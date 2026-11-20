Οι ελληνικοί ζωμοί που έφτασαν στη Βρετανία και έφεραν δύο προσφορές στο τραπέζι του Dragons’ Den

Ο Κωνσταντίνος Πατέρας και ο Γιώργος Σοκολάκης μπαίνουν στο επιχειρηματικού σόου με τους βιολογικούς ζωμούς και τις σούπες τους για να βρουν τον συνεργάτη που θα τους βοηθήσει να κάνουν το επόμενο βήμα