Μαρία Αντουλινάκη: Έχω αποφασίσει ότι θα ζω με την κατάθλιψη
Μαρία Αντουλινάκη: Έχω αποφασίσει ότι θα ζω με την κατάθλιψη
Νομίζω ότι έχω γίνει πιο ήρεμη και καλή με τον εαυτό μου, δεν τον μισώ τόσο πολύ πια, δήλωσε η ηθοποιός
Στη μάχη που έχει δώσει με την κατάθλιψη αναφέρθηκε η Μαρία Αντουλινάκη, εξηγώντας πως έχει αποφασίσει ότι θα ζει με αυτήν.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει με την ψυχική της υγείας, ενώ περιέγραψε και τη σχέση που έχει πλέον με τον εαυτό της.
Αρχικά, η Μαρία Αντουλινάκη αναφέρθηκε στην αποδοχή της κατάθλιψης ως μέρος της ζωής της, εξηγώντας ότι έχει καταφέρει να αντιμετωπίζει τον εαυτό της με μεγαλύτερη ηρεμία, ενώ θυμήθηκε και την περίοδο κατά την οποία είχε σκεφτεί το ενδεχόμενο να βάλει τέλος στη ζωή της.
Όπως είπε: «Έχω αποφασίσει ότι θα ζω με την κατάθλιψη και νομίζω ότι έχω γίνει πιο ήρεμη και καλή με τον εαυτό μου, δεν τον μισώ τόσο πολύ πια. Πέρασα από αυτό το στάδιο. Αν θες να βάλεις τέλος στη ζωή σου, μάλλον αυτό σημαίνει. Αφού δεν είμαι σε αυτό το στάδιο, νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ καλά. Την πρώτη φορά της κατάθλιψης υπήρχαν κάποια γεγονότα, σκεφτόμουν πάρα πολύ έντονα την απόπειρα».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η ηθοποιός περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο ακόμη και απλές δυσκολίες μπορεί να αποκτήσουν πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις στη σκέψη της, οδηγώντας την σε αδιέξοδο: «Όταν έρχεται μία κατάσταση πάρα πολύ απλή και δεν μπορώ να τη διαχειριστώ, αυτό στο κεφάλι μου μεγεθύνεται τόσο πολύ που δεν μπορώ να βρω μία λύση. Λέω "δεν αντέχεται αυτή η ζωή". Αυτή είναι η σκέψη».
Τέλος, μίλησε για τη μελαγχολία που εξακολουθεί να αποτελεί στοιχείο του χαρακτήρα της, αλλά και για όσα έχει κατανοήσει μέσα από τη μακρόχρονη θεραπευτική της πορεία. Όπως εξήγησε, στόχος της είναι να διατηρεί την ισορροπία της όταν έρχεται αντιμέτωπη με δύσκολες καταστάσεις: «Είμαι ακόμα μελαγχολική φύση. Όσο και να το έχεις φιλοσοφήσει και να έχεις κάνει ψυχοθεραπεία και να έχεις πάρει όλα τα χάπια του κόσμου, νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν περνάει ποτέ. Μετά από χρόνια θεραπείας, κατάλαβα ότι θα ζω με τη μελαγχολία. Το δύσκολο είναι όταν σου συμβαίνουν δύσκολες καταστάσεις στη ζωή του, πώς θα μπορέσεις να τις διαχειριστείς. Να μην πέφτεις σε μαύρα σκοτάδια περισσότερο από ότι ήσουν πριν, να καταφέρεις να κρατάς μία ισορροπία. Νομίζω ότι τα καταφέρνω».
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει με την ψυχική της υγείας, ενώ περιέγραψε και τη σχέση που έχει πλέον με τον εαυτό της.
Αρχικά, η Μαρία Αντουλινάκη αναφέρθηκε στην αποδοχή της κατάθλιψης ως μέρος της ζωής της, εξηγώντας ότι έχει καταφέρει να αντιμετωπίζει τον εαυτό της με μεγαλύτερη ηρεμία, ενώ θυμήθηκε και την περίοδο κατά την οποία είχε σκεφτεί το ενδεχόμενο να βάλει τέλος στη ζωή της.
Όπως είπε: «Έχω αποφασίσει ότι θα ζω με την κατάθλιψη και νομίζω ότι έχω γίνει πιο ήρεμη και καλή με τον εαυτό μου, δεν τον μισώ τόσο πολύ πια. Πέρασα από αυτό το στάδιο. Αν θες να βάλεις τέλος στη ζωή σου, μάλλον αυτό σημαίνει. Αφού δεν είμαι σε αυτό το στάδιο, νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ καλά. Την πρώτη φορά της κατάθλιψης υπήρχαν κάποια γεγονότα, σκεφτόμουν πάρα πολύ έντονα την απόπειρα».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η ηθοποιός περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο ακόμη και απλές δυσκολίες μπορεί να αποκτήσουν πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις στη σκέψη της, οδηγώντας την σε αδιέξοδο: «Όταν έρχεται μία κατάσταση πάρα πολύ απλή και δεν μπορώ να τη διαχειριστώ, αυτό στο κεφάλι μου μεγεθύνεται τόσο πολύ που δεν μπορώ να βρω μία λύση. Λέω "δεν αντέχεται αυτή η ζωή". Αυτή είναι η σκέψη».
Τέλος, μίλησε για τη μελαγχολία που εξακολουθεί να αποτελεί στοιχείο του χαρακτήρα της, αλλά και για όσα έχει κατανοήσει μέσα από τη μακρόχρονη θεραπευτική της πορεία. Όπως εξήγησε, στόχος της είναι να διατηρεί την ισορροπία της όταν έρχεται αντιμέτωπη με δύσκολες καταστάσεις: «Είμαι ακόμα μελαγχολική φύση. Όσο και να το έχεις φιλοσοφήσει και να έχεις κάνει ψυχοθεραπεία και να έχεις πάρει όλα τα χάπια του κόσμου, νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν περνάει ποτέ. Μετά από χρόνια θεραπείας, κατάλαβα ότι θα ζω με τη μελαγχολία. Το δύσκολο είναι όταν σου συμβαίνουν δύσκολες καταστάσεις στη ζωή του, πώς θα μπορέσεις να τις διαχειριστείς. Να μην πέφτεις σε μαύρα σκοτάδια περισσότερο από ότι ήσουν πριν, να καταφέρεις να κρατάς μία ισορροπία. Νομίζω ότι τα καταφέρνω».
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