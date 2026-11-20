Ποια είναι η φοιτήτρια της Νομικής που «πρωταγωνιστεί» στο TikTok του Σαμαρά
Ποια είναι η φοιτήτρια της Νομικής που «πρωταγωνιστεί» στο TikTok του Σαμαρά
Η Έλλη Γκούμα κατάγεται από τη Μεσσηνία, είναι κόρη γνωστού επιχειρηματία και ανήκει στον φιλικό κύκλο του γιου του Αντώνη Σαμαρά, Κώστα
Πολλές συζητήσεις έχει προκαλέσει από το πρωί το video του Αντώνη Σαμαρά στο TikTok, στο οποίο εμφανίζεται να συνομιλεί με μια νέα κοπέλα για τα προβλήματα της νέας γενιάς και την απουσία εμπιστοσύνης στην πολιτική, συνιστώντας τους νέους να έχουν «βιλάδα».
Από επικοινωνιακής άποψης, το ενδιαφέρον είναι ότι η νεαρή συνομιλήτρια του Αντώνη Σαμαρά αντικατέστησε τον μέχρι τώρα… συνήθη συνομιλητή του Νίκο Τσιούτσια, διευθυντή του γραφείου Τύπου του. Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, για την τεταρτοετή φοιτήτρια της Νομικής Αθηνών Έλλη Γκούμα, η οποία πήρε τον ρόλο της συνομιλήτριας του κ. Σαμαρά και του εξέθεσε την οπτική των νέων ανθρώπων.
Η Έλλη Γκούμα έλκει την καταγωγή της από τη Μεσσηνία και είναι κόρη του γνωστού επιχειρηματία του νομού Γιώργου Γκούμα, ο οποίος είναι πρόεδρος της εταιρίας Agrexpo, ανάγεται στο πολιτικό περιβάλλον του κ. Σαμαρά εδώ και χρόνια, ενώ δραστηριοποιείται έντονα και στο Επιμελητήριο του νομού.
Η οικογένεια Γκούμα συνδέεται με φιλικούς δεσμούς με την οικογένεια Σαμαρά, ενώ η νεαρή Έλλη ανήκει στον κύκλο φίλων του γιου του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Σαμαρά.
Από επικοινωνιακής άποψης, το ενδιαφέρον είναι ότι η νεαρή συνομιλήτρια του Αντώνη Σαμαρά αντικατέστησε τον μέχρι τώρα… συνήθη συνομιλητή του Νίκο Τσιούτσια, διευθυντή του γραφείου Τύπου του. Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, για την τεταρτοετή φοιτήτρια της Νομικής Αθηνών Έλλη Γκούμα, η οποία πήρε τον ρόλο της συνομιλήτριας του κ. Σαμαρά και του εξέθεσε την οπτική των νέων ανθρώπων.
Η Έλλη Γκούμα έλκει την καταγωγή της από τη Μεσσηνία και είναι κόρη του γνωστού επιχειρηματία του νομού Γιώργου Γκούμα, ο οποίος είναι πρόεδρος της εταιρίας Agrexpo, ανάγεται στο πολιτικό περιβάλλον του κ. Σαμαρά εδώ και χρόνια, ενώ δραστηριοποιείται έντονα και στο Επιμελητήριο του νομού.
Η οικογένεια Γκούμα συνδέεται με φιλικούς δεσμούς με την οικογένεια Σαμαρά, ενώ η νεαρή Έλλη ανήκει στον κύκλο φίλων του γιου του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Σαμαρά.
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