Το myNN, διαθέσιμο online σε υπολογιστές, καθώς και σε κινητά μέσω της σχετικής εφαρμογής, αποτελεί το κεντρικό ψηφιακό σημείο πρόσβασης στις υπηρεσίες και παροχές της NN Hellas για τους ασφαλισμένους της.
Σύγκρουση δύο μοτοσικλετών στον Κηφισό στο ύψος της Μεταμόρφωσης
Σύγκρουση δύο μοτοσικλετών στον Κηφισό στο ύψος της Μεταμόρφωσης
Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα
Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή δύο μοτοσικλετών σημειώθηκε σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της οδού Τατοΐου, στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.
Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, με αποτέλεσμα να προκληθεί δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των δύο οδηγών, ενώ παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.
Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, με αποτέλεσμα να προκληθεί δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των δύο οδηγών, ενώ παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα