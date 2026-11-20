Η Μαρία Μαζωνάκη σχολίασε την παρουσία της Πάολας στο «The Voice»: Είναι μία άξια αντικαταστάτρια του αδερφού μου
Η Μαρία Μαζωνάκη σχολίασε την παρουσία της Πάολας στο «The Voice»: Είναι μία άξια αντικαταστάτρια του αδερφού μου
Όλοι ξέρουν τι ήταν ο Γιώργος, μας μιλάνε για την αγάπη τους για εκείνον και μας δίνουν δύναμη, είπε η αδερφή του εκλιπόντος τραγουδιστή
Την άποψή της για την παρουσία της Πάολας στο «The Voice» και τον ρόλο που ανέλαβε μετά την απώλεια του αδερφού της εξέφρασε η Μαρία Μαζωνάκη, χαρακτηρίζοντάς την άξια αντικαταστάτριά του.
Η αδερφή του εκλιπόντος τραγουδιστή μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου. Μεταξύ άλλων σχολίασε την επιλογή να εμφανιστεί η Πάολα στη θέση του coach στο μουσικό πρόγραμμα και συγκεκριμένα στην καρέκλα που καθόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. «Θεωρώ πως η Πάολα είναι μια άξια αντικαταστάτρια του Γιώργου στο "The Voice". Τα όσα έχουμε πει με την Πάολα είναι μεταξύ μας» είπε η Μαρία Μαζωνάκη.
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Για τη στήριξη που δέχεται η οικογένειά της από τον κόσμο μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη, η Μαρία Μαζωνάκη σχολίασε: «Θέλω ο κόσμος να θυμάται τον Γιώργο σαν Γιώργο. Όλοι ξέρουν τι ήταν ο Γιώργος. Μας μιλάνε για την αγάπη τους για τον Γιώργο μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας δίνει δύναμη κι εμάς».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις διαδικασίες για τη μεταφορά της Αρίθας, της σκυλίτσας του τραγουδιστή που πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2025, στο σημείο όπου κηδεύτηκε και ο ίδιος. Η Μαρία Μαζωνάκη εξέφρασε τη βεβαιότητά της ότι αυτή θα ήταν η επιθυμία και των δύο: «Αυτό είναι γνωστό. Είμαι σίγουρη ότι και οι δυο θα ήθελαν να είναι μαζί».
Η αδερφή του εκλιπόντος τραγουδιστή μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου. Μεταξύ άλλων σχολίασε την επιλογή να εμφανιστεί η Πάολα στη θέση του coach στο μουσικό πρόγραμμα και συγκεκριμένα στην καρέκλα που καθόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. «Θεωρώ πως η Πάολα είναι μια άξια αντικαταστάτρια του Γιώργου στο "The Voice". Τα όσα έχουμε πει με την Πάολα είναι μεταξύ μας» είπε η Μαρία Μαζωνάκη.
Δείτε το βίντεο
Για τη στήριξη που δέχεται η οικογένειά της από τον κόσμο μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη, η Μαρία Μαζωνάκη σχολίασε: «Θέλω ο κόσμος να θυμάται τον Γιώργο σαν Γιώργο. Όλοι ξέρουν τι ήταν ο Γιώργος. Μας μιλάνε για την αγάπη τους για τον Γιώργο μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας δίνει δύναμη κι εμάς».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις διαδικασίες για τη μεταφορά της Αρίθας, της σκυλίτσας του τραγουδιστή που πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2025, στο σημείο όπου κηδεύτηκε και ο ίδιος. Η Μαρία Μαζωνάκη εξέφρασε τη βεβαιότητά της ότι αυτή θα ήταν η επιθυμία και των δύο: «Αυτό είναι γνωστό. Είμαι σίγουρη ότι και οι δυο θα ήθελαν να είναι μαζί».
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