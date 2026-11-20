

Νέο πρόγραμμα για αγορά πρώτης κατοικίας



Ανάπτυξη 2,3% και μείωση του χρέους

Από τον Ιανουάριο του 2027 τα αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ και του e-ΕΦΚΑ θα αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο με βάση την αύξηση του ΑΕΠ και τον πληθωρισμό. Το μέτρο αφορά περίπου 218.000 δικαιούχους.Στο ίδιο πακέτο περιλαμβάνονται αύξηση κατά 10% της αποζημίωσης για τα voucher βρεφονηπιακών σταθμών, με διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, καθώς και αύξηση του επιδόματος γέννησης πολύτεκνων οικογενειών κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 μειώνεται επίσης ο ΦΠΑ από 24% σε 13% στα είδη γυναικείας υγιεινής και στις πάνες ακράτειας ενηλίκων.Το νέο «Σπίτι μου ΙΙΙ» προβλέπεται να διαθέσει συνολικά 2 δισ. ευρώ για χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια. Τα κριτήρια διευρύνονται: η ηλικία των δικαιούχων φτάνει έως τα 55 έτη, η εμπορική αξία του ακινήτου μπορεί να ανέρχεται έως τις 300.000 ευρώ και το ανώτατο ύψος του δανείου έως τις 230.000 ευρώ. Τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 7.000 ευρώ για κάθε παιδί.Για τους ενοικιαστές, η επιστροφή ενοικίου επεκτείνεται με υψηλότερα εισοδηματικά όρια και εκτιμάται ότι θα καλύπτει περίπου ένα εκατομμύριο νοικοκυριά. Εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια προβλέπεται να λαμβάνουν ενίσχυση ίση με δύο ενοίκια τον χρόνο.Από το 2027 επεκτείνεται επίσης η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκων. Το όριο ανεβαίνει στους 2.200 κατοίκους για τη Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένες παραμεθόριες περιοχές. Η επέκταση αφορά περίπου 65.000 ιδιοκτήτες.Για την ενίσχυση της νέας γενιάς προβλέπεται ειδικός επενδυτικός λογαριασμός για βρέφη. Για κάθε ποσό που καταθέτει ο γονέας, το κράτος θα καταβάλλει ισόποση ενίσχυση έως 1.200 ευρώ τον χρόνο, μέχρι το παιδί να ενηλικιωθεί.Ο προϋπολογισμός προβλέπει ότι η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί από 2% το 2026 σε 2,3% το 2027. Οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 7,9%, ενώ η ανεργία θα υποχωρήσει στο 7,9%. Το δημόσιο χρέος προβλέπεται να μειωθεί στο 128,5% του ΑΕΠ, από 135,8% το 2026.Παράλληλα, προβλέπονται παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος, όπως η μείωση κατά 50% της πρώτης κλίμακας των χρεώσεων ΥΚΩ για τις οικιακές παροχές από την 1η Ιανουαρίου 2027. Το σχέδιο περιλαμβάνει επενδύσεις σε δίκτυα, αποθήκευση ενέργειας και ανανεώσιμες πηγές, με εκτίμηση ότι οι παρεμβάσεις θα συμβάλουν σε μείωση της λιανικής τιμής ηλεκτρικού ρεύματος έως και 30% την περίοδο 2027–2029.