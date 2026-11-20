«Ποιος θα ζητήσει το GTA 6 από τον παππού και τη γιαγιά;»: Το βίντεο Μητσοτάκη για το επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους
«Ποιος θα ζητήσει το GTA 6 από τον παππού και τη γιαγιά;»: Το βίντεο Μητσοτάκη για το επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους
Από σήμερα το απόγευμα θα ξεκινήσει η καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ σε 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αυξημένη κατά 150 ευρώ η ενίσχυση σε σχέση με πέρυσι, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια
Με μια αναφορά στο δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι Grand Theft Auto 6 (GTA 6) και στα χριστουγεννιάτικα δώρα που αγοράζουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες στα εγγόνια τους, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην καταβολή της μόνιμης οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ σε πάνω από δύο εκατομμύρια συνταξιούχους άνω των 65 ετών, η οποία πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα.
«Ποιος από εσάς θα ζητήσει το Grand Theft Auto 6 δώρο από τον παππού και τη γιαγιά για τα Χριστούγεννα; Ξέρουμε όλοι ότι δύσκολα χαλάνε χατίρι στα εγγόνια τους. Ελπίζω λοιπόν ότι φέτος θα έχουν μια δυνατότητα παραπάνω να τους αγοράσουν ένα έξτρα δώρο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι σήμερα το απόγευμα καταβάλλεται η μόνιμη ενίσχυση των 400 ευρώ σε πάνω από δύο εκατομμύρια συνταξιούχους άνω των 65 ετών, διευκρινίζοντας ότι η καταβολή γίνεται χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο. «Χάρη στην καλή πορεία της οικονομίας και στα αυξημένα έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, το ποσό είναι αυξημένο κατά 150 ευρώ σε σχέση με πέρυσι και οι δικαιούχοι είναι σχεδόν ένα εκατομμύριο περισσότεροι από πέρυσι», σημείωσε.
Ο πρωθυπουργός γνωστοποίησε επίσης ότι στο τέλος Νοεμβρίου η ίδια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ θα καταβληθεί στους ανασφάλιστους υπερήλικες και στους πολίτες με αναπηρία. Κλείνοντας ανέφερε: «Ξέρω καλά ότι αυτά τα 400 ευρώ δεν λύνουν το πρόβλημα και ότι οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες. Αλλά κάνουμε ένα ακόμα βήμα για την αποκατάσταση των αδικιών και την έμπρακτη ενίσχυση των συνταξιούχων μας».
Αναλυτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει στο βίντεο που ανάρτησε: «Ποιος από εσάς θα ζητήσει το Grand Thef Auto 6 δώρο από τον παππού και τη γιαγιά για τα Χριστούγεννα; Ξέρουμε όλοι ότι δύσκολα χαλάνε χατίρι στα εγγόνια τους. Ελπίζω λοιπόν ότι φέτος θα έχουν μια δυνατότητα παραπάνω να τους αγοράσουν ένα έξτρα δώρο. Σήμερα το απόγευμα καταβάλλεται η μόνιμη ενίσχυση των 400 ευρώ σε 2 εκατομμύρια συνταξιούχους άνω των 65 ετών χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο.
Χάρη στη καλή πορεία της οικονομίας και στα αυξημένα έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής το ποσό είναι αυξημένο κατά 150 ευρώ σε σχέση με πέρυσι και οι δικαιούχοι είναι σχεδόν 1 εκατομμύριο περισσότεροι από πέρυσι.
Στο τέλος Νοεμβρίου η ίδια ενίσχυση των 400 ευρώ θα καταβληθεί στους ανασφάλιστους υπερήλικες και στους συμπολίτες μας με αναπηρία.
Ξέρω καλά ότι αυτά τα 400 ευρώ δεν λύνουνε το πρόβλημα και ότι οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες. Αλλά κάνουμε ένα ακόμα βήμα για την αποκατάσταση των αδικιών και την έμπρακτη ενίσχυση των συνταξιούχων μας».
«Ποιος από εσάς θα ζητήσει το Grand Theft Auto 6 δώρο από τον παππού και τη γιαγιά για τα Χριστούγεννα; Ξέρουμε όλοι ότι δύσκολα χαλάνε χατίρι στα εγγόνια τους. Ελπίζω λοιπόν ότι φέτος θα έχουν μια δυνατότητα παραπάνω να τους αγοράσουν ένα έξτρα δώρο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι σήμερα το απόγευμα καταβάλλεται η μόνιμη ενίσχυση των 400 ευρώ σε πάνω από δύο εκατομμύρια συνταξιούχους άνω των 65 ετών, διευκρινίζοντας ότι η καταβολή γίνεται χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο. «Χάρη στην καλή πορεία της οικονομίας και στα αυξημένα έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, το ποσό είναι αυξημένο κατά 150 ευρώ σε σχέση με πέρυσι και οι δικαιούχοι είναι σχεδόν ένα εκατομμύριο περισσότεροι από πέρυσι», σημείωσε.
Ο πρωθυπουργός γνωστοποίησε επίσης ότι στο τέλος Νοεμβρίου η ίδια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ θα καταβληθεί στους ανασφάλιστους υπερήλικες και στους πολίτες με αναπηρία. Κλείνοντας ανέφερε: «Ξέρω καλά ότι αυτά τα 400 ευρώ δεν λύνουν το πρόβλημα και ότι οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες. Αλλά κάνουμε ένα ακόμα βήμα για την αποκατάσταση των αδικιών και την έμπρακτη ενίσχυση των συνταξιούχων μας».
Αναλυτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει στο βίντεο που ανάρτησε: «Ποιος από εσάς θα ζητήσει το Grand Thef Auto 6 δώρο από τον παππού και τη γιαγιά για τα Χριστούγεννα; Ξέρουμε όλοι ότι δύσκολα χαλάνε χατίρι στα εγγόνια τους. Ελπίζω λοιπόν ότι φέτος θα έχουν μια δυνατότητα παραπάνω να τους αγοράσουν ένα έξτρα δώρο. Σήμερα το απόγευμα καταβάλλεται η μόνιμη ενίσχυση των 400 ευρώ σε 2 εκατομμύρια συνταξιούχους άνω των 65 ετών χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο.
Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
Χάρη στη καλή πορεία της οικονομίας και στα αυξημένα έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής το ποσό είναι αυξημένο κατά 150 ευρώ σε σχέση με πέρυσι και οι δικαιούχοι είναι σχεδόν 1 εκατομμύριο περισσότεροι από πέρυσι.
Στο τέλος Νοεμβρίου η ίδια ενίσχυση των 400 ευρώ θα καταβληθεί στους ανασφάλιστους υπερήλικες και στους συμπολίτες μας με αναπηρία.
Ξέρω καλά ότι αυτά τα 400 ευρώ δεν λύνουνε το πρόβλημα και ότι οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες. Αλλά κάνουμε ένα ακόμα βήμα για την αποκατάσταση των αδικιών και την έμπρακτη ενίσχυση των συνταξιούχων μας».
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