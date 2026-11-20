Κάτια Δανδουλάκη: Δεν μου αρέσει να βλέπω ρυτίδες, κάνω τα πάντα εκτός από το να παραμορφώνω το πρόσωπό μου
Κάτια Δανδουλάκη: Δεν μου αρέσει να βλέπω ρυτίδες, κάνω τα πάντα εκτός από το να παραμορφώνω το πρόσωπό μου
«Με το πέρασμα του χρόνου με αγχώνει το χάσιμο του μυαλού, γιατί είχα τη μητέρα μου άρρωστη πάρα πολλά χρόνια και αυτό ήταν η φοβία μου η μεγάλη» εξομολογήθηκε η ηθοποιός
Για τη σχέση της με τον χρόνο που περνάει μίλησε η Κάτια Δανδουλάκη, επισημαίνοντας πως δεν της αρέσει να βλέπει ρυτίδες στο πρόσωπό της γι' αυτό και πραγματοποιεί αισθητικές επεμβάσεις, σε σημείο ωστόσο που να μην νιώθει ότι παραμορφώνεται.
Η ηθοποιός αποκάλυψε ποιες άλλες φοβίες της έχουν δημιουργηθεί όσο περνούν τα χρόνια, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στις δύσκολες συνεργασίες της, στην απόφασή της να απέχει από τις κοσμικές εκδηλώσεις, αλλά και στα σενάρια επιστροφής του Πέτρου Φιλιππίδη στο θέατρο.
Όταν η Κάτια Δανδουλάκη ρωτήθηκε πώς αισθάνεται με το πέρασμα του χρόνου, εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Πρωινό» την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου: «Με αγχώνει το χάσιμο του μυαλού, γιατί είχα τη μητέρα μου άρρωστη πάρα πολλά χρόνια και αυτό ήταν η φοβία μου η μεγάλη. Μου δημιουργεί άγχος μεγάλο ο πόνος, η ταλαιπωρία... Δεν μου αρέσει να βλέπω ρυτίδες. Κάνω τα πάντα εκτός απ' το να παραμορφώνω το πρόσωπό μου. Αυτό κάνω, το έχω πει χιλιάδες φορές. Δεν έχω κανένα ταμπού ως προς αυτό. Έχω ένα θέμα. Γιατί να χάσω τη μοναδικότητά μου;». Παρόλα αυτά, τόνισε πως δεν ενοχλείται «εάν δει και μία ρυτίδα παραπάνω» γιατί το θεωρεί φυσιολογικό.
Δείτε το βίντεο
Μιλώντας για τις δουλειές που έχει αναλάβει, επισήμανε πως έχουν υπάρξει καταστάσεις που τη δυσαρέστησαν: «Υπάρχουν δουλειές που δεν πέρασα καθόλου καλά, που τις σεβάστηκα, που περίμενα να τελειώσουν και που δεν ξανασυνεργάστηκα ποτέ με αυτούς τους συγκεκριμένους ανθρώπους», είπε.
Η ηθοποιός, σε άλλο σημείο, κλήθηκε να απαντήσει για τις φήμες που θέλουν τον Πέτρο Φιλιππίδη να ανεβαίνει ξανά στο θεατρικό σανίδι και ανέφερε πως προτιμά να μην κρίνει: «Καλά να κάνει. Ο καθένας κάνει αυτό που πρέπει και θέλει να κάνει. Όσο μεγαλώνω δεν θέλω να κρίνω κανέναν. Ο καθένας κάνει αυτό που θέλει, θα τον κρίνει η ζωή, ο Θεός, η φύση».
Σχετικά με το ενδεχόμενο να συνεργαστεί με τον ηθοποιό, η Κάτια Δανδουλάκη τόνισε πως επιλέγει πάντοτε συνεργάτες με εύκολο χαρακτήρα και ταλέντο: «Η υπόθεση της συνεργασίας είναι μία πάρα πολύ λεπτή ιστορία, γιατί πολλές φορές διαλέγουμε πολύ καλούς ηθοποιούς που έχουν έναν χαρακτήρα λίγο πιο δύσκολο από άλλους και λένε "είναι πολύ καλός ηθοποιός αλλά έχει δύσκολο χαρακτήρα". Εγώ αυτό που εύχομαι κάθε φορά είναι να διαλέξω έναν καλό ηθοποιό και καλό άνθρωπο και με εύκολο χαρακτήρα».
Η ηθοποιός, στη συνέχεια, δήλωσε πως της έχει λείψει η τηλεόραση, ωστόσο επισήμανε πως ποτέ δεν την ενδιέφερε να βρίσκεται στα φώτα της δημοσιότητας: «Η μοναχικότητα ήταν πάντα δική μου αναζήτηση. Πάντα ήμουν μοναχικός άνθρωπος, σε όλη τη διάρκεια της ζωής μου. Δεν ήμουν ποτέ κοσμική, αλλά ήμουν άνθρωπος που ήθελε παρέα. Τι να μετανιώσω; Επιλογή μου ήταν. Με κυνηγούσαν για να είμαι κοσμική, δεν το ήθελα καθόλου. Δεν μπορώ να λειτουργήσω με πολύ κόσμο, ούτε με πολλά ντεσιμπέλ, καθόλου. Δεν μπορώ να σας πω ότι έχω Facebook, Instagram. Επειδή έχω εκτεθεί πάρα πολύ προς τα έξω, με την τηλεόραση που έχω κάνει, με τον κινηματογράφο, με το θέατρο, δεν βλέπω κανέναν λόγο να ξέρει ο κόσμος τι κάνω κάθε λεπτό, πού βρίσκομαι, τι μαγειρεύω».
Κλείνοντας, η Κάτια Δανδουλάκη ανέφερε πως είναι πολύ καλά στην προσωπική της ζωή: «Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ ήρεμη. Το σωσίβιό μου για όλα τα δύσκολα ήταν οι πάρα πολύ καλοί μου φίλοι», είπε.
Η ηθοποιός αποκάλυψε ποιες άλλες φοβίες της έχουν δημιουργηθεί όσο περνούν τα χρόνια, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στις δύσκολες συνεργασίες της, στην απόφασή της να απέχει από τις κοσμικές εκδηλώσεις, αλλά και στα σενάρια επιστροφής του Πέτρου Φιλιππίδη στο θέατρο.
Όταν η Κάτια Δανδουλάκη ρωτήθηκε πώς αισθάνεται με το πέρασμα του χρόνου, εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Πρωινό» την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου: «Με αγχώνει το χάσιμο του μυαλού, γιατί είχα τη μητέρα μου άρρωστη πάρα πολλά χρόνια και αυτό ήταν η φοβία μου η μεγάλη. Μου δημιουργεί άγχος μεγάλο ο πόνος, η ταλαιπωρία... Δεν μου αρέσει να βλέπω ρυτίδες. Κάνω τα πάντα εκτός απ' το να παραμορφώνω το πρόσωπό μου. Αυτό κάνω, το έχω πει χιλιάδες φορές. Δεν έχω κανένα ταμπού ως προς αυτό. Έχω ένα θέμα. Γιατί να χάσω τη μοναδικότητά μου;». Παρόλα αυτά, τόνισε πως δεν ενοχλείται «εάν δει και μία ρυτίδα παραπάνω» γιατί το θεωρεί φυσιολογικό.
Δείτε το βίντεο
Μιλώντας για τις δουλειές που έχει αναλάβει, επισήμανε πως έχουν υπάρξει καταστάσεις που τη δυσαρέστησαν: «Υπάρχουν δουλειές που δεν πέρασα καθόλου καλά, που τις σεβάστηκα, που περίμενα να τελειώσουν και που δεν ξανασυνεργάστηκα ποτέ με αυτούς τους συγκεκριμένους ανθρώπους», είπε.
Η ηθοποιός, σε άλλο σημείο, κλήθηκε να απαντήσει για τις φήμες που θέλουν τον Πέτρο Φιλιππίδη να ανεβαίνει ξανά στο θεατρικό σανίδι και ανέφερε πως προτιμά να μην κρίνει: «Καλά να κάνει. Ο καθένας κάνει αυτό που πρέπει και θέλει να κάνει. Όσο μεγαλώνω δεν θέλω να κρίνω κανέναν. Ο καθένας κάνει αυτό που θέλει, θα τον κρίνει η ζωή, ο Θεός, η φύση».
Σχετικά με το ενδεχόμενο να συνεργαστεί με τον ηθοποιό, η Κάτια Δανδουλάκη τόνισε πως επιλέγει πάντοτε συνεργάτες με εύκολο χαρακτήρα και ταλέντο: «Η υπόθεση της συνεργασίας είναι μία πάρα πολύ λεπτή ιστορία, γιατί πολλές φορές διαλέγουμε πολύ καλούς ηθοποιούς που έχουν έναν χαρακτήρα λίγο πιο δύσκολο από άλλους και λένε "είναι πολύ καλός ηθοποιός αλλά έχει δύσκολο χαρακτήρα". Εγώ αυτό που εύχομαι κάθε φορά είναι να διαλέξω έναν καλό ηθοποιό και καλό άνθρωπο και με εύκολο χαρακτήρα».
Η ηθοποιός, στη συνέχεια, δήλωσε πως της έχει λείψει η τηλεόραση, ωστόσο επισήμανε πως ποτέ δεν την ενδιέφερε να βρίσκεται στα φώτα της δημοσιότητας: «Η μοναχικότητα ήταν πάντα δική μου αναζήτηση. Πάντα ήμουν μοναχικός άνθρωπος, σε όλη τη διάρκεια της ζωής μου. Δεν ήμουν ποτέ κοσμική, αλλά ήμουν άνθρωπος που ήθελε παρέα. Τι να μετανιώσω; Επιλογή μου ήταν. Με κυνηγούσαν για να είμαι κοσμική, δεν το ήθελα καθόλου. Δεν μπορώ να λειτουργήσω με πολύ κόσμο, ούτε με πολλά ντεσιμπέλ, καθόλου. Δεν μπορώ να σας πω ότι έχω Facebook, Instagram. Επειδή έχω εκτεθεί πάρα πολύ προς τα έξω, με την τηλεόραση που έχω κάνει, με τον κινηματογράφο, με το θέατρο, δεν βλέπω κανέναν λόγο να ξέρει ο κόσμος τι κάνω κάθε λεπτό, πού βρίσκομαι, τι μαγειρεύω».
Κλείνοντας, η Κάτια Δανδουλάκη ανέφερε πως είναι πολύ καλά στην προσωπική της ζωή: «Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ ήρεμη. Το σωσίβιό μου για όλα τα δύσκολα ήταν οι πάρα πολύ καλοί μου φίλοι», είπε.
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