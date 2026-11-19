Από θαύμα σώθηκε η Χριστίνα Βακάκη μετά το σοβαρό τροχαίο στη Βάρη, το ΙΧ την πέταξε 30 μέτρα μακριά - «Δεν πρόλαβα να αντιδράσω» είπε ο οδηγός
Από θαύμα σώθηκε η Χριστίνα Βακάκη μετά το σοβαρό τροχαίο στη Βάρη, το ΙΧ την πέταξε 30 μέτρα μακριά - «Δεν πρόλαβα να αντιδράσω» είπε ο οδηγός
Αυτόπτες μάρτυρες από το σημείο του ατυχήματος ανέφεραν ότι ένα φορτηγό κατά πάσα πιθανότητα περιόριζε την ορατότητα τόσο του οδηγού του αυτοκινήτου όσο και του θύματος - Η κόρη του ιδιοκτήτη του JUMBO νοσηλεύεται εκτός κινδύνου
Νέα στοιχεία προκύπτουν για το τροχαίο στο οποίο τραυματίστηκε σοβαρά η Χριστίνα Βακάκη, κόρη του ιδιοκτήτη των JUMBO, Απόστολου, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Υγεία», εκτός κινδύνου.
Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάστασή της αρχικά προκάλεσε μεγάλη ανησυχία, ενώ άνθρωποι που βρίσκονται κοντά της κάνουν λόγο για μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή, υποστηρίζοντας πως στάθηκε εξαιρετικά τυχερή μέσα στην ατυχία της καθώς μετά το χτύπημα πετάχτηκε περίπου 30 μέτρα μακριά από το αυτοκίνητο.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να περιέγραψε με έντονη ταραχή στους αστυνομικούς τις στιγμές πριν από τη σύγκρουση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πετάχτηκε μπροστά μου, δεν πρόλαβα να αντιδράσω».
Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες ότι η Χριστίνα βγήκε σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας για να κάνει τζογκινγκ παραβλέποντας τον κίνδυνο.
Μάλιστα, η Χριστίνα Βακάκη φέρεται να συνοδευόταν από ανθρώπους της προσωπικής της ασφάλειας, οι οποίοι βρίσκονταν στην περιοχή με μοτοσικλέτες και ένα βαν. Το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια τους, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση.
Αμέσως μετά το ατύχημα, η Χριστίνα Βακάκη μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις και στην παροχή ιατρικής φροντίδας.
Η ίδια χαρακτηρίζεται πολυτραυματίας. Αφού σταθεροποιήθηκε η κατάσταση της υγείας της, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Υγεία, όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η κατάστασή της είναι εκτός κινδύνου, γεγονός που προκαλεί ανακούφιση στους ανθρώπους του στενού και φιλικού της περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του αυτοκινήτου που χτύπησε τη Χριστίνα Βακάκη κινούνταν επί της Λεωφόρου Ευελπίδων, με κατεύθυνση από την Βάρη προς Κορωπί. Φτάνοντας στο ύψος της οδού Καλύμνου, παρέσυρε την κόρη του ιδιοκτήτη των Jumbo, την ώρα που εκείνη διέσχιζε κάθετα το οδόστρωμα από τη διάβαση πεζών, με κατεύθυνση από δεξιά προς τα αριστερά, ως προς την πορεία του ανωτέρω οχήματος.
Αυτόπτες μάρτυρες από το σημείο του ατυχήματος ανέφεραν ότι ένα φορτηγό κατά πάσα πιθανότητα περιόριζε την ορατότητα τόσο του οδηγού του αυτοκινήτου όσο και του θύματος. Aναφορές κάνουν λόγο για ιδιαίτερα σφοδρή πρόσκρουση, με εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό παρμπρίζ και στο επάνω μέρος του οχήματος.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα διερευνώνται από τις Αρχές.
Το ατύχημα της Χριστίνας Βακάκη ξυπνά τις μνήμες του τρομερού δυστυχήματος που είχε συγκλονίσει τον Φεβρουάριο του 2017 το πανελλήνιο και στοίχειωσε την οικογένεια του Απόστολου Βακάκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάστασή της αρχικά προκάλεσε μεγάλη ανησυχία, ενώ άνθρωποι που βρίσκονται κοντά της κάνουν λόγο για μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή, υποστηρίζοντας πως στάθηκε εξαιρετικά τυχερή μέσα στην ατυχία της καθώς μετά το χτύπημα πετάχτηκε περίπου 30 μέτρα μακριά από το αυτοκίνητο.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να περιέγραψε με έντονη ταραχή στους αστυνομικούς τις στιγμές πριν από τη σύγκρουση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πετάχτηκε μπροστά μου, δεν πρόλαβα να αντιδράσω».
Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες ότι η Χριστίνα βγήκε σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας για να κάνει τζογκινγκ παραβλέποντας τον κίνδυνο.
Μάλιστα, η Χριστίνα Βακάκη φέρεται να συνοδευόταν από ανθρώπους της προσωπικής της ασφάλειας, οι οποίοι βρίσκονταν στην περιοχή με μοτοσικλέτες και ένα βαν. Το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια τους, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση.
Αμέσως μετά το ατύχημα, η Χριστίνα Βακάκη μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις και στην παροχή ιατρικής φροντίδας.
Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου
Η ίδια χαρακτηρίζεται πολυτραυματίας. Αφού σταθεροποιήθηκε η κατάσταση της υγείας της, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Υγεία, όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η κατάστασή της είναι εκτός κινδύνου, γεγονός που προκαλεί ανακούφιση στους ανθρώπους του στενού και φιλικού της περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του αυτοκινήτου που χτύπησε τη Χριστίνα Βακάκη κινούνταν επί της Λεωφόρου Ευελπίδων, με κατεύθυνση από την Βάρη προς Κορωπί. Φτάνοντας στο ύψος της οδού Καλύμνου, παρέσυρε την κόρη του ιδιοκτήτη των Jumbo, την ώρα που εκείνη διέσχιζε κάθετα το οδόστρωμα από τη διάβαση πεζών, με κατεύθυνση από δεξιά προς τα αριστερά, ως προς την πορεία του ανωτέρω οχήματος.
«Ένα φορτηγό της έκοψε την ορατότητα»
Αυτόπτες μάρτυρες από το σημείο του ατυχήματος ανέφεραν ότι ένα φορτηγό κατά πάσα πιθανότητα περιόριζε την ορατότητα τόσο του οδηγού του αυτοκινήτου όσο και του θύματος. Aναφορές κάνουν λόγο για ιδιαίτερα σφοδρή πρόσκρουση, με εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό παρμπρίζ και στο επάνω μέρος του οχήματος.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα διερευνώνται από τις Αρχές.
Το ατύχημα της Χριστίνας Βακάκη ξυπνά τις μνήμες του τρομερού δυστυχήματος που είχε συγκλονίσει τον Φεβρουάριο του 2017 το πανελλήνιο και στοίχειωσε την οικογένεια του Απόστολου Βακάκη.
Οι μνήμες του τρομερού δυστυχήματος του 2017
Τότε, ο αδελφός της κ. Βακάκη, Γιώργος, 24 ετών οδηγώντας μια Πόρσε έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και με ιλιγγιώδη ταχύτητα 320 χιλιομέτρων, χτύπησε πάνω σε αυτοκίνητο που είχε σταματήσει σε πάρκινγκ της εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος της Θήβας.
Το αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθούν ακαριαία ο οδηγός Γιώργος Βακάκης, ο συνοδηγός και παιδικός του φίλος, Ανδρέας Γεωργακόπουλος και οι δύο επιβάτες του σταθμευμένου αυτοκινήτου: μια μητέρα, η 33χρονη Αποστολία Πατμάνογλου και ο τρίχρονος γιος της Παύλος. Ο σύζυγός της Υπάτιος Πατμάνογλου, είχε κατέβει από το αυτοκίνητο και είδε την Πόρσε να έρχεται ως βολίδα θανάτου.
Το αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθούν ακαριαία ο οδηγός Γιώργος Βακάκης, ο συνοδηγός και παιδικός του φίλος, Ανδρέας Γεωργακόπουλος και οι δύο επιβάτες του σταθμευμένου αυτοκινήτου: μια μητέρα, η 33χρονη Αποστολία Πατμάνογλου και ο τρίχρονος γιος της Παύλος. Ο σύζυγός της Υπάτιος Πατμάνογλου, είχε κατέβει από το αυτοκίνητο και είδε την Πόρσε να έρχεται ως βολίδα θανάτου.
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