Καγιά μετά τα σχόλια του Κωστέτσου ότι φόρεσε ρούχο που έμοιαζε σε δικό του: Δεν μπορώ να του κρατήσω κακία, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια
Καγιά μετά τα σχόλια του Κωστέτσου ότι φόρεσε ρούχο που έμοιαζε σε δικό του: Δεν μπορώ να του κρατήσω κακία, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια
Είναι πρωτοπόρος σε πολλά πράγματα που κάνει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σχεδιαστές που κάνουν παρόμοια, ανέφερε το μοντέλο
Τη στάση της απέναντι στα σχόλια του Βασίλειου Κωστέτσου για ρούχο που φόρεσε και το οποίο εκείνος θεώρησε παρόμοιο με δική του δημιουργία ξεκαθάρισε η Βίκυ Καγιά, τονίζοντας πως δεν μπορεί να του κρατήσει κακία, καθώς τον γνωρίζει πολλά χρόνια.
Το μοντέλο και παρουσιάστρια έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου με δημοσιογράφο να ζητάει το σχόλιό της σχετικά με την πρόσφατη ανάρτηση του σχεδιαστή, αναφέροντας μεταξύ άλλων «δεν γουστάρω την αντιγραφή».
Αρχικά, η Βίκυ Καγιά εξέφρασε την εκτίμησή της προς τον Βασίλειο Κωστέτσο, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι το ρούχο που φόρεσε προέρχεται από τον οίκο Stella McCartney. Όπως είπε: «Εγώ τον αγαπώ και τον εκτιμώ πάρα πολύ τον Βασίλειο πολλά χρόνια τώρα, δεν ξέρω γιατί να πει κάτι τέτοιο. Αυτή η φόρμα είναι για το τρέιλερ των MAD. Τη διάλεξε ο στυλίστας και είναι από τον οίκο Stella McCartney. Δεν αμφισβητώ ότι την έκανε πριν χρόνια και ο Βασίλης, γιατί είναι ένας δημιουργός που ξέρει τις τάσεις και του αρέσει να είναι μπροστά. Δεν ξέρω να σας πω γιατί υπάρχει πρόβλημα εκεί, πραγματικά».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι γνωρίζει πολλά χρόνια τον σχεδιαστή και ότι δεν πρόκειται να του κρατήσει κακία: «Δεν μπορώ να κακιώσω στον Βασίλη, γιατί τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Σε αυτόν τον χώρο είμαστε πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι. Έχουμε ξεκινήσει μαζί και ο Βασίλης είναι ένας από αυτούς. Εγώ πάντα θα τον εκτιμώ. Δεν πειράζει που το είπε. Δεν πιστεύω ότι ήθελε να πει κάτι κακό. Είναι πρωτοπόρος σε πολλά πράγματα που κάνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σχεδιαστές που κάνουν παρόμοια».
Δείτε το βίντεο
Το μοντέλο ξεκαθάρισε επίσης, ότι στην ιστορία που μοιράστηκε για τη Ναόμι Κάμπελ, λέγοντας μεταξύ άλλων πως «άρπαξε θυμωμένη τα ρούχα μου κι εγώ ήμουν σαν τσουβάλι» δεν εννοούσε πως το διάσημο μοντέλο της έκλεψε τα ρούχα.
Η συγκεκριμένη δήλωση προκάλεσε την αντίδραση του σχεδιαστή, κάνοντας Instagram story και σημειώνοντας «ας σταματήσουν κάποιες επιτέλους αυτές τις μυθοπλασίες». Από τη μεριά της η Βίκυ Καγιά εξήγησε: «Δεν μου έκλεψε τα ρούχα η Ναόμι Κάμπελ. Είχε τα νεύρα της με τα δικά της, πήρε τα ρούχα μου, δεν της άρεσαν ούτε αυτά και τελικά δεν βγήκε και ποτέ στην επίδειξη και καλά έκανε. Δεν είπα ποτέ ότι μου έκλεψε τα ρούχα. Όποιος και να ήταν δίπλα εκείνη τη στιγμή, είχε μια διαφωνία με τον σχεδιαστή, δεν φταίω εγώ ή αυτή».
«Δεν γουστάρω την αντιγραφή, τραγικό»
Στις 15 Νοεμβρίου, ο σχεδιαστής ανάρτησε στο Instagram ένα κολάζ, συγκρίνοντας εμφάνιση της Βίκυς Καγιά το 2026 με δικό του σχέδιο από το 2015, το οποίο είχε φορέσει τότε η Δήμητρα Αλεξανδράκη. Και οι δύο ολόσωμες φόρμες είναι σε nude απόχρωση, με μακρύ μανίκι και λαμπερές λεπτομέρειες, με τον σχεδιαστή να κάνει λόγο για αντιγραφή.
Στην ανάρτησή του, ο Βασίλειος Κωστέτσος εξέφρασε την αντίθεσή του στην αντιγραφή σχεδίων, γράφοντας: «Ειλικρινά κάποιους μπορεί να τους κολακεύει. Εμένα προσωπικά δεν με κολακεύει καθόλου και δεν γουστάρω την αντιγραφή όποια και από όποιον να είναι αυτό. Το θεωρώ τραγικό. Και από τον αντιγραφέα αλλά και από αυτόν που το φοράει. Διότι τα τελευταία χρόνια όλα τα βλέπουμε στα social. Δεν είμαστε στην εποχή του σκοταδισμού».
Το μοντέλο και παρουσιάστρια έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου με δημοσιογράφο να ζητάει το σχόλιό της σχετικά με την πρόσφατη ανάρτηση του σχεδιαστή, αναφέροντας μεταξύ άλλων «δεν γουστάρω την αντιγραφή».
Αρχικά, η Βίκυ Καγιά εξέφρασε την εκτίμησή της προς τον Βασίλειο Κωστέτσο, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι το ρούχο που φόρεσε προέρχεται από τον οίκο Stella McCartney. Όπως είπε: «Εγώ τον αγαπώ και τον εκτιμώ πάρα πολύ τον Βασίλειο πολλά χρόνια τώρα, δεν ξέρω γιατί να πει κάτι τέτοιο. Αυτή η φόρμα είναι για το τρέιλερ των MAD. Τη διάλεξε ο στυλίστας και είναι από τον οίκο Stella McCartney. Δεν αμφισβητώ ότι την έκανε πριν χρόνια και ο Βασίλης, γιατί είναι ένας δημιουργός που ξέρει τις τάσεις και του αρέσει να είναι μπροστά. Δεν ξέρω να σας πω γιατί υπάρχει πρόβλημα εκεί, πραγματικά».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι γνωρίζει πολλά χρόνια τον σχεδιαστή και ότι δεν πρόκειται να του κρατήσει κακία: «Δεν μπορώ να κακιώσω στον Βασίλη, γιατί τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Σε αυτόν τον χώρο είμαστε πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι. Έχουμε ξεκινήσει μαζί και ο Βασίλης είναι ένας από αυτούς. Εγώ πάντα θα τον εκτιμώ. Δεν πειράζει που το είπε. Δεν πιστεύω ότι ήθελε να πει κάτι κακό. Είναι πρωτοπόρος σε πολλά πράγματα που κάνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σχεδιαστές που κάνουν παρόμοια».
Δείτε το βίντεο
Το μοντέλο ξεκαθάρισε επίσης, ότι στην ιστορία που μοιράστηκε για τη Ναόμι Κάμπελ, λέγοντας μεταξύ άλλων πως «άρπαξε θυμωμένη τα ρούχα μου κι εγώ ήμουν σαν τσουβάλι» δεν εννοούσε πως το διάσημο μοντέλο της έκλεψε τα ρούχα.
Η συγκεκριμένη δήλωση προκάλεσε την αντίδραση του σχεδιαστή, κάνοντας Instagram story και σημειώνοντας «ας σταματήσουν κάποιες επιτέλους αυτές τις μυθοπλασίες». Από τη μεριά της η Βίκυ Καγιά εξήγησε: «Δεν μου έκλεψε τα ρούχα η Ναόμι Κάμπελ. Είχε τα νεύρα της με τα δικά της, πήρε τα ρούχα μου, δεν της άρεσαν ούτε αυτά και τελικά δεν βγήκε και ποτέ στην επίδειξη και καλά έκανε. Δεν είπα ποτέ ότι μου έκλεψε τα ρούχα. Όποιος και να ήταν δίπλα εκείνη τη στιγμή, είχε μια διαφωνία με τον σχεδιαστή, δεν φταίω εγώ ή αυτή».
«Δεν γουστάρω την αντιγραφή, τραγικό»
Στις 15 Νοεμβρίου, ο σχεδιαστής ανάρτησε στο Instagram ένα κολάζ, συγκρίνοντας εμφάνιση της Βίκυς Καγιά το 2026 με δικό του σχέδιο από το 2015, το οποίο είχε φορέσει τότε η Δήμητρα Αλεξανδράκη. Και οι δύο ολόσωμες φόρμες είναι σε nude απόχρωση, με μακρύ μανίκι και λαμπερές λεπτομέρειες, με τον σχεδιαστή να κάνει λόγο για αντιγραφή.
Στην ανάρτησή του, ο Βασίλειος Κωστέτσος εξέφρασε την αντίθεσή του στην αντιγραφή σχεδίων, γράφοντας: «Ειλικρινά κάποιους μπορεί να τους κολακεύει. Εμένα προσωπικά δεν με κολακεύει καθόλου και δεν γουστάρω την αντιγραφή όποια και από όποιον να είναι αυτό. Το θεωρώ τραγικό. Και από τον αντιγραφέα αλλά και από αυτόν που το φοράει. Διότι τα τελευταία χρόνια όλα τα βλέπουμε στα social. Δεν είμαστε στην εποχή του σκοταδισμού».
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