Οι ελληνικοί ζωμοί που έφτασαν στη Βρετανία και έφεραν δύο προσφορές στο τραπέζι του Dragons’ Den
Οι ελληνικοί ζωμοί που έφτασαν στη Βρετανία και έφεραν δύο προσφορές στο τραπέζι του Dragons’ Den
Ο Κωνσταντίνος Πατέρας και ο Γιώργος Σοκολάκης μπαίνουν στο επιχειρηματικού σόου με τους βιολογικούς ζωμούς και τις σούπες τους για να βρουν τον συνεργάτη που θα τους βοηθήσει να κάνουν το επόμενο βήμα
Την ευκαιρία να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την επέκτασή της στο εξωτερικό αναζητά η ελληνική εταιρεία τροφίμων Wishbone, παρουσιάζοντας στο «Dragons’ Den» τους χειροποίητους ζωμούς και τις σούπες της.
Ο Κωνσταντίνος Πατέρας και ο Γιώργος Σοκολάκης, ιδρυτές της Wishbone μπαίνουν στο επιχειρηματικού σόου με τους βιολογικούς ζωμούς και τις σούπες τους για να βρουν τον συνεργάτη που θα τους βοηθήσει να κάνουν το επόμενο βήμα. Η δοκιμή κερδίζει τους Dragons στο επεισόδιο που θα προβληθεί την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στις 22:10. Η διαπραγμάτευση όμως, βάζει τους δύο ιδρυτές σε σκέψεις.
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Για χρόνια, ο ζωμός από κόκαλα ήταν η βάση για πολλά από τα καθημερινά φαγητά στο σπίτι. Το 2020, ο Κωνσταντίνος Πατέρας και ο Γιώργος Σοκολάκης αποφάσισαν να μοιραστούν αυτή τη γεύση με περισσότερο κόσμο και έστησαν τη Wishbone. Έξι χρόνια μετά, οι ζωμοί και οι σούπες τους, που παρασκευάζονται στο χέρι σε μικρές παρτίδες με ελληνικές πρώτες ύλες, πωλούνται στην Ελλάδα και έχουν φτάσει μέχρι τη Βρετανία.
Τώρα, οι δύο συνιδρυτές μπαίνουν στο Dragons’ Den αναζητώντας την επένδυση που θα τους βοηθήσει να ανοίξουν κι άλλες αγορές. Στο Den, η γεύση και η ποιότητα των προϊόντων τραβούν την προσοχή των επενδυτών. Στο τραπέζι πέφτουν δύο δελεαστικές προσφορές, καθεμία με διαφορετική λογική για το πώς μπορεί να μεγαλώσει η Wishbone.
Η μία δίνει βάρος στην πρόσβαση σε ισχυρά δίκτυα διανομής, ώστε τα προϊόντα να φτάσουν σε περισσότερα ράφια. Η άλλη ποντάρει σε πιο δυναμικό μάρκετινγκ, ώστε περισσότεροι καταναλωτές να γνωρίσουν και να αναζητήσουν τη μάρκα. Θα βρουν οι ιδρυτές της Wishbone τον συνεργάτη που ψάχνουν ή θα φύγουν από το Den χωρίς συμφωνία;
Ο Κωνσταντίνος Πατέρας και ο Γιώργος Σοκολάκης, ιδρυτές της Wishbone μπαίνουν στο επιχειρηματικού σόου με τους βιολογικούς ζωμούς και τις σούπες τους για να βρουν τον συνεργάτη που θα τους βοηθήσει να κάνουν το επόμενο βήμα. Η δοκιμή κερδίζει τους Dragons στο επεισόδιο που θα προβληθεί την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στις 22:10. Η διαπραγμάτευση όμως, βάζει τους δύο ιδρυτές σε σκέψεις.
Δείτε βίντεο
Για χρόνια, ο ζωμός από κόκαλα ήταν η βάση για πολλά από τα καθημερινά φαγητά στο σπίτι. Το 2020, ο Κωνσταντίνος Πατέρας και ο Γιώργος Σοκολάκης αποφάσισαν να μοιραστούν αυτή τη γεύση με περισσότερο κόσμο και έστησαν τη Wishbone. Έξι χρόνια μετά, οι ζωμοί και οι σούπες τους, που παρασκευάζονται στο χέρι σε μικρές παρτίδες με ελληνικές πρώτες ύλες, πωλούνται στην Ελλάδα και έχουν φτάσει μέχρι τη Βρετανία.
Τώρα, οι δύο συνιδρυτές μπαίνουν στο Dragons’ Den αναζητώντας την επένδυση που θα τους βοηθήσει να ανοίξουν κι άλλες αγορές. Στο Den, η γεύση και η ποιότητα των προϊόντων τραβούν την προσοχή των επενδυτών. Στο τραπέζι πέφτουν δύο δελεαστικές προσφορές, καθεμία με διαφορετική λογική για το πώς μπορεί να μεγαλώσει η Wishbone.
Η μία δίνει βάρος στην πρόσβαση σε ισχυρά δίκτυα διανομής, ώστε τα προϊόντα να φτάσουν σε περισσότερα ράφια. Η άλλη ποντάρει σε πιο δυναμικό μάρκετινγκ, ώστε περισσότεροι καταναλωτές να γνωρίσουν και να αναζητήσουν τη μάρκα. Θα βρουν οι ιδρυτές της Wishbone τον συνεργάτη που ψάχνουν ή θα φύγουν από το Den χωρίς συμφωνία;
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