Χάντερ Σέιφερ: Προτιμώ τις μονογαμικές σχέσεις, η πολυγαμία είναι περίπλοκη και δεν έχω χρόνο
Χάντερ Σέιφερ: Προτιμώ τις μονογαμικές σχέσεις, η πολυγαμία είναι περίπλοκη και δεν έχω χρόνο
«Έχω κάνει τον κύκλο μου μέσα στην queer κοινότητα, έχω δοκιμάσει το ανοιχτό μοντέλο και νομίζω ότι η μοναγαμία είναι πιο ωραία και γλυκιά», εξήγησε η τρανς ηθοποιός
Μία εξομολόγηση για την προσωπική της ζωή έκανε η Χάντερ Σέιφερ, αποκαλύπτοντας πψως προτιμά τη μονογαμία από τις πολυσυντροφικές σχέσεις.
Η 27χρονη τρανς ηθοποιός, η οποία έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη σειρά «Euphoria» μίλησε για τις ερωτικές της προτιμήσεις στο «Cosmopolitan» την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου.
Όταν ρωτήθηκε πώς αισθάνεται για τη μονογαμία αυτή την εποχή, εξήγησε πως στο παρελθόν δοκίμασε διαφορετικές μορφές σχέσεων και έχει καταλήξει πως οι μονογαμικές σχέσεις είναι λιγότερο περίπλοκες: «Έχω κάνει τον κύκλο μου, ας πούμε, μέσα στην queer κοινότητα, έχοντας περάσει από διαφορετικές μορφές του queer, έχω δοκιμάσει το ανοιχτό μοντέλο, έχω δοκιμάσει το poly και νομίζω ότι μου αρέσει η μονογαμία. Νομίζω ότι μου αρέσει. Νομίζω ότι είναι ωραία και γλυκιά και λιγότερο περίπλοκη», είπε.
«Όταν δεν είσαι μονογαμικός, νιώθω, ίσως... ίσως δεν είναι σωστό να το λέω αυτό, αλλά νιώθω ότι τις περισσότερες φορές συνοδεύεται από περισσότερη δουλειά», πρόσθεσε η Σέιφερ και τόνισε πως απαιτεί προγραμματισμό, κάτι που τη δυσκολεύει: «Ακόμα και ο προγραμματισμός... Μισώ να προγραμματίζω», σημείωσε.
Όπως εξήγησε, παραμένει «ανοιχτή» στην ιδέα μιας μη μονογαμικής σχέσης, αλλά θεωρεί ότι κάτι τέτοιο θα ήταν πραγματικά δύσκολο για την ίδια, ιδιαίτερα αυτό το διάστημα της ζωής της: «Μου αρέσει η ιδέα. Νομίζω ότι είναι πολύ δυναμική. Υπάρχουν μερικά ενδιαφέροντα βιβλία σχετικά με αυτό. Στην πράξη, είναι πολύ πιο δύσκολο. Και επίσης δεν έχω χρόνο», ανέφερε.
Η Σέιφερ στο παρελθόν είχε μιλήσει για τις πολυσυντροφικές σχέσεις της στις οποίες είχε βρεθεί.
«Έτσι μεγάλωσα. Έτσι έμαθα τις σχέσεις», είχε πει σε εμφάνισή της το 2024 στο podcast «Call Her Daddy», σημειώνοντας πως πριν από τη σχέση της με τον Ντόμινικ Φάικ δεν είχε βρεθεί ποτέ σε μονογαμική σχέση και ο χωρισμός τους την «άλλαξε θεμελιωδώς»: «Δεν είχα υπάρξει ποτέ σε μονογαμική σχέση. Οπότε η κατανόησή μου για τις σχέσεις και την αγάπη και τα πάντα ήταν πραγματικά ριζωμένη στην πολυσυντροφικότητα και την queer ταυτότητα και κάπως στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτός ο κόσμος, ο οποίος είναι πολύ ανοιχτός», είχε δηλώσει.
Η ηθοποιός είχε εξομολογηθεί πως μέχρι τότε έβλεπε τη μονογαμία με διαφορετικό τρόπο: «Ειλικρινά, κοιτούσα κάπως τους ανθρώπους στη μονογαμία και έλεγα "Απατάτε τον εαυτό σας"», προσθέτοντας αργότερα: «Πραγματικά έβλεπα τη μονογαμία σαν να λέω "Στερείτε κάτι από τον εαυτό σας"».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η 27χρονη τρανς ηθοποιός, η οποία έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη σειρά «Euphoria» μίλησε για τις ερωτικές της προτιμήσεις στο «Cosmopolitan» την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου.
Όταν ρωτήθηκε πώς αισθάνεται για τη μονογαμία αυτή την εποχή, εξήγησε πως στο παρελθόν δοκίμασε διαφορετικές μορφές σχέσεων και έχει καταλήξει πως οι μονογαμικές σχέσεις είναι λιγότερο περίπλοκες: «Έχω κάνει τον κύκλο μου, ας πούμε, μέσα στην queer κοινότητα, έχοντας περάσει από διαφορετικές μορφές του queer, έχω δοκιμάσει το ανοιχτό μοντέλο, έχω δοκιμάσει το poly και νομίζω ότι μου αρέσει η μονογαμία. Νομίζω ότι μου αρέσει. Νομίζω ότι είναι ωραία και γλυκιά και λιγότερο περίπλοκη», είπε.
Hunter Schafer Says Monogamy Is ‘Less Complicated’ Than Polyamory: ‘I Hate Scheduling’ https://t.co/ZiHoNcJoFY— People (@people) November 20, 2026
«Όταν δεν είσαι μονογαμικός, νιώθω, ίσως... ίσως δεν είναι σωστό να το λέω αυτό, αλλά νιώθω ότι τις περισσότερες φορές συνοδεύεται από περισσότερη δουλειά», πρόσθεσε η Σέιφερ και τόνισε πως απαιτεί προγραμματισμό, κάτι που τη δυσκολεύει: «Ακόμα και ο προγραμματισμός... Μισώ να προγραμματίζω», σημείωσε.
Όπως εξήγησε, παραμένει «ανοιχτή» στην ιδέα μιας μη μονογαμικής σχέσης, αλλά θεωρεί ότι κάτι τέτοιο θα ήταν πραγματικά δύσκολο για την ίδια, ιδιαίτερα αυτό το διάστημα της ζωής της: «Μου αρέσει η ιδέα. Νομίζω ότι είναι πολύ δυναμική. Υπάρχουν μερικά ενδιαφέροντα βιβλία σχετικά με αυτό. Στην πράξη, είναι πολύ πιο δύσκολο. Και επίσης δεν έχω χρόνο», ανέφερε.
Η Σέιφερ στο παρελθόν είχε μιλήσει για τις πολυσυντροφικές σχέσεις της στις οποίες είχε βρεθεί.
«Έτσι μεγάλωσα. Έτσι έμαθα τις σχέσεις», είχε πει σε εμφάνισή της το 2024 στο podcast «Call Her Daddy», σημειώνοντας πως πριν από τη σχέση της με τον Ντόμινικ Φάικ δεν είχε βρεθεί ποτέ σε μονογαμική σχέση και ο χωρισμός τους την «άλλαξε θεμελιωδώς»: «Δεν είχα υπάρξει ποτέ σε μονογαμική σχέση. Οπότε η κατανόησή μου για τις σχέσεις και την αγάπη και τα πάντα ήταν πραγματικά ριζωμένη στην πολυσυντροφικότητα και την queer ταυτότητα και κάπως στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτός ο κόσμος, ο οποίος είναι πολύ ανοιχτός», είχε δηλώσει.
Η ηθοποιός είχε εξομολογηθεί πως μέχρι τότε έβλεπε τη μονογαμία με διαφορετικό τρόπο: «Ειλικρινά, κοιτούσα κάπως τους ανθρώπους στη μονογαμία και έλεγα "Απατάτε τον εαυτό σας"», προσθέτοντας αργότερα: «Πραγματικά έβλεπα τη μονογαμία σαν να λέω "Στερείτε κάτι από τον εαυτό σας"».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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