Sleepovers, σχολικές εκδρομές, κατασκήνωση. Δεν είναι απλώς μια διανυκτέρευση. Είναι μια μικρή πρόβα ανεξαρτησίας.
«Πληγώθηκα πολύ και δεν ξεχνάω»: Η Δούκισσα Νομικού στο protothema για την επεισοδιακή αποχώρηση από την TV και τη νέα της ζωή - Δείτε το vidcast με τον Αντώνη Σρόιτερ
«Πληγώθηκα πολύ και δεν ξεχνάω»: Η Δούκισσα Νομικού στο protothema για την επεισοδιακή αποχώρηση από την TV και τη νέα της ζωή - Δείτε το vidcast με τον Αντώνη Σρόιτερ
Μιλάει για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια στο Πρώτο Θέμα και την «Πρώτη Λέξη» - Εξηγεί τους λόγους που έφυγε ξαφνικά από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και πώς το βίωσε τότε - Η ζωή της σήμερα ως μητέρας και επιχειρηματία
Μετά από μια «εξαφάνιση» τεσσάρων ετών από δημόσιες δηλώσεις και συνεντεύξεις, η Δούκισσα Νομικού επιστρέφει μιλώντας, με αφορμή την παρουσία της στο ντεφιλέ κορυφαίας εταιρείας καλλυντικών στο Παρίσι, ανάμεσα σε κορυφαία ονόματα της show business από όλο τον κόσμο.
Η απόφασή της να μείνει μακριά από την τηλεόραση αλλά και κάθε είδους προβολή, είχε έρθει μετά την επεισοδιακή της αποχώρηση από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, το 2022. Σήμερα μιλάει για πρώτη φορά, για το τι συνέβη τότε. «Δεν συνηθίζω να φεύγω, δεν μου αρέσουν οι ίντριγκες, αλλά για να το κάνω, πληγώθηκα πολύ, στεναχωρήθηκα πολύ, και ξεπεράστηκαν τα όριά μου». Όταν ερωτάται αν το έχει αφήσει πίσω όλο αυτό, απαντά ότι «είναι Σκορπίνα στο ζώδιο, και οι Σκορπιοί δεν ξεχνούν».
Με το κεφάλαιο τηλεόραση να έχει κλείσει, όπως εκτιμά, εκτός μεγάλου απροόπτου, η Δούκισσα Νομικού έχει επικεντρωθεί στην οικογένειά της αλλά και την επιχείρησή της. Μια επιχείρηση που, όπως λέει, ξεκίνησε από το σαλόνι του σπιτιού της, με δικά της χρήματα και βοηθό τη μητέρα της. Σήμερα, η επιχείρηση έχει μεγαλώσει, και η ίδια έχει βρεθεί να έχει υπαλλήλους. Δηλώνει καλή εργοδότρια και μιλάει για ένα κλίμα οικογενειακό.
Η πραγματική οικογένεια είναι στο σπίτι της όμως, όπου δηλώνει full time μαμά. Είναι εκείνη που θα ξυπνήσει το πρωί για να φτιάξει το πρωινό των παιδιών, αλλά και τον καφέ του συζύγου της. Και θα αναλάβει μετά το σχολείο, το τρέξιμο για τις εξωσχολικές δραστηριότητες. Δηλώνει «δίκαιη μαμά, που θα φωνάξει σπάνια και μόνο όταν πρέπει». Έχει βοήθεια στις δουλειές του σπιτιού, αλλά δηλώνει καλή μαγείρισσα, και ειδικά στο... ξεσκαρτάρισμα και στις ντουλάπες.
Κοιμάται νωρίς, από τις 9.30, βγαίνει σπάνια, και φροντίζει και για τα ψώνια του σπιτιού στο σούπερ μάρκετ. Εκεί, όπως λέει, βλέπει κανείς την ακρίβεια και τις αυξήσεις στις τιμές.
Μιλώντας για τις μόδες της εποχής, η Δούκισσα απορρίπτει τον όρο της influencer, όπως απορρίπτει και τα πολλά φίλτρα στις φωτογραφίες της. Συχνά, όπως λέει, δημοσιεύει βίντεο, όπου είναι άβαφη. Δεν την τρομάζει το πέρασμα του χρόνου ή οι ρυτίδες, και έτσι μένει μακριά από πλαστικούς, νυστέρια και αμφιλεγόμενες θεραπείες. Αρκείται στη γυμναστική και την ενυδάτωση. Δηλώνει σοκαρισμένη από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αλλά και από τα όσα προέκυψαν μετά, για το τι συμβαίνει στα ιατρεία.
Με τον σύζυγό της, είναι παντρεμένοι εδώ και δέκα χρόνια. Μιλάει για το μυστικό μιας επιτυχημένης σχέσης, σε μια εποχή που όλο και περισσότερα ζευγάρια χωρίζουν. «Σεβασμός και όχι λόγια που πληγώνουν είναι η δική της συνταγή», και εξηγεί πώς χειρίζεται τους συζυγικούς καβγάδες. Δηλώνει ακόμη και τώρα, πολύ ερωτευμένη με τον σύζυγό της.
@doukissanomikou
Before & After ☄️ @L’Oréal Paris #ledefileloreal #worthit #pfw♬ original sound - Doukissa Nomikou
Με το κεφάλαιο τηλεόραση να έχει κλείσει, όπως εκτιμά, εκτός μεγάλου απροόπτου, η Δούκισσα Νομικού έχει επικεντρωθεί στην οικογένειά της αλλά και την επιχείρησή της. Μια επιχείρηση που, όπως λέει, ξεκίνησε από το σαλόνι του σπιτιού της, με δικά της χρήματα και βοηθό τη μητέρα της. Σήμερα, η επιχείρηση έχει μεγαλώσει, και η ίδια έχει βρεθεί να έχει υπαλλήλους. Δηλώνει καλή εργοδότρια και μιλάει για ένα κλίμα οικογενειακό.
Η πραγματική οικογένεια είναι στο σπίτι της όμως, όπου δηλώνει full time μαμά. Είναι εκείνη που θα ξυπνήσει το πρωί για να φτιάξει το πρωινό των παιδιών, αλλά και τον καφέ του συζύγου της. Και θα αναλάβει μετά το σχολείο, το τρέξιμο για τις εξωσχολικές δραστηριότητες. Δηλώνει «δίκαιη μαμά, που θα φωνάξει σπάνια και μόνο όταν πρέπει». Έχει βοήθεια στις δουλειές του σπιτιού, αλλά δηλώνει καλή μαγείρισσα, και ειδικά στο... ξεσκαρτάρισμα και στις ντουλάπες.
Κοιμάται νωρίς, από τις 9.30, βγαίνει σπάνια, και φροντίζει και για τα ψώνια του σπιτιού στο σούπερ μάρκετ. Εκεί, όπως λέει, βλέπει κανείς την ακρίβεια και τις αυξήσεις στις τιμές.
Μιλώντας για τις μόδες της εποχής, η Δούκισσα απορρίπτει τον όρο της influencer, όπως απορρίπτει και τα πολλά φίλτρα στις φωτογραφίες της. Συχνά, όπως λέει, δημοσιεύει βίντεο, όπου είναι άβαφη. Δεν την τρομάζει το πέρασμα του χρόνου ή οι ρυτίδες, και έτσι μένει μακριά από πλαστικούς, νυστέρια και αμφιλεγόμενες θεραπείες. Αρκείται στη γυμναστική και την ενυδάτωση. Δηλώνει σοκαρισμένη από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αλλά και από τα όσα προέκυψαν μετά, για το τι συμβαίνει στα ιατρεία.
Με τον σύζυγό της, είναι παντρεμένοι εδώ και δέκα χρόνια. Μιλάει για το μυστικό μιας επιτυχημένης σχέσης, σε μια εποχή που όλο και περισσότερα ζευγάρια χωρίζουν. «Σεβασμός και όχι λόγια που πληγώνουν είναι η δική της συνταγή», και εξηγεί πώς χειρίζεται τους συζυγικούς καβγάδες. Δηλώνει ακόμη και τώρα, πολύ ερωτευμένη με τον σύζυγό της.
Παρακολουθεί την πολιτική, ψηφίζει, και μιλάει για κόμματα που την απογοήτευσαν. Η ίδια πάντως, δεν θα εμπλεκόταν ποτέ με την πολιτική, αν και στο παρελθόν της είχαν γίνει προτάσεις.
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