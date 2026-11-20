Στη συνέχεια, η ηθοποιός περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο ακόμη και απλές δυσκολίες μπορεί να αποκτήσουν πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις στη σκέψη της, οδηγώντας την σε αδιέξοδο:

«Όταν έρχεται μία κατάσταση πάρα πολύ απλή και δεν μπορώ να τη διαχειριστώ, αυτό στο κεφάλι μου μεγεθύνεται τόσο πολύ που δεν μπορώ να βρω μία λύση. Λέω "δεν αντέχεται αυτή η ζωή". Αυτή είναι η σκέψη».

Τέλος, μίλησε για τη μελαγχολία που εξακολουθεί να αποτελεί στοιχείο του χαρακτήρα της, αλλά και για όσα έχει κατανοήσει μέσα από τη μακρόχρονη θεραπευτική της πορεία. Όπως εξήγησε, στόχος της είναι να διατηρεί την ισορροπία της όταν έρχεται αντιμέτωπη με δύσκολες καταστάσεις:

«Είμαι ακόμα μελαγχολική φύση. Όσο και να το έχεις φιλοσοφήσει και να έχεις κάνει ψυχοθεραπεία και να έχεις πάρει όλα τα χάπια του κόσμου, νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν περνάει ποτέ. Μετά από χρόνια θεραπείας, κατάλαβα ότι θα ζω με τη μελαγχολία. Το δύσκολο είναι όταν σου συμβαίνουν δύσκολες καταστάσεις στη ζωή του, πώς θα μπορέσεις να τις διαχειριστείς. Να μην πέφτεις σε μαύρα σκοτάδια περισσότερο από ότι ήσουν πριν, να καταφέρεις να κρατάς μία ισορροπία. Νομίζω ότι τα καταφέρνω».

