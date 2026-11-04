Ενοχλημένη η Δούκισσα Νομικού: Για εμένα η τηλεόραση δεν είναι μονόδρομος, με κάνετε και νιώθω ότι επαλαμβάνομαι ή ότι είναι άσχημο
GALA
Δούκισσα Νομικού Επιστροφή Τηλεόραση

Ενοχλημένη η Δούκισσα Νομικού: Για εμένα η τηλεόραση δεν είναι μονόδρομος, με κάνετε και νιώθω ότι επαλαμβάνομαι ή ότι είναι άσχημο

Θεωρώ ότι ένα πρόσωπο που ήταν στην τηλεόραση δεν χρειάζεσαι συνέχεια να το ρωτάμε για αυτό, επισήμανε το μοντέλο μετά από ερωτήσεις που δέχτηκε για την ενδεχόμενη επιστροφή της μπροστά στον φακό

Ενοχλημένη η Δούκισσα Νομικού: Για εμένα η τηλεόραση δεν είναι μονόδρομος, με κάνετε και νιώθω ότι επαλαμβάνομαι ή ότι είναι άσχημο
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ
Την ενόχλησή της για τις ερωτήσεις που δέχεται σχετικά με την επιστροφή της στην τηλεόραση εξέφρασε η Δούκισσα Νομικού, σημειώνοντας πως την κάνουν να αισθάνεται ότι επαναλαμβάνεται και πως η άρνησή της αποτελεί ένα δυσάρεστο γεγονός, ενώ τόνισε πως δεν είναι αυτοσκοπός της να βρίσκεται μπροστά από τον τηλεοπτικό φακό.

Το μοντέλο, όπως προβλήθηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, ρωτήθηκε από δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί γύρω της για τα σενάρια που θέλουν το «Dancing with the Stars» να επιστρέφει και τα συναισθήματά της για το γεγονός αυτό, με την ίδια να απαντά: «Αν επιστρέφει το Dancing with the Stars, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είναι ένα σόου, που το έχω αγαπήσει προσωπικά και ο κόσμος το έχει αγαπήσει. Θεωρώ ότι έχει κλείσει το κομμάτι στη τηλεόρασης και έχει ανοίξει ένα άλλο πολύ πιο δημιουργικό».

Για τους λόγους που έχει κλείσει το κεφάλαιο αυτό, η Δούκισσα Νομικού ξεκαθάρισε πως έχει να κάνει με την τελευταία της τηλεοπτική συνεργασία στο «Πρωινό» και πρόσθεσε: «Θεωρώ ότι είναι ωραίο να ολοκληρώνονται οι κύκλοι όταν έχεις κάνει ωραία πράγματα και σου δίνεται η ευκαιρία να ανοίξουν άλλοι κύκλοι. Για μένα η τηλεόραση δεν είναι μονόδρομος. Έχουν γίνει πολύ ωραία και σπουδαία πράγματα και εκτός τηλεόρασης. Επομένως, θεωρώ ότι ένα πρόσωπο που ήταν στην τηλεόραση, δεν χρειάζεσαι συνέχεια να το ρωτάμε για αυτό. Γιατί με κάνετε και νιώθω ότι επαλαμβάνομαι ή ότι είναι άσχημο. Προς Θεού, την αγαπώ την τηλεόραση, έχω περάσει πολύ όμορφα και κρατάω όλες τις υπέροχες στιγμές με υπέροχους συνεργάτες μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Αν έρθει κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ή δεν το έχω ξανακάνει και νιώσω ότι μπορώ να ανταπεξέλθω και ότι η ομάδα το θέλει πολύ, μπορεί και να το κάνω».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η αριστεία της Rolex στην υπηρεσία των ελληνικών δασών

Με πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά και συνδέουν την καινοτομία με την υπευθυνότητα, η ROLEX Ελλάδας υποστηρίζει έμπρακτα όσους εργάζονται για τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς της χώρας, υλοποιώντας έτσι τη διαχρονική της δέσμευση για κοινωνική ευθύνη και υποστήριξη δράσεων με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Love at First Sight: Η συνεργασία του glo™ HILO με τον Στέλιο Κουδουνάρη

Μόδα, design και υψηλή αισθητική συναντήθηκαν σε μια exclusive βραδιά με πρωταγωνιστές το glo™ HILO και τον Στέλιο Κουδουνάρη

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης