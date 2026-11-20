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Ο Φονσέκα μίλησε για τον τραυματισμό του Ιωαννίδη
Ο Φονσέκα μίλησε για τον τραυματισμό του Ιωαννίδη
Ο Πάουλο Φονσέκα αποκάλυψε πότε θα επιστρέψει στη δράση ο Φώτης Ιωαννίδης ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα παίξει στο ματς της Σπόρτινγκ με την Ουνιάο ντα Σέρα
Πρόβλημα τραυματισμού αποκόμισε ο Φώτης Ιωαννίδης από τα ματς της Εθνικής Ελλάδας. Ο Πάουλο Φονσέκα αναφέρθηκε στο θέμα με τον διεθνή επιθετικό αποκαλύπτοντας πότε θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.
Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με την Ουνιάο ντα Σέρα ο τεχνικός της Σπόρτινγκ αναφέρθηκε στον Φώτη Ιωαννίδης. Τόνισε πως δεν θα είναι διαθέσιμος γι’ αυτό το ματς, αλλά η επιστροφή του στη δράση είναι αρκετά κοντά.
Μετά την επιστροφή του από την Εθνική ομάδα δεν έχει προπονηθεί με την υπόλοιπη ομάδα και ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης. Για το θέμα του διεθνούς φορ ο Φονσέκα δήλωσε:
«Ο Φώτης Ιωαννίδης και ο Φλάβιο Γκονσάλβες δεν θα είναι διαθέσιμοι για το αυριανό παιχνίδι. Ουσιαστικά δεν έχουν προπονηθεί με την ομάδα. Ο Φώτης ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας από τότε που επέστρεψε από την Εθνική, ενώ ο Φλάβιο προπονήθηκε μόλις σήμερα.
Πρόκειται, όμως, για μικροπροβλήματα. Ο Φώτης θα ξεκινήσει προπονήσεις μαζί μας μεθαύριο, ενώ ο Φλάβιο προπονήθηκε ήδη σήμερα. Και οι δύο αναμένεται να είναι διαθέσιμοι για το επόμενο παιχνίδι», είπε χαρακτηριστικά,
Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με την Ουνιάο ντα Σέρα ο τεχνικός της Σπόρτινγκ αναφέρθηκε στον Φώτη Ιωαννίδης. Τόνισε πως δεν θα είναι διαθέσιμος γι’ αυτό το ματς, αλλά η επιστροφή του στη δράση είναι αρκετά κοντά.
Μετά την επιστροφή του από την Εθνική ομάδα δεν έχει προπονηθεί με την υπόλοιπη ομάδα και ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης. Για το θέμα του διεθνούς φορ ο Φονσέκα δήλωσε:
«Ο Φώτης Ιωαννίδης και ο Φλάβιο Γκονσάλβες δεν θα είναι διαθέσιμοι για το αυριανό παιχνίδι. Ουσιαστικά δεν έχουν προπονηθεί με την ομάδα. Ο Φώτης ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας από τότε που επέστρεψε από την Εθνική, ενώ ο Φλάβιο προπονήθηκε μόλις σήμερα.
Πρόκειται, όμως, για μικροπροβλήματα. Ο Φώτης θα ξεκινήσει προπονήσεις μαζί μας μεθαύριο, ενώ ο Φλάβιο προπονήθηκε ήδη σήμερα. Και οι δύο αναμένεται να είναι διαθέσιμοι για το επόμενο παιχνίδι», είπε χαρακτηριστικά,
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