του «Ted Lasso», οι οποίοι συνεργάστηκαν στην ταινία του Netflix «Office Romance», διατηρούν αυτή την περίοδο μια «χαλαρή» σχέση.
Η Λόπεζ και ο Γκόλντσταϊν είχαν αρνηθεί στο παρελθόν ότι είναι ζευγάρι. Ωστόσο, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου εντοπίστηκαν να φτάνουν σε πάρτι μάνατζερ καλλιτεχνών στο Λος Άντζελες και να αποχωρούν από αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, με το ίδιο αυτοκίνητο. Φρόντισαν, πάντως, να μπουν στον χώρο ξεχωριστά.
Jennifer Lopez and Brett Goldstein are ‘casually’ dating https://t.co/U5KObW3lAU pic.twitter.com/FdzSuqLIxh— New York Post (@nypost) October 19, 2026
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η ποπ σταρ και ο ηθοποιός πυροδοτούν φήμες για πιθανό ειδύλλιο. Το καλοκαίρι, η Page Six είχε αναφέρει ότι, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Office Romance», οι δυο τους «διατηρούσαν επαγγελματική σχέση στο πλατό, αλλά η χημεία τους ήταν αδιαμφισβήτητη».
Τον Μάρτιο του 2025 είχαν επίσης απαθανατιστεί μαζί στην παράσταση του Μπρόντγουεϊ «Oh, Mary!», ενώ τα γυρίσματα του «Office Romance» ξεκίνησαν τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς.
Τον Οκτώβριο, μιλώντας στον Άντι Κοέν στην εκπομπή «Watch What Happens Live», η Λόπεζ είχε αναφερθεί στη συνεργασία της με τον Γκόλντσταϊν, λέγοντας: «Μόλις έκανα μια ταινία με τον Μπρετ Γκόλντσταϊν και θα έλεγα ότι ήταν ο καλύτερος στο φιλί».
Δείτε το τρέιλερ του «Office Romance»
Από την πλευρά του, ο Γκόλντσταϊν θαύμαζε εδώ και χρόνια τη Λόπεζ. Τον Δεκέμβριο του 2019, σε επεισόδιο του podcast του «Films To Be Buried With», είχε εκφράσει τον ενθουσιασμό του για την ερμηνεία της στην ταινία «Hustlers». «Θεέ μου! Πενήντα!», είχε αναφωνήσει τότε ο κωμικός, αναφερόμενος στην ηλικία της. «Είναι 50. Την αγαπώ».
Οι δυο τους είχαν διαψεύσει τις φήμες περί σχέσης και σε συνέντευξή τους στην εκπομπή «Today», κατά την προώθηση της ταινίας τους. «Δεν υπάρχει περίπτωση να με δουν με κάποιον ή να συνεργάζομαι με κάποιον και να μην προσπαθήσουν να με συνδέσουν ερωτικά μαζί του» είχε σχολιάσει η Λόπεζ, με τον Γκόλντσταϊν να προσθέτει: «Νομίζω ότι, αν σταθείς κοντά της, αυτό συμβαίνει».
Φωτογραφίες: AFP
Οι δυο τους είχαν διαψεύσει τις φήμες περί σχέσης και σε συνέντευξή τους στην εκπομπή «Today», κατά την προώθηση της ταινίας τους. «Δεν υπάρχει περίπτωση να με δουν με κάποιον ή να συνεργάζομαι με κάποιον και να μην προσπαθήσουν να με συνδέσουν ερωτικά μαζί του» είχε σχολιάσει η Λόπεζ, με τον Γκόλντσταϊν να προσθέτει: «Νομίζω ότι, αν σταθείς κοντά της, αυτό συμβαίνει».
Φωτογραφίες: AFP
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