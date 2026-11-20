Κάτια Δανδουλάκη: Δεν μου αρέσει να βλέπω ρυτίδες, κάνω τα πάντα εκτός από το να παραμορφώνω το πρόσωπό μου

«Με το πέρασμα του χρόνου με αγχώνει το χάσιμο του μυαλού, γιατί είχα τη μητέρα μου άρρωστη πάρα πολλά χρόνια και αυτό ήταν η φοβία μου η μεγάλη» εξομολογήθηκε η ηθοποιός