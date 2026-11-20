Αναστάσιος Ράμμος για Γιώργο Μαζωνάκη: Θα μπορούσε να ήταν τώρα μαζί μας αν είχε ζητήσει βοήθεια
Αναστάσιος Ράμμος για Γιώργο Μαζωνάκη: Θα μπορούσε να ήταν τώρα μαζί μας αν είχε ζητήσει βοήθεια
Ήταν και είναι ένας ένας ροκ σταρ, σχολίασε ο τραγουδιστής
Μία προσωπική του άποψή του για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και όσα θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά εξέφρασε ο Αναστάσιος Ράμμος, εκτιμώντας πως θα ζούσε, αν είχε ζητήσει βοήθεια.
Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» όπου μίλησε για το αποτύπωμα που άφησε ο Γιώργος Μαζωνάκης στον καλλιτεχνικό χώρο, χαρακτηρίζοντάς τον «ροκ σταρ», αλλά και για την αγάπη που δεχόταν και εξακολουθεί να δέχεται από τον κόσμο.
Παράλληλα, ο Αναστάσιος Ράμμος εξέφρασε την προσωπική του άποψη ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης θα μπορούσε να βρίσκεται σήμερα στη ζωή, εάν είχε ζητήσει βοήθεια. Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Ο Γιώργος ήταν και είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν ένας ροκ σταρ, με την έννοια ότι ήταν αυθεντικός και τον αγαπάει πάρα πολύς κόσμος. Τα τραγούδια του είναι εξαιρετικά, έχουν τραγουδηθεί και θα τραγουδιούνται ακόμα και είναι στενάχωρο ότι δεν είναι μαζί μας αυτή τη στιγμή. Κατά τη γνώμη μου, την προσωπική μου γνώμη, το λέω και το υποστηρίζω εγώ, ο Γιώργος θα μπορούσε να ήταν μαζί μας, αν είχε ζητήσει βοήθεια».
Δείτε το βίντεο στο 10:18
Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» όπου μίλησε για το αποτύπωμα που άφησε ο Γιώργος Μαζωνάκης στον καλλιτεχνικό χώρο, χαρακτηρίζοντάς τον «ροκ σταρ», αλλά και για την αγάπη που δεχόταν και εξακολουθεί να δέχεται από τον κόσμο.
Παράλληλα, ο Αναστάσιος Ράμμος εξέφρασε την προσωπική του άποψη ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης θα μπορούσε να βρίσκεται σήμερα στη ζωή, εάν είχε ζητήσει βοήθεια. Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Ο Γιώργος ήταν και είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν ένας ροκ σταρ, με την έννοια ότι ήταν αυθεντικός και τον αγαπάει πάρα πολύς κόσμος. Τα τραγούδια του είναι εξαιρετικά, έχουν τραγουδηθεί και θα τραγουδιούνται ακόμα και είναι στενάχωρο ότι δεν είναι μαζί μας αυτή τη στιγμή. Κατά τη γνώμη μου, την προσωπική μου γνώμη, το λέω και το υποστηρίζω εγώ, ο Γιώργος θα μπορούσε να ήταν μαζί μας, αν είχε ζητήσει βοήθεια».
Δείτε το βίντεο στο 10:18
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα