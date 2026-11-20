Συγκινήθηκε η Γκλεν Κλόουζ: Μεγάλωσα μόνη μου την κόρη μου, υπάρχουν φορές που ξέρεις ότι δεν μπορείς να είσαι εκεί ενώ το παιδί σου αυτό θέλει