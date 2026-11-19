Παρέμβαση Τραμπ από το Air Force One στη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθύμων: «Ο Πούτιν θέλει ειρήνη», επέκρινε τη νέα βοήθεια 70 δισ. ευρώ προς το Κίεβο

Σύμφωνα με τη Welt και το Politico, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε στο τηλέφωνο τον Τζάρεντ Κούσνερ, που μετέχει στη Σύνοδο του Βερολίνου - Ενημέρωσε για τις συζητήσεις στη Σενζέν και δήλωσε αντίθετος με τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης στην Ουκρανία