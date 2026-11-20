Ο τραγουδιστής μίλησε και για τη σχέση του με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνοντας ότι επιλέγει να μην εκτίθεται στα αρνητικά σχόλια και να περιορίζει τον χρόνο που αφιερώνει σε αυτά:

«Αποφεύγω να διαβάζω αρνητικά σχόλια στα social media, αλλά και τα social γενικότερα γιατί θεωρώ ότι κάποια στιγμή γίνονται τοξικά και σε αποπροσανατολίζουν από τον σκοπό σου. Προσπαθώ να ασχολούμαι τόσο όσο».