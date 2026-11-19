

Εσύ θα λογοδοτήσεις για Μεγάλο Περίπατο και Σπιτάκια Ανακύκλωσης

Πώς ξεκίνησε η άγρια κόντρα

Ποιος είναι ο ρόλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου; Έχει ελέγξει και εγκρίνει τη μελέτη και τον προϋπολογισμό ή η δημοτική αρχή βασίστηκε αποκλειστικά στην εκτίμηση ιδιωτικής εταιρείας;Πρόκειται η ίδια εταιρεία που υπολόγισε το κόστος να αναλάβει και το έργο; Και, εφόσον ισχύει κάτι τέτοιο, πώς διασφαλίζεται ο ανεξάρτητος έλεγχος του προϋπολογισμού;Γιατί δεν ζητήθηκαν προσφορές και από άλλες εταιρείες; Εξετάστηκε, ακόμη και υπό συνθήκες κατεπείγοντος, η δυνατότητα ανταγωνιστικής διαδικασίας για την προστασία των χρημάτων των δημοτών;Κλείνοντας, ο πρώην δήμαρχος επέμεινε στην ανάγκη δημοσιοποίησης των σχετικών στοιχείων, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα αφορά τη διαχείριση δημόσιου χρήματος.«Οι ύβρεις δεν είναι απαντήσεις και τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι προσωπική υπόθεση του δημάρχου. Περιμένουμε στοιχεία. Όχι άλλες προσβολές», σημείωσε, απευθυνόμενος στον Χάρη Δούκα με τη φράση: «Κύριε Δούκα, θα λογοδοτήσετε».Ο δήμαρχος Αθηναίων πέρασε στην αντεπίθεση, στρέφοντας τα πυρά του κατά του προκατόχου του για τα έργα των «Σπιτιών της Ανακύκλωσης» και τον «Μεγάλο Περίπατο».«Αν κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει, είστε εσείς. Τόσο για τα Σπιτάκια της Ανακύκλωσης, όσο και για τον Μεγάλο Περίπατο. Πλησιάζει η ώρα», ανέφερε ο κ. Δούκας. Ταυτόχρονα, παρέπεμψε στον αρμόδιο εισαγγελέα, στην ΕΜΑΚ και στους συναρμόδιους υπουργούς, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειες έγιναν κατόπιν εισαγγελικής εντολής.«Για τις εργασίες που έγιναν στην οδό Λυσικράτους και την επιχείρηση για την εξιχνίαση του εγκλήματος στην Πλάκα, μπορείτε να απευθυνθείτε στον αρμόδιο εισαγγελέα, κατόπιν εντολής του οποίου ενεργήσαμε, στην ΕΜΑΚ και στους αρμόδιους υπουργούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.Η αντιπαράθεση Δούκα - Μπακογιάννη ξεκίνησε μετά από την ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης του Κώστα Μπακογιάννη, με τίτλο «2,8 εκατομμύρια ευρώ με διαδικασίες που προκαλούν σοβαρά ερωτήματα», στην οποία διατυπώνονταν αιχμές για τον τρόπο υπολογισμού του κόστους και τη διαδικασία που πρόκειται να ακολουθηθεί για την αποκατάσταση του κτιρίου στην οδό Λυσικράτους.«Ο Δήμος Αθηναίων αιτήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών 2,8 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση του κτιρίου που κατέρρευσε στην οδό Λυσικράτους. Στηρίξαμε το αίτημα γιατί το έργο είναι ζωτικής σημασίας και όσο είναι ο δρόμος κλειστός η Πλάκα ασφυκτιά. Ζητήσαμε όμως να δούμε τη μελέτη. Το ποσό μάς φάνηκε υπερβολικό. Με τόσα χρήματα αποκαθιστάς τρία σπίτια, όχι μόνο ένα.Πώς προέκυψαν λοιπόν τα 2,8 εκατομμύρια; Χθες, στο δημοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος απάντησε ότι την εκτίμηση την έκανε «η εταιρεία». Ποια εταιρεία; Η ίδια που κλήθηκε να μαζέψει τα μπάζα και να διευκολύνει τις έρευνες. Η ίδια εταιρεία που, κατά τον δήμαρχο, θα εκτελέσει και το έργο των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ.Δηλαδή, τη μελέτη στην οποία βασίστηκε το επίσημο αίτημα του Δήμου δεν την εκπόνησε η Τεχνική Υπηρεσία, αλλά μια ιδιωτική εταιρεία! Και ποια εταιρεία; Η ίδια στην οποία ο δήμαρχος έχει αποφασίσει εκ των προτέρων να αναθέσει απευθείας το έργο χωρίς καμία διαγωνιστική διαδικασία! Πρώτα βρήκαν ποιος θα το κάνει. Μετά τον ρώτησαν πόσο θα πάρει.Όλα αυτά στα λόγια. Χωρίς έγγραφα, χωρίς καμία ανάρτηση στη Διαύγεια.Ο νόμος, βέβαια, ακόμη και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, προβλέπει ότι η μελέτη πρέπει να εκπονείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ή από μελετητή στον οποίο έχει ανατεθεί επίσημα η εκπόνησή της, πάντοτε με την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Προβλέπει επίσης ότι, κατά κανόνα, η ανάθεση ενός έργου γίνεται έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία. Ακόμη και για το κατεπείγον, ο νόμος προβλέπει διαδικασία διαπραγμάτευσης υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Τι εμπόδιζε λοιπόν τον Δήμο να καλέσει τρεις εταιρείες να δώσουν προσφορά για έργο αντί να απευθυνθεί σε μία μόνο;Αυτά όμως δεν αφορούν τον δήμαρχο, ο οποίος, επικαλούμενος την ανάγκη για επίσπευση, θεωρεί πως μπορεί να παραβιάζει κάθε έννοια διαφάνειας και νομιμότητας. Τα συμπεράσματα δικά σας».