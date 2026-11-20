Φωκάς Ευαγγελινός για τη λύρα της Έλενας Παπαρίζου στη Eurovision: Έψαχνα κάτι να βάλω για να μην βαριέμαι
Φωκάς Ευαγγελινός για τη λύρα της Έλενας Παπαρίζου στη Eurovision: Έψαχνα κάτι να βάλω για να μην βαριέμαι
Καμιά φορά το να κάνεις κάτι που σε ενοχλεί πλεονέκτημα, είναι πολύ πιο ωραίο, πρόσθεσε ο creative director
Πώς κατέληξε στην απόφαση να προσθέσει τη λύρα στη χορογραφία της Έλενας Παπαρίζου την οποία παρουσίασε στη Eurovision το 2005 με το «Number One» κατακτώντας την πρώτη θέση εξήγησε ο Φωκάς Ευαγγελινός, δηλώνοντας πως έψαχνε έναν τρόπο να γεμίσει εκείνο το σημείο ώστε να μην βαριέται.
Ο creative director, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, αποκάλυψε παράλληλα πώς μπήκε ο χορός στη ζωή του και μετέπειτα η Eurovision, ενώ συζήτησε και για την εμφάνιση του Ακύλα στον διαγωνισμό τον περασμένο Μάιο.
Ο Φωκάς Ευαγγελινός, επισήμανε πως η ενασχόλησή του με τον μουσικό διαγωνισμό είναι κάτι που αγαπά και δεν αποτελεί κίνητρό του η χρηματική αμοιβή: «Το κάνουμε επειδή το αγαπάμε. Σαφώς θα πληρωθούμε για τη δουλειά μας αλλά δεν είναι και κάτι τρομερό», είπε και έπειτα πρόσθεσε για την εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου, η οποία έχει χαραχτεί στη μνήμη του κόσμου: «Έψαχνα κάτι τότε... Ήταν η τρίτη μουσική γέφυρα και κάτι έπρεπε να συμβεί γιατί... βαριέμαι και λέω "πόσες χορδές έχει η λύρα η κρητική ή η ποντιακή;". Μου λένε τρεις χορδές και σκέφτηκα αυτό να συμβεί. Γιατί καμιά φορά το να κάνεις κάτι που σε ενοχλεί πλεονέκτημα, είναι πολύ πιο ωραίο».
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στη δέκατη θέση που κατέκτησε ο Ακύλας με το «Ferto» την άνοιξη, όταν ρωτήθηκε τι πήγε λάθος, απάντησε: «Νομίζω ότι δεν του άξιζε αυτή η θέση του Ακύλα, αλλά εγώ δέχομαι οποιαδήποτε θέση συμβαίνει, γιατί αποφασίζει ένα κοινό, κάποιοι κριτές. Εμείς κάνουμε το καλύτερο κι αυτό κάνω πάντα. Θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό. Η Eurovision δεν είναι μόνο να εντυπωσιάσεις. Είναι πώς θα παρουσιάσεις κάτι που δεν έχει ξαναγίνει αλλού. Πρέπει να είναι πρωτότυπο αυτό που θα παρουσιάσεις και όλες οι ιδέες θεωρώ ότι είναι πρωτότυπες».
Παράλληλα, ο Φωκάς Ευαγγελινός εξήγησε γιατί δεν θα αναλάβει την εμφάνιση της ελληνικής συμμετοχής το 2027: «Το ότι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, εκείνη την περίοδο έχω κλείσει δεύτερη σεζόν σε ένα θεατρικό έργο που θα σκηνοθετήσω και εκ των πραγμάτων είναι πάρα πολύ δύσκολο για εμένα να μην είναι 100% συνεπής σε μία δίμηνη προετοιμασία που χρειάζεται. Το αγαπάω πολύ και ήταν πολύ δύσκολο, αλλά από την άλλη καμιά φορά όταν παίρνεις μία απόσταση από τα πράγματα τα βλέπεις με καλύτερο μάτι αργότερα», είπε.
Ο creative director, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ανέφερε πως ο χορός μπήκε πολύ αργά στη ζωή του και με τυχαίο τρόπο: «Πολύ αργά ξεκίνησα να χορεύω. Ήμουν εμποροπλοίαρχος παλιά. Τρεις μήνες πριν πάρω το πτυχίο τα παράτησα για τον χορό. Όλα στη ζωή μου συνέβησαν λίγο τυχαία. Μου άρεσε πάντα να χορεύω, από μικρό παιδί. Ήξερα καλά παραδοσιακούς χορούς, με τον μοντέρνο χορό είχα την κίνηση και κάποια στιγμή ενώ ήμουν στην εμποροπλοιάρχων, τα παρατάω. Γνώρισα κάποιους ανθρώπους και μου λένε "γιατί δεν πας να κάνεις κάποια μαθήματα;". Εγώ δεν ήξερα τι πρέπει να κάνω για να γίνω χορευτής και λέω "να γίνω". Πάντα έτσι ήμουν στη ζωή μου. Τολμούσα χωρίς να ξέρω τι είναι αυτό που θα συναντούσα», δήλωσε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε: «Ήμουν 19-20 χρονών όταν ξεκίνησα μπαλέτο. Ήξερα όμως ότι ποτέ δεν θα γίνω ένας κλασικός χορευτής. Αγαπούσα και αισθανόμουν ελευθερία και αγάπη για αυτό που μου συνέβαινε εκείνη τη στιγμή».
Λίγα χρόνια αποφάσισε να δοκιμάσει να χορογραφήσει: «Η πρώτη μου δουλειά σαν χορευτής ήταν στο Ακροπόλ και σαν χορογράφος ήταν η πρώτη μου τηλεοπτική δουλειά για τη Δήμητρα Παπαδοπούλου με τους "Απαράδεκτους". Ήταν το εορταστικό που το βλέπουμε και το ξαναβλέπουμε. Η Δήμητρα τότε είπε "Διώξτε το παιδάκι, είναι νέος, πότε θα τα καταφέρει; Σε δέκα μέρες πρέπει να παραδώσουμε το επεισόδιο". Και της είπε η Φρόσω Ράλλη "περίμενε, θα δεις τι θα γίνει". Και έτσι ξεκίνησα τα χορογραφικά μου», εξήγησε.
«Η Eurovision μπήκε στη ζωή μου πολύ αργότερα, με τον Σάκη Ρουβά, πριν την Έλενα (Παπαρίζου). Πήγα πρώτη φορά με τον Σάκη στην Κωνσταντινούπολη και μετά με την Έλενα και το Number One. Με τον Σάκη πήραμε την τρίτη θέση και με την Έλενα την πρώτη θέση», πρόσθεσε στη συνέχεια και επισήμανε πως η πρώτη του αποστολή δεν ήταν εύκολη: «Είχα συνεργασία με τον Σάκη Ρουβά δέκα χρόνια. Τον ήξερα, οπότε με κάλεσαν με τον Σάκη σαν ομάδα εκεί. Ήταν η πρώτη μου εμπειρία και δεν ήταν εύκολη».
Ο creative director, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, αποκάλυψε παράλληλα πώς μπήκε ο χορός στη ζωή του και μετέπειτα η Eurovision, ενώ συζήτησε και για την εμφάνιση του Ακύλα στον διαγωνισμό τον περασμένο Μάιο.
Ο Φωκάς Ευαγγελινός, επισήμανε πως η ενασχόλησή του με τον μουσικό διαγωνισμό είναι κάτι που αγαπά και δεν αποτελεί κίνητρό του η χρηματική αμοιβή: «Το κάνουμε επειδή το αγαπάμε. Σαφώς θα πληρωθούμε για τη δουλειά μας αλλά δεν είναι και κάτι τρομερό», είπε και έπειτα πρόσθεσε για την εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου, η οποία έχει χαραχτεί στη μνήμη του κόσμου: «Έψαχνα κάτι τότε... Ήταν η τρίτη μουσική γέφυρα και κάτι έπρεπε να συμβεί γιατί... βαριέμαι και λέω "πόσες χορδές έχει η λύρα η κρητική ή η ποντιακή;". Μου λένε τρεις χορδές και σκέφτηκα αυτό να συμβεί. Γιατί καμιά φορά το να κάνεις κάτι που σε ενοχλεί πλεονέκτημα, είναι πολύ πιο ωραίο».
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στη δέκατη θέση που κατέκτησε ο Ακύλας με το «Ferto» την άνοιξη, όταν ρωτήθηκε τι πήγε λάθος, απάντησε: «Νομίζω ότι δεν του άξιζε αυτή η θέση του Ακύλα, αλλά εγώ δέχομαι οποιαδήποτε θέση συμβαίνει, γιατί αποφασίζει ένα κοινό, κάποιοι κριτές. Εμείς κάνουμε το καλύτερο κι αυτό κάνω πάντα. Θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό. Η Eurovision δεν είναι μόνο να εντυπωσιάσεις. Είναι πώς θα παρουσιάσεις κάτι που δεν έχει ξαναγίνει αλλού. Πρέπει να είναι πρωτότυπο αυτό που θα παρουσιάσεις και όλες οι ιδέες θεωρώ ότι είναι πρωτότυπες».
Παράλληλα, ο Φωκάς Ευαγγελινός εξήγησε γιατί δεν θα αναλάβει την εμφάνιση της ελληνικής συμμετοχής το 2027: «Το ότι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, εκείνη την περίοδο έχω κλείσει δεύτερη σεζόν σε ένα θεατρικό έργο που θα σκηνοθετήσω και εκ των πραγμάτων είναι πάρα πολύ δύσκολο για εμένα να μην είναι 100% συνεπής σε μία δίμηνη προετοιμασία που χρειάζεται. Το αγαπάω πολύ και ήταν πολύ δύσκολο, αλλά από την άλλη καμιά φορά όταν παίρνεις μία απόσταση από τα πράγματα τα βλέπεις με καλύτερο μάτι αργότερα», είπε.
Ο creative director, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ανέφερε πως ο χορός μπήκε πολύ αργά στη ζωή του και με τυχαίο τρόπο: «Πολύ αργά ξεκίνησα να χορεύω. Ήμουν εμποροπλοίαρχος παλιά. Τρεις μήνες πριν πάρω το πτυχίο τα παράτησα για τον χορό. Όλα στη ζωή μου συνέβησαν λίγο τυχαία. Μου άρεσε πάντα να χορεύω, από μικρό παιδί. Ήξερα καλά παραδοσιακούς χορούς, με τον μοντέρνο χορό είχα την κίνηση και κάποια στιγμή ενώ ήμουν στην εμποροπλοιάρχων, τα παρατάω. Γνώρισα κάποιους ανθρώπους και μου λένε "γιατί δεν πας να κάνεις κάποια μαθήματα;". Εγώ δεν ήξερα τι πρέπει να κάνω για να γίνω χορευτής και λέω "να γίνω". Πάντα έτσι ήμουν στη ζωή μου. Τολμούσα χωρίς να ξέρω τι είναι αυτό που θα συναντούσα», δήλωσε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε: «Ήμουν 19-20 χρονών όταν ξεκίνησα μπαλέτο. Ήξερα όμως ότι ποτέ δεν θα γίνω ένας κλασικός χορευτής. Αγαπούσα και αισθανόμουν ελευθερία και αγάπη για αυτό που μου συνέβαινε εκείνη τη στιγμή».
Λίγα χρόνια αποφάσισε να δοκιμάσει να χορογραφήσει: «Η πρώτη μου δουλειά σαν χορευτής ήταν στο Ακροπόλ και σαν χορογράφος ήταν η πρώτη μου τηλεοπτική δουλειά για τη Δήμητρα Παπαδοπούλου με τους "Απαράδεκτους". Ήταν το εορταστικό που το βλέπουμε και το ξαναβλέπουμε. Η Δήμητρα τότε είπε "Διώξτε το παιδάκι, είναι νέος, πότε θα τα καταφέρει; Σε δέκα μέρες πρέπει να παραδώσουμε το επεισόδιο". Και της είπε η Φρόσω Ράλλη "περίμενε, θα δεις τι θα γίνει". Και έτσι ξεκίνησα τα χορογραφικά μου», εξήγησε.
«Η Eurovision μπήκε στη ζωή μου πολύ αργότερα, με τον Σάκη Ρουβά, πριν την Έλενα (Παπαρίζου). Πήγα πρώτη φορά με τον Σάκη στην Κωνσταντινούπολη και μετά με την Έλενα και το Number One. Με τον Σάκη πήραμε την τρίτη θέση και με την Έλενα την πρώτη θέση», πρόσθεσε στη συνέχεια και επισήμανε πως η πρώτη του αποστολή δεν ήταν εύκολη: «Είχα συνεργασία με τον Σάκη Ρουβά δέκα χρόνια. Τον ήξερα, οπότε με κάλεσαν με τον Σάκη σαν ομάδα εκεί. Ήταν η πρώτη μου εμπειρία και δεν ήταν εύκολη».
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