Η Τζένιφερ Λόπεζ γέλασε με σχόλιο θαυμαστή για τους τέσσερις γάμους της: Είναι ό,τι πιο αστείο έχω ακούσει
Η Τζένιφερ Λόπεζ γέλασε με σχόλιο θαυμαστή για τους τέσσερις γάμους της: Είναι ό,τι πιο αστείο έχω ακούσει
Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στα τέσσερα διαζύγιά της, λέγοντας ότι αποτελούν μεγάλο μέρος της ιστορίας της
Με χιούμορ αντιμετώπισε η Τζένιφερ Λόπεζ ένα σχόλιο θαυμαστή σχετικά με τους τέσσερις γάμους και τα διαζύγιά της, χαρακτηρίζοντάς το ως «το πιο αστείο πράγμα που έχω ακούσει ποτέ».
Η 57χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός συμμετείχε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου σε ζωντανή συζήτηση με τη Ρέιτσελ Ζέγκλερ με αφορμή την επερχόμενη προβολή της συναυλιακής ταινίας «The JLo Show: Live in Las Vegas».
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Λόπεζ αναφέρθηκε στα τέσσερα διαζύγιά της, λέγοντας ότι αποτελούν «ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας μου». Όταν μάλιστα αστειεύτηκε ότι έχει παντρευτεί και χωρίσει «τέσσερις φορές», ένας θεατής από το κοινό φώναξε: «Έχεις άλλα έξι δάχτυλα», κάνοντας λογοπαίγνιο με τον αριθμό των δαχτύλων των δύο χεριών. Η τραγουδίστρια έδειξε αμέσως την επιδοκιμασία της προς τον θεατή και απάντησε γελώντας: «Ναι, έχω! Ναι, έχω! Θεέ μου, αυτό είναι το πιο αστείο πράγμα που έχω ακούσει στη ζωή μου».
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«Αυτό πρέπει να γίνει μπλουζάκι» σχολίασε η 25χρονη Ζέγκλερ, με τη Λόπεζ να συμφωνεί και να προσθέτει: «Αυτό πρέπει να γίνει μπλουζάκι. “Έχω άλλα έξι δάχτυλα”. Είναι ξεκαρδιστικό».
Η Τζένιφερ Λόπεζ έχει κάνει συνολικά τέσσερις γάμους: με τον Οχάνι Νόα, τον Κρις Τζαντ, τον Μαρκ Άντονι και πιο πρόσφατα με τον Μπεν Άφλεκ. Με τον Άντονι έχει αποκτήσει τα 18χρονα δίδυμα παιδιά της, Μαξ και Έμε. Η συζήτηση για τον γάμο προέκυψε όταν η τραγουδίστρια μίλησε στη Ζέγκλερ για το τραγούδι της «El Anillo», που κυκλοφόρησε το 2018 στα ισπανικά και περιλαμβάνει στίχους με τους οποίους ζητά από τον σύντροφό της ένα δαχτυλίδι γάμου.
«Όποτε βρίσκω το κατάλληλο τραγούδι ή όταν ένα κομμάτι μπορεί να αποδοθεί σωστά στα ισπανικά, επιλέγω πάντα να το κάνω», ανέφερε. Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο κομμάτι ταιριάζει στη συναυλιακή της εμφάνιση στο Λας Βέγκας. Το «The JLo Show: Live in Las Vegas» είναι η κινηματογραφημένη εκδοχή της τελευταίας εμφάνισης της Λόπεζ στο Λας Βέγκας και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 26 Νοεμβρίου στο CBS, ενώ θα είναι διαθέσιμο και στην πλατφόρμα Paramount+.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η 57χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός συμμετείχε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου σε ζωντανή συζήτηση με τη Ρέιτσελ Ζέγκλερ με αφορμή την επερχόμενη προβολή της συναυλιακής ταινίας «The JLo Show: Live in Las Vegas».
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Λόπεζ αναφέρθηκε στα τέσσερα διαζύγιά της, λέγοντας ότι αποτελούν «ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας μου». Όταν μάλιστα αστειεύτηκε ότι έχει παντρευτεί και χωρίσει «τέσσερις φορές», ένας θεατής από το κοινό φώναξε: «Έχεις άλλα έξι δάχτυλα», κάνοντας λογοπαίγνιο με τον αριθμό των δαχτύλων των δύο χεριών. Η τραγουδίστρια έδειξε αμέσως την επιδοκιμασία της προς τον θεατή και απάντησε γελώντας: «Ναι, έχω! Ναι, έχω! Θεέ μου, αυτό είναι το πιο αστείο πράγμα που έχω ακούσει στη ζωή μου».
Δείτε βίντεο
«Αυτό πρέπει να γίνει μπλουζάκι» σχολίασε η 25χρονη Ζέγκλερ, με τη Λόπεζ να συμφωνεί και να προσθέτει: «Αυτό πρέπει να γίνει μπλουζάκι. “Έχω άλλα έξι δάχτυλα”. Είναι ξεκαρδιστικό».
Η Τζένιφερ Λόπεζ έχει κάνει συνολικά τέσσερις γάμους: με τον Οχάνι Νόα, τον Κρις Τζαντ, τον Μαρκ Άντονι και πιο πρόσφατα με τον Μπεν Άφλεκ. Με τον Άντονι έχει αποκτήσει τα 18χρονα δίδυμα παιδιά της, Μαξ και Έμε. Η συζήτηση για τον γάμο προέκυψε όταν η τραγουδίστρια μίλησε στη Ζέγκλερ για το τραγούδι της «El Anillo», που κυκλοφόρησε το 2018 στα ισπανικά και περιλαμβάνει στίχους με τους οποίους ζητά από τον σύντροφό της ένα δαχτυλίδι γάμου.
«Όποτε βρίσκω το κατάλληλο τραγούδι ή όταν ένα κομμάτι μπορεί να αποδοθεί σωστά στα ισπανικά, επιλέγω πάντα να το κάνω», ανέφερε. Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο κομμάτι ταιριάζει στη συναυλιακή της εμφάνιση στο Λας Βέγκας. Το «The JLo Show: Live in Las Vegas» είναι η κινηματογραφημένη εκδοχή της τελευταίας εμφάνισης της Λόπεζ στο Λας Βέγκας και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 26 Νοεμβρίου στο CBS, ενώ θα είναι διαθέσιμο και στην πλατφόρμα Paramount+.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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