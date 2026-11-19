Παρέμβαση Τραμπ από το Air Force One στη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθύμων: «Ο Πούτιν θέλει ειρήνη», επέκρινε τη νέα βοήθεια 70 δισ. ευρώ προς το Κίεβο
Παρέμβαση Τραμπ από το Air Force One στη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθύμων: «Ο Πούτιν θέλει ειρήνη», επέκρινε τη νέα βοήθεια 70 δισ. ευρώ προς το Κίεβο
Σύμφωνα με τη Welt και το Politico, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε στο τηλέφωνο τον Τζάρεντ Κούσνερ, που μετέχει στη Σύνοδο του Βερολίνου - Ενημέρωσε για τις συζητήσεις στη Σενζέν και δήλωσε αντίθετος με τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης στην Ουκρανία
Έντονες επιφυλάξεις για τη χορήγηση νέας οικονομικής βοήθειας, ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ, στην Ουκρανία εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής παρέμβασής του στη Σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Βερολίνο, λίγες ώρες μετά την τριμερή συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ στην Κίνα.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Politico, το οποίο δημοσιεύεται στη γερμανική WELT, ο Αμερικανός πρόεδρος συνδέθηκε τηλεφωνικά σήμερα το απόγευμα της Πέμπτης από το Air Force One με τους ηγέτες που συμμετείχαν στη Σύνοδο στη γερμανική καγκελαρία, προκειμένου να τους ενημερώσει για τις συνομιλίες του με τους προέδρους της Ρωσίας και της Κίνας στη Σενζέν.
Όπως ανέφεραν τρία πρόσωπα με γνώση της συνομιλίας, ο Τραμπ εξέφρασε τον σκεπτικισμό του για την παροχή επιπλέον δισεκατομμυρίων ευρώ από τη «Συμμαχία των Προθύμων» προς την Ουκρανία. Μάλιστα, δύο συμμετέχοντες περιέγραψαν την παρέμβασή του ως «οργισμένο ξέσπασμα», υποστηρίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι διεθνείς υποστηρικτές του Κιέβου προτίθενται να διαθέσουν 70 δισ. ευρώ για τη στήριξη της Ουκρανίας.
Ωστόσο, τρίτος συμμετέχων παρουσίασε μια ηπιότερη εκδοχή, αναφέροντας ότι ο Τραμπ περιορίστηκε στο να επισημάνει πόσα χρήματα θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν όλες οι χώρες, εάν τερματιζόταν ο πόλεμος και δεν χρειαζόταν πλέον να χρηματοδοτούν την Ουκρανία.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις προοπτικές επίτευξης διαπραγματευτικής λύσης στον πόλεμο της Ουκρανίας. Όπως ανέφεραν συμμετέχοντες στη Σύνοδο, ο Τραμπ μίλησε με ιδιαίτερα θετικό τρόπο για τις πιθανότητες να επιτευχθεί συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων, μεταφέροντας την εκτίμηση ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιθυμεί την ειρήνη.
Στο πλαίσιο αυτό, φέρεται να υποστήριξε ότι οι διεθνείς προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, αντί να κατευθύνονται περισσότερα χρήματα προς την Ουκρανία. Η τοποθέτησή του έγινε λίγες ώρες μετά την τριμερή συνάντηση στη Σενζέν, κατά την οποία οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας συζήτησαν, μεταξύ άλλων, τις διεθνείς εξελίξεις και τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η τηλεφωνική παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου. Σύμφωνα με το Politico, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ώρα στη γερμανική καγκελαρία, συμμετέχοντας στη Σύνοδο.
Νωρίτερα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε υποδεχθεί, μεταξύ άλλων, τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι μεσολαβούν μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.
Στη Σύνοδο του Βερολίνου συμμετείχαν συνολικά 26 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων από τέσσερις ηπείρους, με τη συνάντηση να θεωρείται ένα είδος διπλωματικού αντίβαρου στην τριμερή Σύνοδο της Κίνας.
Στη Σενζέν, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε πρόθυμος να προχωρήσει σε συμβιβασμούς για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην Ουκρανία. Παράλληλα, ωστόσο, επανέλαβε τις κατηγορίες του εναντίον της ουκρανικής ηγεσίας, υποστηρίζοντας ότι το Κίεβο δεν ενδιαφέρεται για μια ειρηνική διευθέτηση.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Politico, το οποίο δημοσιεύεται στη γερμανική WELT, ο Αμερικανός πρόεδρος συνδέθηκε τηλεφωνικά σήμερα το απόγευμα της Πέμπτης από το Air Force One με τους ηγέτες που συμμετείχαν στη Σύνοδο στη γερμανική καγκελαρία, προκειμένου να τους ενημερώσει για τις συνομιλίες του με τους προέδρους της Ρωσίας και της Κίνας στη Σενζέν.
Όπως ανέφεραν τρία πρόσωπα με γνώση της συνομιλίας, ο Τραμπ εξέφρασε τον σκεπτικισμό του για την παροχή επιπλέον δισεκατομμυρίων ευρώ από τη «Συμμαχία των Προθύμων» προς την Ουκρανία. Μάλιστα, δύο συμμετέχοντες περιέγραψαν την παρέμβασή του ως «οργισμένο ξέσπασμα», υποστηρίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι διεθνείς υποστηρικτές του Κιέβου προτίθενται να διαθέσουν 70 δισ. ευρώ για τη στήριξη της Ουκρανίας.
Ωστόσο, τρίτος συμμετέχων παρουσίασε μια ηπιότερη εκδοχή, αναφέροντας ότι ο Τραμπ περιορίστηκε στο να επισημάνει πόσα χρήματα θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν όλες οι χώρες, εάν τερματιζόταν ο πόλεμος και δεν χρειαζόταν πλέον να χρηματοδοτούν την Ουκρανία.
«Ο Πούτιν θέλει ειρήνη»: Αισιοδοξία Τραμπ για τις διαπραγματεύσεις
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις προοπτικές επίτευξης διαπραγματευτικής λύσης στον πόλεμο της Ουκρανίας. Όπως ανέφεραν συμμετέχοντες στη Σύνοδο, ο Τραμπ μίλησε με ιδιαίτερα θετικό τρόπο για τις πιθανότητες να επιτευχθεί συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων, μεταφέροντας την εκτίμηση ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιθυμεί την ειρήνη.
Στο πλαίσιο αυτό, φέρεται να υποστήριξε ότι οι διεθνείς προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, αντί να κατευθύνονται περισσότερα χρήματα προς την Ουκρανία. Η τοποθέτησή του έγινε λίγες ώρες μετά την τριμερή συνάντηση στη Σενζέν, κατά την οποία οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας συζήτησαν, μεταξύ άλλων, τις διεθνείς εξελίξεις και τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η τηλεφωνική παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου. Σύμφωνα με το Politico, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ώρα στη γερμανική καγκελαρία, συμμετέχοντας στη Σύνοδο.
Νωρίτερα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε υποδεχθεί, μεταξύ άλλων, τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι μεσολαβούν μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.
Στη Σύνοδο του Βερολίνου συμμετείχαν συνολικά 26 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων από τέσσερις ηπείρους, με τη συνάντηση να θεωρείται ένα είδος διπλωματικού αντίβαρου στην τριμερή Σύνοδο της Κίνας.
Στη Σενζέν, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε πρόθυμος να προχωρήσει σε συμβιβασμούς για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην Ουκρανία. Παράλληλα, ωστόσο, επανέλαβε τις κατηγορίες του εναντίον της ουκρανικής ηγεσίας, υποστηρίζοντας ότι το Κίεβο δεν ενδιαφέρεται για μια ειρηνική διευθέτηση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα