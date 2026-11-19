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Στο νοσοκομείο η Χριστίνα Βακάκη, κόρη του ιδιοκτήτη των Jumbo, τη χτύπησε αυτοκίνητο ενώ έκανε τζόκινγκ στη Βάρη
Στο νοσοκομείο η Χριστίνα Βακάκη, κόρη του ιδιοκτήτη των Jumbo, τη χτύπησε αυτοκίνητο ενώ έκανε τζόκινγκ στη Βάρη
Η Χριστίνα Βακάκη είναι πολυτραυματίας και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου
Στο νοσοκομείο Υγεία νοσηλεύεται η Χρίστινα Βακάκη, κόρη του Απόστολου Βακάκη ιδιοκτήτη των Jumbo, καθώς σήμερα (19/11) το πρωί τη χτύπησε αυτοκίνητο ενώ έκανε τζόκινγκ στη Βάρη.
Η Χριστίνα Βακάκη, η οποία είναι πολυτραυματίας, αρχικά μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας.
Στη συνέχεια και μόλις η κατάσταση της υγείας της σταθεροποιήθηκε, ζήτησε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Υγεία όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα διερευνώνται από τις Αρχές.
Το ατύχημα της Χριστίνας Βακάκη ξυπνά τις μνήμες του τρομερού δυστυχήματος που είχε συγκλονίσει τον Φεβρουάριο του 2017 το πανελλήνιο και στοίχειωσε την οικογένεια του Απόστολου Βακάκη.
Τότε, ο αδελφός της κ. Βακάκη, Γιώργος, 24 ετών οδηγώντας μια Πόρσε έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και με ιλιγγιώδη ταχύτητα 320 χιλιομέτρων, χτύπησε πάνω σε αυτοκίνητο που είχε σταματήσει σε πάρκινγκ της εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος της Θήβας.
Το αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθούν ακαριαία ο οδηγός Γιώργος Βακάκης, ο συνοδηγός και παιδικός του φίλος, Ανδρέας Γεωργακόπουλος και οι δύο επιβάτες του σταθμευμένου αυτοκινήτου: μια μητέρα, η 33χρονη Αποστολία Πατμάνογλου και ο τρίχρονος γιος της Παύλος. Ο σύζυγός της Υπάτιος Πατμάνογλου, είχε κατέβει από το αυτοκίνητο και είδε την Πόρσε να έρχεται ως βολίδα θανάτου.
Η Χριστίνα Βακάκη, η οποία είναι πολυτραυματίας, αρχικά μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας.
Στη συνέχεια και μόλις η κατάσταση της υγείας της σταθεροποιήθηκε, ζήτησε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Υγεία όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα διερευνώνται από τις Αρχές.
Το ατύχημα της Χριστίνας Βακάκη ξυπνά τις μνήμες του τρομερού δυστυχήματος που είχε συγκλονίσει τον Φεβρουάριο του 2017 το πανελλήνιο και στοίχειωσε την οικογένεια του Απόστολου Βακάκη.
Οι μνήμες του τρομερού δυστυχήματος του 2017
Τότε, ο αδελφός της κ. Βακάκη, Γιώργος, 24 ετών οδηγώντας μια Πόρσε έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και με ιλιγγιώδη ταχύτητα 320 χιλιομέτρων, χτύπησε πάνω σε αυτοκίνητο που είχε σταματήσει σε πάρκινγκ της εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος της Θήβας.
Το αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθούν ακαριαία ο οδηγός Γιώργος Βακάκης, ο συνοδηγός και παιδικός του φίλος, Ανδρέας Γεωργακόπουλος και οι δύο επιβάτες του σταθμευμένου αυτοκινήτου: μια μητέρα, η 33χρονη Αποστολία Πατμάνογλου και ο τρίχρονος γιος της Παύλος. Ο σύζυγός της Υπάτιος Πατμάνογλου, είχε κατέβει από το αυτοκίνητο και είδε την Πόρσε να έρχεται ως βολίδα θανάτου.
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