«Θεωρώ πως η Πάολα είναι μια άξια αντικαταστάτρια του Γιώργου στο "The Voice". Τα όσα έχουμε πει με την Πάολα είναι μεταξύ μας» είπε η Μαρία Μαζωνάκη.

Για τη στήριξη που δέχεται η οικογένειά της από τον κόσμο μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη, η Μαρία Μαζωνάκη σχολίασε:

«Θέλω ο κόσμος να θυμάται τον Γιώργο σαν Γιώργο. Όλοι ξέρουν τι ήταν ο Γιώργος. Μας μιλάνε για την αγάπη τους για τον Γιώργο μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας δίνει δύναμη κι εμάς».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις διαδικασίες για τη μεταφορά της Αρίθας, της σκυλίτσας του τραγουδιστή που πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2025 , στο σημείο όπου κηδεύτηκε και ο ίδιος. Η Μαρία Μαζωνάκη εξέφρασε τη βεβαιότητά της ότι αυτή θα ήταν η επιθυμία και των δύο:

«Αυτό είναι γνωστό. Είμαι σίγουρη ότι και οι δυο θα ήθελαν να είναι μαζί».