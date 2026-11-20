Συγκινήθηκε η Γκλεν Κλόουζ: Μεγάλωσα μόνη μου την κόρη μου, υπάρχουν φορές που ξέρεις ότι δεν μπορείς να είσαι εκεί ενώ το παιδί σου αυτό θέλει
Συγκινήθηκε η Γκλεν Κλόουζ: Μεγάλωσα μόνη μου την κόρη μου, υπάρχουν φορές που ξέρεις ότι δεν μπορείς να είσαι εκεί ενώ το παιδί σου αυτό θέλει
Η παρουσία της στη βράβευσή μου με Όσκαρ έκανε τη στιγμή πιο συγκινητική, ανέφερε ακόμη η ηθοποιός
Συγκίνηση κατέκλυσε την Γκλεν Κλόουζ όταν μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας την κόρη της μόνη της, κατά τη διάρκεια συνέντευξής της, σημειώνοντας πως υπήρχαν στιγμές που δεν μπορούσε να είναι δίπλα της, παρόλο που κάθε παιδί αυτό επιθυμεί.
Η 79χρονη ηθοποιός αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή της βράβευσής της με τιμητικό Όσκαρ μετά από 44 χρόνια και 8 υποψηφιότητες, το οποίο έλαβε νωρίτερα μέσα στον μήνα, στην εκπομπή «The View» την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου.
Η Γκλεν Κλόουζ, η οποία ξέσπασε σε δάκρυα όταν παρέλαβε το Όσκαρ της, εξήγησε στους παρουσιαστές ότι η παρουσία της 38χρονης Άνι Σταρκ στο κοινό έκανε τη στιγμή ακόμη πιο συγκινητική: «Ήταν τόσο συγκινητικό για μένα. Ήταν δύσκολο να το συνειδητοποιήσω καθώς όλα συνέβαιναν. Ένιωθα ότι έπρεπε να κρατήσω τον εαυτό μου σε μία ουδέτερη κατάσταση. Ήταν πολύ, πολύ συγκινητικό. Και το να έχω την κόρη μου εκεί... Ήμουν μόνη μητέρα, ξέρετε; Και υπάρχουν φορές που ξέρεις ότι δεν μπορείς να είσαι εκεί, όμως το παιδί σου αυτό θέλει. Θέλει όλο σου το είναι», είπε και δάκρυσε.
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Η ηθοποιός δήλωσε στη συνέχεια πως η κόρη της είναι ένας «καταπληκτικός άνθρωπος» και μία «υπέροχη μητέρα», με τη Γούπι Γκόλντμπεργκ να της αποδίδει τα εύσημα για τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε την κόρη της: «Μεγάλωσες μια υπέροχη γυναίκα. Αυτό είσαι εσύ», της είπε.
Η Κλόουζ, ωστόσο, απάντησε ότι η κόρη της είναι «πολύ πιο δυναμική» από την ίδια.
Η ηθοποιός απέκτησε την κόρη της με τον παραγωγό Τζον Σταρκ, τον οποίο γνώρισε στα γυρίσματα της ταινίας «The World According to Garp». Η Άνι Σταρκ γεννήθηκε το 1988 και το ζευγάρι χώρισε το 1991.
Η 79χρονη ηθοποιός αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή της βράβευσής της με τιμητικό Όσκαρ μετά από 44 χρόνια και 8 υποψηφιότητες, το οποίο έλαβε νωρίτερα μέσα στον μήνα, στην εκπομπή «The View» την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου.
Η Γκλεν Κλόουζ, η οποία ξέσπασε σε δάκρυα όταν παρέλαβε το Όσκαρ της, εξήγησε στους παρουσιαστές ότι η παρουσία της 38χρονης Άνι Σταρκ στο κοινό έκανε τη στιγμή ακόμη πιο συγκινητική: «Ήταν τόσο συγκινητικό για μένα. Ήταν δύσκολο να το συνειδητοποιήσω καθώς όλα συνέβαιναν. Ένιωθα ότι έπρεπε να κρατήσω τον εαυτό μου σε μία ουδέτερη κατάσταση. Ήταν πολύ, πολύ συγκινητικό. Και το να έχω την κόρη μου εκεί... Ήμουν μόνη μητέρα, ξέρετε; Και υπάρχουν φορές που ξέρεις ότι δεν μπορείς να είσαι εκεί, όμως το παιδί σου αυτό θέλει. Θέλει όλο σου το είναι», είπε και δάκρυσε.
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός δήλωσε στη συνέχεια πως η κόρη της είναι ένας «καταπληκτικός άνθρωπος» και μία «υπέροχη μητέρα», με τη Γούπι Γκόλντμπεργκ να της αποδίδει τα εύσημα για τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε την κόρη της: «Μεγάλωσες μια υπέροχη γυναίκα. Αυτό είσαι εσύ», της είπε.
Η Κλόουζ, ωστόσο, απάντησε ότι η κόρη της είναι «πολύ πιο δυναμική» από την ίδια.
Η ηθοποιός απέκτησε την κόρη της με τον παραγωγό Τζον Σταρκ, τον οποίο γνώρισε στα γυρίσματα της ταινίας «The World According to Garp». Η Άνι Σταρκ γεννήθηκε το 1988 και το ζευγάρι χώρισε το 1991.
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