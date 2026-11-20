«Ποιος θα ζητήσει το GTA 6 από τον παππού και τη γιαγιά;»: Το βίντεο Μητσοτάκη για το επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους

Από σήμερα το απόγευμα θα ξεκινήσει η καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ σε 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αυξημένη κατά 150 ευρώ η ενίσχυση σε σχέση με πέρυσι, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια