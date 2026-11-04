Ενοχλημένη η Δούκισσα Νομικού: Για εμένα η τηλεόραση δεν είναι μονόδρομος, με κάνετε και νιώθω ότι επαλαμβάνομαι ή ότι είναι άσχημο
Ενοχλημένη η Δούκισσα Νομικού: Για εμένα η τηλεόραση δεν είναι μονόδρομος, με κάνετε και νιώθω ότι επαλαμβάνομαι ή ότι είναι άσχημο
Θεωρώ ότι ένα πρόσωπο που ήταν στην τηλεόραση δεν χρειάζεσαι συνέχεια να το ρωτάμε για αυτό, επισήμανε το μοντέλο μετά από ερωτήσεις που δέχτηκε για την ενδεχόμενη επιστροφή της μπροστά στον φακό
Την ενόχλησή της για τις ερωτήσεις που δέχεται σχετικά με την επιστροφή της στην τηλεόραση εξέφρασε η Δούκισσα Νομικού, σημειώνοντας πως την κάνουν να αισθάνεται ότι επαναλαμβάνεται και πως η άρνησή της αποτελεί ένα δυσάρεστο γεγονός, ενώ τόνισε πως δεν είναι αυτοσκοπός της να βρίσκεται μπροστά από τον τηλεοπτικό φακό.
Το μοντέλο, όπως προβλήθηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, ρωτήθηκε από δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί γύρω της για τα σενάρια που θέλουν το «Dancing with the Stars» να επιστρέφει και τα συναισθήματά της για το γεγονός αυτό, με την ίδια να απαντά: «Αν επιστρέφει το Dancing with the Stars, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είναι ένα σόου, που το έχω αγαπήσει προσωπικά και ο κόσμος το έχει αγαπήσει. Θεωρώ ότι έχει κλείσει το κομμάτι στη τηλεόρασης και έχει ανοίξει ένα άλλο πολύ πιο δημιουργικό».
Για τους λόγους που έχει κλείσει το κεφάλαιο αυτό, η Δούκισσα Νομικού ξεκαθάρισε πως έχει να κάνει με την τελευταία της τηλεοπτική συνεργασία στο «Πρωινό» και πρόσθεσε: «Θεωρώ ότι είναι ωραίο να ολοκληρώνονται οι κύκλοι όταν έχεις κάνει ωραία πράγματα και σου δίνεται η ευκαιρία να ανοίξουν άλλοι κύκλοι. Για μένα η τηλεόραση δεν είναι μονόδρομος. Έχουν γίνει πολύ ωραία και σπουδαία πράγματα και εκτός τηλεόρασης. Επομένως, θεωρώ ότι ένα πρόσωπο που ήταν στην τηλεόραση, δεν χρειάζεσαι συνέχεια να το ρωτάμε για αυτό. Γιατί με κάνετε και νιώθω ότι επαλαμβάνομαι ή ότι είναι άσχημο. Προς Θεού, την αγαπώ την τηλεόραση, έχω περάσει πολύ όμορφα και κρατάω όλες τις υπέροχες στιγμές με υπέροχους συνεργάτες μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Αν έρθει κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ή δεν το έχω ξανακάνει και νιώσω ότι μπορώ να ανταπεξέλθω και ότι η ομάδα το θέλει πολύ, μπορεί και να το κάνω».
Δείτε το βίντεο
Το μοντέλο, όπως προβλήθηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, ρωτήθηκε από δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί γύρω της για τα σενάρια που θέλουν το «Dancing with the Stars» να επιστρέφει και τα συναισθήματά της για το γεγονός αυτό, με την ίδια να απαντά: «Αν επιστρέφει το Dancing with the Stars, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είναι ένα σόου, που το έχω αγαπήσει προσωπικά και ο κόσμος το έχει αγαπήσει. Θεωρώ ότι έχει κλείσει το κομμάτι στη τηλεόρασης και έχει ανοίξει ένα άλλο πολύ πιο δημιουργικό».
Για τους λόγους που έχει κλείσει το κεφάλαιο αυτό, η Δούκισσα Νομικού ξεκαθάρισε πως έχει να κάνει με την τελευταία της τηλεοπτική συνεργασία στο «Πρωινό» και πρόσθεσε: «Θεωρώ ότι είναι ωραίο να ολοκληρώνονται οι κύκλοι όταν έχεις κάνει ωραία πράγματα και σου δίνεται η ευκαιρία να ανοίξουν άλλοι κύκλοι. Για μένα η τηλεόραση δεν είναι μονόδρομος. Έχουν γίνει πολύ ωραία και σπουδαία πράγματα και εκτός τηλεόρασης. Επομένως, θεωρώ ότι ένα πρόσωπο που ήταν στην τηλεόραση, δεν χρειάζεσαι συνέχεια να το ρωτάμε για αυτό. Γιατί με κάνετε και νιώθω ότι επαλαμβάνομαι ή ότι είναι άσχημο. Προς Θεού, την αγαπώ την τηλεόραση, έχω περάσει πολύ όμορφα και κρατάω όλες τις υπέροχες στιγμές με υπέροχους συνεργάτες μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Αν έρθει κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ή δεν το έχω ξανακάνει και νιώσω ότι μπορώ να ανταπεξέλθω και ότι η ομάδα το θέλει πολύ, μπορεί και να το κάνω».
Δείτε το βίντεο
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