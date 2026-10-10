«Πληγώθηκα πολύ και δεν ξεχνάω»: Η Δούκισσα Νομικού στο protothema για την επεισοδιακή αποχώρηση από την TV και τη νέα της ζωή - Δείτε το vidcast με τον Αντώνη Σρόιτερ

Μιλάει για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια στο Πρώτο Θέμα και την «Πρώτη Λέξη» - Εξηγεί τους λόγους που έφυγε ξαφνικά από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και πώς το βίωσε τότε - Η ζωή της σήμερα ως μητέρας και επιχειρηματία